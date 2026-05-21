Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

„Ráno turistika, odpoledne kulturistika,“ okomentovala snímek z bazénu, na kterém pózuje ve stylu kulturistů.
Fanoušci její formu obdivovali a v komentářích nešetřili chválou. Někteří snowboardistku označili za „bohyni“, jiní za „borku“. Opakovaně se objevily také narážky na ženskou verzi Barbara Conana, slavného filmového bojovníka, kterého v minulosti ztvárnil herec a někdejší kulturista Arnold Schwarzenegger.
Nechyběly ani další popkulturní přirovnání. „Teda Evi, Xena hadr,“ napsala jedna z fanynek s odkazem na seriálovou princeznu bojovnici. Jiný komentující zase s nadsázkou poznamenal: „Od vás bych facku dostat nechtěl!“
Když se jeden ze sledujících zeptal na recept na takovou postavu, trojnásobná olympijská medailistka ocenila zásluhy svého trenéra. „Za to může Michal Kolůch,“ odpověděla stručně.