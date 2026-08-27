Hráči Hoffenheimu se během přípravy tradičně setkávali s fanoušky a rozdávali autogramy. Jedna z mladých příznivkyň si nechala podepsat dres od Tima Lemperleho. Německý fotbalista následně předal fix Hložkovi, který se chystal přidat svůj podpis.
V tu chvíli přišel moment, který zaujal nejen přítomné, ale následně i sociální sítě. Holčička si vzala fix zpět a Hložkův podpis odmítla. Český útočník se pouze usmál a celou situaci vzal s nadhledem. Na první pohled to mohlo vypadat, že mladá fanynka jednoduše o Hložkův autogram nestojí. Pravda ale byla jinde.
Hoffenheim se rozhodl celý příběh dohrát a po týdnu zorganizoval setkání Hložka s dívkou. Ta se jmenuje Sophia a českému reprezentantovi vysvětlila, proč jeho podpis tehdy odmítla.
„Měla jsem na sobě dres svého bratra a jeho přáním bylo, aby se na něj podepsal jen Tim. A to jsem samozřejmě dodržela,“ vysvětlila.
Český reprezentant pak mladé fanynce věnoval vlastní podepsaný dres.