Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Podpis? Ne, díky. Hložka nejprve fanynka odmítla, po týdnu ale bylo všechno jinak

Autor:
  12:30
Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu. | foto: AP

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov
Adam Hložek slaví gól Hoffenheimu v Mönchengladbachu.
Adam Hložek se probíjí přes bránícího Jihoafričana.
Adam Hložek sbírá ze země českého kapitána Ladislava Krejčího, který se...
8 fotografií
Adam Hložek zažil během letní přípravy Hoffenheimu kuriózní situaci. Když se chystal podepsat dres mladé fanynce, dostalo se mu místo úsměvu nečekaného odmítnutí. Po týdnu se český reprezentant s dívkou znovu setkal a vyslechl si vysvětlení, proč tomu tak bylo.

Hráči Hoffenheimu se během přípravy tradičně setkávali s fanoušky a rozdávali autogramy. Jedna z mladých příznivkyň si nechala podepsat dres od Tima Lemperleho. Německý fotbalista následně předal fix Hložkovi, který se chystal přidat svůj podpis.

isportcz

„Ne, tebe nechci!“ Mladá fanynka Hoffenheimu odmítla autogram Adama Hložka na svůj dres. Český reprezentant vzal nečekané odmítnutí s úsměvem. ✍️

/ @tsghoffenheim

18. srpna 2026 v 9:55, příspěvek archivován: 27. srpna 2026 v 10:48
oblíbit odpovědět uložit

V tu chvíli přišel moment, který zaujal nejen přítomné, ale následně i sociální sítě. Holčička si vzala fix zpět a Hložkův podpis odmítla. Český útočník se pouze usmál a celou situaci vzal s nadhledem. Na první pohled to mohlo vypadat, že mladá fanynka jednoduše o Hložkův autogram nestojí. Pravda ale byla jinde.

Hoffenheim se rozhodl celý příběh dohrát a po týdnu zorganizoval setkání Hložka s dívkou. Ta se jmenuje Sophia a českému reprezentantovi vysvětlila, proč jeho podpis tehdy odmítla.

tsghoffenheim

Ein Autogramm von Adam ablehnen? Das können wir so nicht stehen lassen

25. srpna 2026 v 16:41, příspěvek archivován: 27. srpna 2026 v 10:48
oblíbit odpovědět uložit

„Měla jsem na sobě dres svého bratra a jeho přáním bylo, aby se na něj podepsal jen Tim. A to jsem samozřejmě dodržela,“ vysvětlila.

Český reprezentant pak mladé fanynce věnoval vlastní podepsaný dres.

Vstoupit do diskuse
Témata: Adam Hložek

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kopp vs. KrumichTenis - Čtvrtfinále - 27. 8. 2026:Kopp vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
27. 8. 13:30
  • 2.06
  • -
  • 1.76
Litvínov vs. Karlovy VaryHokej - - 27. 8. 2026:Litvínov vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 2.38
  • 3.93
  • 2.49
Sosnowiec vs. Frýdek-M.Hokej - - 27. 8. 2026:Sosnowiec vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 2.28
  • 3.92
  • 2.61
KuPS vs. ShamrockFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:KuPS vs. Shamrock //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 2.04
  • 3.22
  • 3.76
Knutsonová vs. GorgodzeováTenis - 3. kolo kvalifikace - 27. 8. 2026:Knutsonová vs. Gorgodzeová //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 1.32
  • -
  • 3.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Lyže jako kouzelná hůlka. Ledecká mění značku, opouští firmu českého miliardáře

Ester Ledecká v posledním super-G sezony.

Česká sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká mění po čtyřech letech značku lyží. Od firmy Kästle českého miliardáře Tomáše Němce přešla ke značce Head. Trojnásobná olympijská medailistka oznámila...

Bukovská veze z MS horských kol medaili, ve Val di Sole vybojovala stříbro

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Sedmnáctiletá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmannová, bronz...

27. srpna 2026  11:49,  aktualizováno  12:31

Podpis? Ne, díky. Hložka nejprve fanynka odmítla, po týdnu ale bylo všechno jinak

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Adam Hložek zažil během letní přípravy Hoffenheimu kuriózní situaci. Když se chystal podepsat dres mladé fanynce, dostalo se mu místo úsměvu nečekaného odmítnutí. Po týdnu se český reprezentant s...

27. srpna 2026  12:30

Tři hodiny čekání na večeři. A v Moskvě nás zmáčkli. Kouč Hradce vzpomíná na Evropu

Premium
Daniel Kaplan střílí na Andreje Smetanina v utkání Poháru vítězů pohárů mezi...

Když před měsícem fotbalový Hradec Králové doma povalil norské Tromsö a přiblížil se Konferenční lize, na tribuně Malšovické arény se po dlouhé době potkali tři pánové. Všichni už překročili...

27. srpna 2026

Jak se zrodil vítězný mix. Menšík Muchovou prosil, pak nevěděl, jaká barva je bordó

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Až jako poslední dvojice se Jakub Menšík a Karolína Muchová dostali do smíšené čtyřhry na US Open. A teď jsou z nich, díky čtyřem vítězstvím během dvou dnů, grandslamoví šampioni. „Určitě jsem to...

27. srpna 2026  11:48

Los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27: Složení košů, kurzy na soupeře Slavie, přímý přenos

Monacké Grimaldi Forum je připravené pro slavnostní los fotbalové Ligy mistrů.

Očekávaný los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 18:00. Mezi 36 evropskými velkokluby nechybí ani český vicemistr Slavia Praha a slovenský šampion Slovan...

27. srpna 2026  11:44

Přikyvuje a nic neříká. Skuhravý o sedmigólovém Škrkoňovi: Zajímavý kluk

Vít Škrkoň se snaží udržet míč před slávistou Davidem Zimou.

Osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň se zapsal do historie fotbalistů Baníku Ostrava. Ve druhém kole MOL Cupu nastřílel divizní Spartě Brno sedm gólů a Baník vyhrál 9:0. „Možná jsem tolik gólů dal někdy v...

27. srpna 2026  11:36

Jablonec - Glasgow Rangers v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a kurzy

Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...

Ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 přivítá FK Jablonec na Střelnici skotský velkoklub Glasgow Rangers. Severočeši po těsné porážce 0:1 z Ibroxu potřebují na domácí půdě smazat jednogólové manko. Přinášíme...

27. srpna 2026  11:12

Hradec - Panathinaikos v TV: Kde sledovat odvetu Konferenční ligy živě, kurzy

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Fotbalisté Hradce Králové jsou krok od historického úspěchu. Na domácím stadionu mohou postoupit do Konferenční ligy, ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 hrají s Panathinaikosem Athény. Podívejte se na kurzy...

27. srpna 2026  11:11

Plzeň - CZ Bělehrad v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě, kurzy

Patrik Hrošovský z Plzně vede míč v utkání závěrečného předkola Evropské ligy...

Před Viktorií Plzeň je náročný úkol – v odvetě Evropské ligy musí proti Crvene Zvezdě Bělehrad dohánět třígólové manko. Utkání ve Štruncových sadech sledujte ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 živě u...

27. srpna 2026  11:11

S fenkou přiletěl tryskáčem. Posila Komety Witkowski: Rukavice klidně odhodím

Luke Witkowski s fenkou Nollie letí do Česka.

Věhlasná zámořská posila zvyklá na luxus? Nikoliv. Obránce Luke Witkowski přiletěl do Evropy za brněnským angažmá soukromým tryskáčem tak trochu z donucení. „Bylo to komplikovanější kvůli tomu, že...

27. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Uráželi mou matku! Guendouzi provokoval v Lyonu, potyčku uklidňoval i Šulc

Matteo Guendouzi po postupu do Ligy mistrů vyprovokoval potyčku.

Oslavy postupu do Ligy mistrů se zvrhly. Když fotbalisté tureckého Fenerbahce zvítězili v Lyonu 2:1, francouzský záložník Matteo Guendouzi provokoval domácí kotel skandováním chorálů rivalského...

27. srpna 2026  10:59

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

27. srpna 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.