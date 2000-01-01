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Oheň, kouř, zdemolované vozy a několik pilotů bojujících o život jednoho z nich. Právě tyto záběry obletěly svět před padesáti lety. Niki Lauda 1. srpna 1976 na Nürburgringu unikl smrti jen o vlásek. Jeho zjizvená tvář se poté stala symbolem závodnického odhodlání i připomínkou smrtelného nebezpečí tehdejší formule 1.
Autor: Profimedia.cz
Do sezony 1976 vstupoval Lauda jako úřadující mistr světa a hlavní favorit. Ferrari měl dokonale přečtené a hned od úvodu potvrzoval, že první titul nebyl náhodou. Vyhrál čtyři z úvodních šesti závodů a v šampionátu si začal budovat výrazný náskok.
Autor: AP
Největším soupeřem se mu stal James Hunt, který po přestupu k McLarenu dostal vůz schopný bojovat o vítězství. Oba jezdci představovali naprosté protiklady. Lauda byl chladný analytik, Hunt živelný bouřlivák.
Autor: McLaren F1 Team
Sezona dlouho vyznívala výrazně lépe pro Laudu. Před Velkou cenou Německa vedl šampionát s pohodlným náskokem a zdálo se, že míří za obhajobou titulu.
Autor: ČTK
Pak ale formule 1 dorazila do Německa na více než dvacet kilometrů dlouhou Nordschleife, jejíž pověst budila respekt i strach. Nad Nürburgringem panovalo proměnlivé počasí a jednotlivé části trati měly zcela odlišné podmínky. Lauda upozorňoval, že tak dlouhý okruh nelze dostatečně zabezpečit, a vyzval ostatní jezdce k bojkotu. Při hlasování však nezískal potřebnou podporu a závod odstartoval.
Autor: Profimedia.cz
Ve druhém kole Lauda ztratil kontrolu nad svým Ferrari, narazil do náspu a vůz se vrátil na trať v plamenech. Do hořícího monopostu následně narazila další auta. Rakouský jezdec zůstal uvnitř uvězněný téměř minutu.
Autor: Profimedia.cz
Než dorazila profesionální pomoc, vrhli se do plamenů Laudovi soupeři. Guy Edwards, Harald Ertl, Brett Lunger a Arturo Merzario zastavili, přiběhli k vraku a pomohli těžce zraněného pilota vytáhnout. Právě jejich okamžitá reakce mu s největší pravděpodobností zachránila život.
Autor: Profimedia.cz
Lauda utrpěl těžké popáleniny hlavy a rukou, poškozené měl především plíce. V nemocnici se jeho stav natolik zhoršil, že mu kněz udělil poslední pomazání. „Jděte do háje! Nejsem mrtvý,“ reagoval prý tehdy pilot. Jeho manželka Marlene podle Laudových vzpomínek při prvním pohledu na zraněného manžela omdlela. Byla to však právě ona, která byla jeho největší motivací se uzdravit.
Autor: Profimedia.cz
Lauda se odmítl vzdát. Pouhých 42 dní po nehodě znovu usedl do Ferrari a nastoupil do Velké ceny Itálie v Monze. Navzdory nezhojeným ranám a obrovské bolesti dojel čtvrtý. Vynechal tak pouze dva závody a znovu se zapojil do souboje o titul.
Autor: AP
Rozhodnout musela až závěrečná Velká cena Japonska. Před ní měl Lauda na kontě 68 bodů, Hunt o tři méně. Rakušan přitom kvůli nehodě vynechal dva závody a další dva nedokončil. Hunt nastoupil do všech patnácti podniků, pětkrát ale odstoupil a z domácí Velké ceny Británie byl diskvalifikován.
Autor: ČTK
Celý motorsportový svět čekal, kdo těchto dvou mužů zvítězí. Pak zasáhlo počasí. Na okruh u hory Fuji přišel prudký déšť a závod se jel v podmínkách, které Lauda považoval za nepřijatelné. Dobrovolně odstoupil.
Autor: Profimedia.cz
Hunt potřeboval dojet nejhůře třetí a přesně to se mu podařilo. Divoký závod vyhrál Mario Andretti, Brit však třetím místem získal potřebné body. Mistrem světa se stal se 69 body, zatímco Lauda jich nasbíral 68. Jeden z nejslavnějších soubojů historie tak rozhodl jediný bod.
Autor: Profimedia.cz
Lauda si vzal titul zpět hned v roce 1977. Po krátkém odchodu z formule 1 se později vrátil s McLarenem a v roce 1984 získal třetí korunu. Týmového kolegu Alaina Prosta tehdy porazil o pouhého půl bodu, což zůstává nejtěsnějším výsledkem v historii šampionátu.
Autor: AP
Na samotnou havárii si Lauda nepamatoval. Tvrdil, že jeho vzpomínky končily přibližně tři minuty před nárazem a vrátily se až později během převozu, tedy po necelé půlhodině. Tragédie se však zapsala nejen do jeho života, ale také do historie celého sportu. Formule 1 se už na starou Nordschleife k závodu mistrovství světa nevrátila. Éra Zeleného pekla tím definitivně skončila. Lauda se po skončení závodní kariéry věnoval mimo jiné i letectví, ze světa F1 se ale nikdy nestáhl. Později působil jako poradce i ambasador motorsportu.
Autor: Profimedia.cz
Niki Lauda se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy, které byly z velké části způsobené následky nehody z roku 1976. V roce 2018 podstoupil transplantaci plic. Zemřel 20. května 2019 ve věku 70 let.
Autor: Reuters