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50 let od Laudova pekla: V ohni trpěl téměř minutu, nehodu si nepamatoval

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Niki Lauda se na závody vrátil pouhých 42 dní po nehodě. Niki Lauda krátce před svou nejvážnější nehodou, v Buenos Aires během Velké... James Hunt se proslavil nejen jako výborný pilot, ale asi nejvíc svým životním... Niki Lauda a James Hunt. MONAKO 1977. Niki Lauda a jeho ferrari v čele Velké ceny, za ním James Hunt na... Automobilový závodník Niki Lauda před tréninkovou jízdou (1976) TOHLE PŘEŽIL. V zatáčce Bergwerk se Laudovo ferrari vznítilo, málem v něm... VRAK. Tohle zbylo z Laudova ferrari po šílené havárii na Nürburgringu v roce... SE SVOU PANÍ. To ona mu zachránila život - jeho první žena Marlene. Na lůžku... Automobilový závodník Niki Lauda vážně havaroval 1. srpna 1976 na Velké ceně... James Hunt a Niki Lauda během kvalifikace na Velkou cenu Japonska 1976 Niki Lauda a James Hunt.
Oheň, kouř, zdemolované vozy a několik pilotů bojujících o život jednoho z nich. Právě tyto záběry obletěly svět před padesáti lety. Niki Lauda 1. srpna 1976 na Nürburgringu unikl smrti jen o vlásek. Jeho zjizvená tvář se poté stala symbolem závodnického odhodlání i připomínkou smrtelného nebezpečí tehdejší formule 1.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Bartůňková vs. AndreescuováTenis - - 3. 8. 2026:Bartůňková vs. Andreescuová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 01:00
  • 1.63
  • -
  • 2.28
Galarneau vs. KopřivaTenis - - 3. 8. 2026:Galarneau vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
3. 8. 02:30
  • 1.95
  • -
  • 1.85
Kawová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 8. 2026:Kawová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 14:00
  • 2.12
  • -
  • 1.65
Samson vs. BarthelováTenis - - 4. 8. 2026:Samson vs. Barthelová //www.idnes.cz/sport
4. 8. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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