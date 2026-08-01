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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce
Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl...
Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...
Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek
Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...
Zkoušel i tenis, teď ve Spartě vzhlíží ke Kadeřábkovi. Jdu příkladem, říká Suchomel
V lecčem jsou si podobní. Skromní dříči, kteří se na nejvyšší úroveň vypracovali pílí. Když sparťanský krajní obránce Martin Suchomel v pátek přihrával na premiérový gól útočníka Jonatana Brunese,...
Viďmanová si na premiérový titul počká, finále proti šestnáctileté Rusce nezvládla
Darja Viďmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se šestnáctiletou ruskou tenistkou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6:1, 1:6, 3:6. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po...
Chance registrace 2026: Jak založit účet a získat bonus 200 Kč zdarma
Chance patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co u nás kurzové sázení nabízí. Technologicky stojí na stejné platformě jako Tipsport, a hned po založení účtu vám připíše 200 Kč bez jediné koruny vkladu....
Pardubice - Jablonec 0:2, převaha nestačila, rozhodl Ichův vlastní gól
Ani na druhý pokus nedokázali fotbalisté Pardubic v této sezoně bodovat. Ve druhém kole první ligy na domácí půdě podlehli Jablonci 0:2. Nejprve si vlastní gól vstřelil Icha, před pauzou se pak ještě...