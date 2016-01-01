náhledy
Oktagon slaví deset let od svého vzniku. Z turnaje na pražské Královce v roce 2016 vyrostla organizace, která dnes plní velké haly a stadiony v Česku i zahraničí. Projektem Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy prošly známé osobnosti MMA včetně Karlose Vémoly, Attily Végha či Patrika Kincla. Připomeňte si v galerii začátky i zásadní momenty desetileté cesty Oktagonu, jejíž oslavy vyvrcholí 1. srpna turnajem na Štvanici.
Autor: OKTAGON
Prosinec 2016, historicky první Oktagon Výzva a její účastníci. Uprostřed zakladatelé organizace MMA Oktagon Ondřej Novotný a Pavol Neruda
Autor: Oktagon
Oktagon 1 se konal v prosinci 2016 na na pražské Královce. Na snímku zakladatelé organizace MMA Oktagon Ondřej Novotný a Pavol Neruda před začátkem turnaje.
Autor: OKTAGON
Oktagon I. Ondřej Novotný poprvé v historii pronáší: „Jedeme Bomby“
Autor: OKTAGON
Prvním vítězem Oktagon Výzvy se stal Slovák Gábor Boráros.
Autor: OKTAGON
Oktagon 2 se odehrál v dubnu 2017 na Slovensku.
Autor: OKTAGON
Druhý oktagonový večer se konal v Hant Areně v Bratislavě. Na snímku Ondřej Novotný a Pavol Neruda.
Autor: OKTAGON
Třetí Oktagon byl první, který se konal pod širým nebem. Odehrál v červenci 2017 se na Štvanici.
Autor: OKTAGON
Oktagon 10 v roce 2018 nabídl v pražské O2 aréně mimo jiné souboj mezi Davidem Kozmou a Gáborem Borárosem. Český bijec vyhrál.
Autor: OKTAGON
Oktagon 10 byl první, který se konal v O2 aréně. Návštěvnost byla vysoká. Vyprodáno ale nebylo.
Autor: OKTAGON
Zaplněnou O2 arénu si mohli organizátoři odškrtnout v následujícím roce. Oktagon 15 byl první, který pražskou halu vyprodal.
Autor: OKTAGON
Před vyprodanou O2 arénou se tehdy utkali Attila Végh a Karlos Vémola. Végh slavil velké vítězství.
Autor: OKTAGON
Karlos Vémola po prohře v zápasu století během večera Oktagon 15.
Autor: OKTAGON
V roce 2022 se Oktagon se poprvé podíval do Německa. Večer číslo 33 se konal ve vyprodané frankfurtské Festhalle.
Autor: OKTAGON
V červenci 2022 sledovalo publikum na pražské Štvanici v rámci Oktagonu 34 souboj Karlose Vémoly a Aleksandera Iliče. Vémola před zápasem předvedl efektní nástup a nakonec v duelu zvítězil.
Autor: OKTAGON
Oktagon 43 přinesl 20. května 2023 velmi očekávaný moment. Postavil proti sobě české bijce Karlose Vémolu a Patrika Kincla. Šlo o odvetu za čtyři roky starý souboj, který se odehrál v roce 2018 na turnaji XFN 11 a Vémola tehdy vyhrál. V Oktagonu odveta Kinclovi vyšla a slavil vítězství.
Autor: OKTAGON
Slavnou odvetu nabídl i 58. večer v červnu 2024. Poprvé přivedl fanoušky Oktagonu na fotbalový stadion v Edenu, kteří sledovali odvetu souboje Vémola vs. Végh. V jejich druhém střetu zvítězil Vémola.
Autor: OKTAGON
Oktagon 62 se konal na vyprodaném stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu a přinesl světový rekord v návštěvnosti MMA eventu.
Autor: OKTAGON
Pětašedesátý večer se odehrál v O2 aréně. Nabídl zápas mezi Karlosem Vémolou a Irem Willem Fleury. Ten se nakonec stal poprvé šampionem Oktagonu.
Autor: OKTAGON
Potřetí se Karlos Vémola a Attila Végh střetli v Edenu v rámci Oktagonu 72. Vémola zvítězil a získal Infinity Belt.
Autor: OKTAGON
Letos v červnu se Oktagon poprvé podíval do Berlína. Devadesátý večer se konal v berlínské Uber Arena.
Autor: OKTAGON
Vrcholem večera v Berlíně byl duel Ira Willa Fleuryho a Němce Kasima Arase. Domácí bijec prohrál KO ve druhém kole.
Autor: OKTAGON