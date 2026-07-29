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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
Petr Pavel přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil je kšiltovkou
Po třinácti dnech od vzájemného souboje ve finále Wimbledonu se Linda Nosková a Karolína Muchová opět potkaly. Na Pražském hradě je v pátek přijal prezident Petr Pavel. „Jak se nás všichni ptají,...
Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Kosťuková oblékla na dovolené odvážné šaty. Je jako modelka, žasnou fanoušci
Na kurtech letos Marta Kosťuková září, pozornost ale dokáže strhnout i mimo ně. Ukrajinská tenistka se na Ibize ukázala v odvážných černých šatech, které mezi jejími fanoušky vyvolaly pořádný rozruch.
Dálkař Juška přijde o ME kvůli zranění. Do Birminghamu odcestuje 52 českých atletů
Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů.
Její nejhezčí šaty? Tenistka Ósakaová nastoupila do turnaje posetá květinami
Naomi Ósakaová vstoupila do turnaje ve Washingtonu a ihned se připomněla jako módní ikona. Japonská tenistka dorazila na kurt v sytě růžových šatech posetých květy a fanoušci měli okamžitě jasno:...
Slavia při derby pochybila, další sankce ale nejsou nutné, oznámilo vnitro
Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou.
Potíž pro Horníčka? Newcastle vyhodil kouče, což může ovlivnit gólmanův příchod
Trenér Eddie Howe překvapivě skončí na lavičce fotbalistů Newcastlu. Odchod osmačtyřicetiletého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z...
Australan Costa míval ve Vsetíně husí kůži. Teď plánuje: Těším se, až budu mít fanynky
Už když nastupoval v litoměřickém dresu do jarního čtvrtfinále první ligy proti Vsetínu, věděl, že o jeho služby má soupeř z Valašska eminentní zájem. „Chtěl jsem se o to víc ukázat, ale ve třetím...
Infantino se hájí: Můj návrh je příležitost, ne povinnost. Za souhlasy přitom zaplatí
Proti jeho nápadu se zvedla celosvětová vlna kritiky, přesto Gianni Infantino, prezident světové fotbalové federace FIFA, dál tvrdí: „Prodej práv z mistrovství světa komerčním investorům je pro...
Kolem Dánska 2026: Program, etapy, trasa, Češi a hvězdný Van Aert
Jubilejní 35. ročník etapového závodu Kolem Dánska (PostNord Danmark Rundt) se koná od 29. července do 2. srpna 2026. Na závodníky čeká pět etap z Aalborgu do Rødovre. Poprvé v historii v...
Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta prý usiluje o záložníka Macka z Boleslavi
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Už nebudu jen ten, který utrácí. Výkonný ředitel Baníku chce zlepšit komunikaci
Osm let byl výkonným ředitelem ostravských fotbalistů Michal Bělák. Po minulé bídné sezoně na svůj post rezignoval. Nahradil ho ředitel marketingu a vztahů s veřejností Matěj Šturala. „Na svou novou...
Hra o miliony: Prostějov, nebo Prostějov? I město řeší spor druholigových klubů
Za pár měsíců odstartuje nová sezona druhé hokejové ligy. A více než čtyřicetitisícový Prostějov v ní bude mít hned dvě mužstva. Pro až třetí nejvyšší soutěž v tuzemsku půjde o bezprecedentní stav,...
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Chci konkurovat Kanadě a USA! Hokejistky vstoupily do sebevědomé éry Idalskiho
Hřmotný hlas, urostlá postava, pevný stisk ruky a v puse žvýkačka, z které při tréninku občas udělá bublinu. Česká hokejová reprezentace žen vstoupila na kempu v Chomutově do nové éry pod koučem...
Lehečka překvapivě v Mexiku vypadl, zato Svrčina si po skreči zahraje čtvrtfinále
Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel, na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve 2. kole 6:1, 3:6, 4:6 outsiderovi Colemanu Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil...