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10 let Oktagonu. Jak vypadaly první bojové večery? Ondřeje Novotného nepoznáte

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  9:00
OKTAGON 72 v Edenu přinesl třetí zápas Karlosem Vémolou a Attilou Végh. Vémola... Historicky první OKTAGON Výzva a její účastníci OKTAGON 1, rok 2016. První turnaj na pražské Královce. Zakladatelé organizace... OKTAGON 1, rok 2016. Ondřej Novotný poprvé pronáší: „Jedeme Bomby“ OKTAGON 1, rok 2016. Prvním vítězem OKTAGON Výzvy se stal Slovák Gábor Boráros. Organizace vstoupila na Slovensko s turnajem Oktagon 2. Na snímku je v roli... OKTAGON 3, červenec 2017. MMA pod širým nebem na pražské Štvanici OKTAGON 10 v roce 2018 se poprvé konal v O2 aréně. OKTAGON 10 v roce 2018. Souboj mezi Davidem Kozmou a Gáborem Borárosem v O2... Oktagon 15, rok 2019. Poprvé vyprodaná O2 aréna O2_arena_poprvé_vyprodanájpg Oktagon 15, rok 2019. Attila Végh vyhrál zápas století nad Karlosem Vémolou. MMA je někdy kruté. Karlos Vémola po prohře v zápasu století během večera...
Oktagon slaví deset let od svého vzniku. Z turnaje na pražské Královce v roce 2016 vyrostla organizace, která dnes plní velké haly a stadiony v Česku i zahraničí. Projektem Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy prošly známé osobnosti MMA včetně Karlose Vémoly, Attily Végha či Patrika Kincla. Připomeňte si v galerii začátky i zásadní momenty desetileté cesty Oktagonu, jejíž oslavy vyvrcholí 1. srpna turnajem na Štvanici.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Bartoň vs. BuenoTenis - - 30. 7. 2026:Bartoň vs. Bueno //www.idnes.cz/sport
30. 7. 12:30
  • 1.56
  • -
  • 2.27
Samson vs. SoboljevováTenis - - 30. 7. 2026:Samson vs. Soboljevová //www.idnes.cz/sport
30. 7. 12:40
  • 1.83
  • -
  • 1.89
Atletic Escaldes vs. VaduzFotbal - - 30. 7. 2026:Atletic Escaldes vs. Vaduz //www.idnes.cz/sport
30. 7. 16:00
  • 4.84
  • 4.25
  • 1.61
Tobol Kostanaj vs. PanevežysFotbal - - 30. 7. 2026:Tobol Kostanaj vs. Panevežys //www.idnes.cz/sport
30. 7. 16:00
  • 1.26
  • 5.61
  • 10.50
Slovensko U20 vs. Německo U20Hokej - - 30. 7. 2026:Slovensko U20 vs. Německo U20 //www.idnes.cz/sport
30. 7. 17:00
  • 1.54
  • 4.95
  • 4.09
Nakashima vs. MenšíkTenis - - 30. 7. 2026:Nakashima vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
30. 7. 17:00
  • 2.23
  • -
  • 1.69
Program a výsledky
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