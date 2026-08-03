„Zvoní na mě nějaká k*nda z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

V inkriminovaný den 3. prosince 2025 se zhruba ve 20:05 ozval v bytě Vondroušové zvonek. Tenistka přes interkom odpověděla a s dopingovou komisařkou tak poprvé navázala kontakt. Pustit dál ji ale odmítla. Řekla jí, že musí zavolat svému agentovi Enricu Molinovi, protože neví, co se děje. Ještě nikdy totiž nebyla testována mimo nahlášené hodinové okno, které si sportovci pro kontroly na každý den v roce stanovují. A Němka za ní – ovšem zcela v souladu s pravidly – přišla v jiný čas.
S Molinou si volali čtyři minuty, on pak zkoušel sehnat někoho z Ženské tenisové asociace (WTA), aby mu celou záležitost vysvětlil. Ale zatím neúspěšně.
Vondroušová zároveň napsala zprávu svému příteli Andrewu Paulsonovi, jejíž znění spis uvádí následovně: „Zvoní na mě nějaká k*nda z dopingu.“
Vondroušová zveřejnila fotografii komisařky s popiskem, že testování pozdě večer mimo její nahlášený čas je „vážným zásahem do soukromí“. Což byl jeden z důkazů, že věděla, že za ní dorazila dopingová komisařka.