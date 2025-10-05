Zverev si rýpl do pořadatelů: Zpomalujete kurty, ať mají Alcaraz a Sinner výhodu

Zverev mluvil na aktuálním turnaji série Masters v Šanghaji, kde se ho ptali na to, co říká na rychlost kurtů na ATP Tour v této sezoně. Například legendární Roger Federer už dříve poznamenal, že dvorce jsou pomalejší, což umožňuje tenistům hrát stejným stylem na antuce, trávě i tvrdém povrchu. Slavný Švýcar dodal, že by rád viděl, jak se Alcaraz se Sinnerem adaptují na rychlé povrchy.
Německý tenista s ním nejen souhlasil, ale také si rýpnul do turnajových ředitelů. „Nesnáším, když jsou kurty stále stejné, a vím, že turnajoví ředitelé jdou tímhle směrem, protože zjevně chtějí, aby se Jannikovi a Carlosovi na všech turnajích vedlo,“ uvedl Zverev v rozhovoru na kurtu.
„Jsem na tour 12 let a vždycky jsme měli různé povrchy. Vždycky byly turnaje, které jste měli rádi, a turnaje, které jste tolik rádi neměli,“ řekl osmadvacetiletý hamburský rodák.
Alcaraz se Sinnerem ovládli posledních osm grandslamů, Zverev na trofej z největších čtyř turnajů stále čeká. „Dřív jste nemohli hrát stejný tenis na trávě, antuce a tvrdém povrchu. Teď můžete hrát všude prakticky stejně, což se mi nelíbí a nejsem toho fanoušek,“ uvedl Zverev.
„Myslím, že tenis potřebuje různé herní styly. Potřebuje rozmanitost a ta nám teď trochu schází.“
Světová jednička Alcaraz se z turnaje v Šanghaji odhlásil kvůli zranění kotníku a Sinner byl v reakci na Zverevova slova diplomatický. „Já ani Carlos kurty neděláme, nerozhodujeme o tom. Snažíme se přizpůsobit každé situaci a myslím, že každý týden je to trochu jiné,“ uvedl Ital.
„Hrál jsem skvělý tenis i na rychlých površích, prostě se snažím adaptovat a předvádět co nejlepší výkony všude,“ dodal čtyřnásobný grandslamový šampion.