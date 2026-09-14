Teď jsem nejlepší, tvrdí Zverev. McEnroe si rýpl: Carlosi a Janniku, prosím, uzdravte se

Nejprve na přelomu května a června opanoval Roland Garros, kde postupně čelil soupeřům s tímto žebříčkovým umístěním.
95, 43, 90, 106, 29, 27, 14.
A nyní na US Open mu v cestě stála tato čísla.
89, 52, 28, 22, 70, 50, 9.
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Nezáživné finále. US Open vyhrál Zverev, Sheltonovi zlepšení nevydrželo
Do obou finále se dostal, aniž by potkal kohokoliv z top 20. A celkově pouze jednou porazil protivníka z elitní desítky – v nedělním finále v New Yorku zdolal Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7 a 6:2.
Kromě příznivého losu mu také pomohlo, že na pařížské antuce chyběl zraněný Alcaraz, na newyorský beton zase zdraví nepustilo Sinnera.
Mimochodem, se Španělem a Italem se letos utkal dohromady šestkrát a ani jednou nezvítězil.
Dá se tedy označit za nejlepšího tenistu na světě?
Sám na tuto otázku po finále US Open odpověděl: „Momentálně asi ano. Když je Jannik zraněný a Carlos se vrátil po čtyřech měsících zdravotní pauzy... Ale když jsou oba zdraví a předvádí nejlepší tenis, tak nejspíš ne.“
Faktem je, že letošní grandslamy mu vyšly nejlépe: kromě dvou titulů hrál ještě semifinále Australian Open a finále Wimbledonu.
A pokud by se mu podařilo do konce roku vystoupat na první místo žebříčku – ze druhého na vedoucího Sinnera nyní ztrácí necelé dva tisíce bodů –, tak by pravděpodobně nejlepší opravdu byl.
Shelton proti Čechům?
Poražený finalista US Open figuruje v nominaci Američanů na nadcházející daviscupové utkání proti Čechům, ale není příliš pravděpodobné, že do Prahy dorazí. Hraje se totiž už v pátek a sobotu.
Pro devětadvacetiletého rodáka z Hamburku je ale hlavní, že má konečně grandslamový titul. A rovnou dva, což se před začátkem sezony rozhodně nečekalo.
„Předtím, než jsem vyhrál Paříž, jsem pořád cítil hodně stresu. Neustále tam byl otazník: Dokážu to někdy? Ale teď už si i velká finále dokážu užívat.“
Důrazně tak odmítl označení nejlepší tenista, jenž nikdy nevyhrál grandslam, které kolem něj v poslední době stále častěji kroužilo.
Z dřívejška má ve sbírce také olympijské zlato, dva vavříny z Turnaje mistrů, sedm titulů z podniků ATP Masters 1000. Díky tomu se řadí mezi nejlepší hráče historie.
„Nemyslím si, že bych dostal velký talent od Boha, jako někteří jiní. Většina mého tenisu je založena na tvrdé práci, hodně hodinách strávených na kurtu i v posilovně,“ hodnotil.
Bylo to vidět i v nedělním finále US Open, kde strojovou taktikou zcela eliminoval nažhavenou domácí naději Sheltona. Ale také tím očekávaný boj o titul, v němž mohlo skončit 23 let dlouhé čekání Američanů na grandslamového šampiona, proměnil v nepříliš atraktivní záležitost.
„Udělal jsem příliš mnoho chyb,“ mrzelo levorukého Američana, který hrál finále turnaje velké čtyřky poprvé.
Dojmy ze souboje, který sice trval tři a půl hodiny, ale opravdové drama nenabídl, shrnul při komentování legendární bouřlivák John McEnroe. V momentě, kdy televizní přenos ze zápasu končil, prohlásil:
„Carlosi a Janniku, uzdravte se. Prosím.“
Sice nepříliš uctivá poznámka k čerstvému šampionovi, ale vystihla většinovou náladu mezi tenisovými fanoušky. Alcaraz a Sinner jsou zkrátka mnohem většími taháky a faktem je, že jejich zdravotní potíže Zverevovi cestu k titulům výrazně zpříjemnily.
Němce navíc provází obvinění z domácího násilí, které on sám odmítá a která mu nebyla prokázána, nicméně jde o velkou kaňku na jeho pověsti.
A tak zatímco loni ve finále grandslamů bavili temperamentní španělský showman a ledově klidný Ital, letos nabídly největší tenisové turnaje také značné rozpaky.