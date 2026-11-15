Zverev v prvním klání Turnaje mistrů porazil ve dvou setech debutanta Jódara

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  16:42
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Alexander Zverev odehrává míček na Turnaji mistrů. | foto: AP

Světová jednička Alexander Zverev z Německa vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím 6:4, 6:4 nad španělským debutantem Rafaelem Jódarem. V druhém utkání skupiny Johna McEnroea se od 20:30 střetnou Američan Ben Shelton a Francouz Arthur Fils.

Devětadvacetiletý Zverev splnil roli favorita za necelou hodinu a půl. V zápase se mohl opřít o svou silnou zbraň, servis: nastřílel 10 es, po prvním podání získal 86 procent bodů a odvrátil oba brejkboly.

Dvacetiletému soupeři, jehož letos porazil i na cestě za triumfem na Roland Garros, vzal Zverev v každém setu jednou jeho servis. Mladý Španěl se kvalifikoval na Turnaj mistrů hned ve své první sezoně na ATP Tour, loni ještě hrál Next Gen Finals pro tenisty do 20 let.

Na druhý pokus tak Zverev vyhrál první duel od 2. listopadu, kdy oficiálně stanul v čele světového žebříčku. Na Masters v Paříži dva dny poté podlehl Italovi Lorenzi Musettimu.

Hamburský rodák usiluje o třetí triumf na Turnaji mistrů po letech 2018 a 2021. Jeho největším rivalem by měl být podle papírových předpokladů Španěl Carlos Alcaraz.

Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů

Dvouhra:
Skupina Johna McEnroea:
Zverev (1-Něm.) - Jódar (8-Šp.) 6:4, 6:4

Čtyřhra:
Skupina Todda Woodbridge:
Heliövaara, Patten (1-Fin./Brit.) - Luz, Matos (8-Braz.) 6:3, 5:7, 10:4

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Výsledky

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