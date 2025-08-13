Ztracená generace. Měli nahradit legendy, místo toho se Němec, Rus a Řek trápí

Stanislav Kučera
  8:42
Jeden prohlásil: „Nikdy jsem se necítil tak prázdný. Ve všem, co dělám, postrádám radost.“ Druhý si posteskl: „Bojuju mnoho válek. Opravdu mě bolí, že se nacházím v takové situaci.“ A třetí s týmem probírá: „Jak se mohu zlepšit? Co mám změnit?“ Tenisoví vrstevníci Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas a Daniil Medveděv se v poslední době trápí.

Zklamaný německý tenista Alexander Zverev po porážce v semifinále turnaje v Torontu. | foto: AP

Přitom před pár lety se jim predikovalo, že nahradí legendární Velkou trojku a budou se předhánět v grandslamových závodech.

Ne že by nedosáhli na cenné úspěchy. Mnozí jim mohou kariéry závidět. Ale čekalo se od nich mnohem víc. Hlavně nyní, když jsou ve věku mezi 26 a 29 lety.

Přestože se všichni stále drží v první třicítce žebříčku, tak místo toho, aby sbírali trofeje, trpí ve stínu mladších ďáblů Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.

Proto je můžeme označit za jakousi ztracenou generaci, která uvázla mezi dvěma mimořádnými tenisovými epochami. Což všechny tři frustruje.

Medveděvův oheň se mění

Nejnověji jejich matné období podtrhl probíhající turnaj Masters v Cincinnati, na kterém Rus Medveděv ve druhé rundě podlehl 85. tenistovi žebříčku Adamu Waltonovi a Řek Tsitsipas o kolo dál nestačil na 63. hráče světa Benjamina Bonziho.

„Když je vám dvacet a jste na okruhu noví, máte v sobě hodně ohně a ničeho se nebojíte. Nicméně když je vám 29, je to trochu jiné. Oheň ve mně pořád hoří, ale je jiný,“ zamýšlí se Medveděv, aktuální žebříčková patnáctka. „A vy ho potřebujete udržovat, protože v dnešním tenise jsou rozdíly extrémně malé.“

Daniil Medveděv ve druhém kole Australian Open docházely síly.

Sluší se říct, že právě on ze zmíněné trojice zatím dosáhl na nejvýznamnější počiny.

Stal se světovou jedničkou a v roce 2021 na US Open slavil svůj dosud jediný grandslamový titul. Kromě toho hrál na čtyřech největších akcích dalších pět finále a ovládl Turnaj mistrů.

Ale letos vadne – na grandslamech vyhrál jediný zápas.

Tsitsipas se po „diktátorovi“ vrátil k otci

Ještě dramatičtější sešup zažívá 26letý Řek Tsitsipas, jenž klesl na 29. příčku žebříčku, což je jeho nejhorší umístění od roku 2018.

Od finále Australian Open 2023 uhrál na majorech jen dvě čtvrtfinále. A letos na nich zapsal stejnou bilanci jako Medveděv – jednou druhé kolo a dvakrát první.

Stefanos Tsitsipas ve finále turnaje v Dubaji

Po skreči ve Wimbledonu smutnil, že ho brzdí hlavně zdravotní problémy: „Nemám žádné odpovědi, nevím, co mám dělat. Nikdy bych si nedokázal představit, že po Turnaji mistrů v roce 2019 se dostanu do takovéhle pozice.“

Ano, i on si vychutnal euforii z triumfu na závěrečném podniku sezony pro osm nejlepších tenistů.

Avšak k podobným úspěchům se nyní nepřibližuje, spíše naopak.

Ivaniševič kritizuje trápícího se svěřence: Nejhůř připravený hráč, jsem víc fit než on

Zkusil se nabudit angažováním někdejšího wimbledonského šampiona Gorana Ivaniševiče, ale ten ho popsal jako „nejhůř připraveného hráče, kterého kdy v životě viděl“. Tsitsipas poté jeho metody označil za diktátorské, propustil ho a vrátil se zpět ke svému otci Apostolosovi, s nímž se v minulosti na kurtu několikrát hádal.

Zverev je světová trojka, ale spokojený není

Tvrdit, že se souží i Zverev, je pro něj možná trochu příkré, když okupuje třetí příčku globálního rankingu. Ale on sám spokojený není.

„Cítím se velmi, velmi osamělý. Mentálně se trápím, je pro mě těžké najít radost i mimo tenisový kurt,“ vyznával se 28letý Němec před měsícem ve Wimbledonu.

Týdnů, které strávil na druhém či třetím místě žebříčku, už nasbíral dost a chce se posunout úplně na vrchol. Což se mu ale nedaří. Z finále US Open 2020, Roland Garros 2024 i letošního Australian Open odcházel coby poražený.

Alexander Zverev
Alexander Zverev na turnaji v Torontu

A i když je třetí, na druhého Alcaraze ztrácí přes dva tisíce bodů.

Také on spolupracuje se svým otcem, Alexanderem starším, a například Boris Becker mu radí, aby angažoval jiného trenéra, protože podle něj potřebuje kvalitnějšího rádce, jestli chce pomýšlet na grandslamový pohár.

I proto Zverev nedávno navštívil akademii Rafaela Nadala a snaží se přesvědčit jeho strýce Toniho, aby se k němu přidal a pomohl mu. Potenciál rozhodně má, vždyť vyhrál olympijské hry v Tokiu a Turnaj mistrů v letech 2018 a 2021.

Ve špatný čas na špatném místě

Případy všech tří uvadajících talentů tedy mají hodně společného. A klíčový je pro jejich kariéry i historický kontext.

Když se před pár lety coby nadějní mladíci poprvé drali do špičky, předpovídalo se jim, že převezmou vládu od Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera. Ale než tito tři velikáni skončili, přiřítili se Alcaraz se Sinnerem, kteří Němce, Rusa a Řeka rychle předčili.

Problém leváků. Ostatní s nimi ani nechtějí trénovat. A je Nadal přeučený pravák?

„Přál bych si, abych v prvních deseti letech mé kariéry nečelil třem nejlepším hráčům všech dob,“ posteskl si letos Zverev. „Myslím, že teď už bych měl jeden nebo dva grandslamy. Ale zároveň bylo privilegiem proti nim hrát.“

Specializovaný server tennis.com píše, že generaci jeho, Tsitsipase a Medveděva někteří komentátoři označují za „sendvičovou“, protože se ocitla mezi dvěma obřími silami. Velkou trojkou na jedné straně a novou vlnou vedenou Sinnerem a Alcarazem na druhé.

„Původně se o nich mluvilo jako o dědicích Djokoviče, Nadala a Federera, ale kdo mohl předpokládat, že tihle tři vydrží tak dlouho a že dva noví výjimeční talenti vystřelí tak rychle?“ píše tennis.com.

Finalisté Roland Garros 2021: Řek Stefanos Tsitsipas (vlevo) a vítěz, Srb Novak...
Jannik Sinner pózuje s pohárem pro vítěze a Daniil Medveděv s trofejí pro...
Alexander Zverev gratuluje Janniku Sinnerovi k titulu na Australian Open.

Tsitsipas, Medveděv i Zverev dobře znají prohraná grandslamová finále.

Vzhledem k tomu, že Alcarazovi je 22 let a Sinner zanedlouho oslaví 24. narozeniny, je jasné, že budoucnost patří jim.

„Myslím, že konkurence je teď mnohem větší než před pár lety,“ říkal Řek před letošním Roland Garros. „Hráči jsou mnohem vyspělejší, změnily se údery. Musím se přizpůsobit.“

Což se mu – stejně jako jeho dvěma vrstevníkům – zatím nedaří.

Třeba ještě grandslam získají, hlavně Zverev je momentálně třetím nejvážnějším kandidátem.

Ale místo toho, aby nyní byli v nejlepších letech, zdá se, že už jsou příliš staří.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ztracená generace. Měli nahradit legendy, místo toho se Němec, Rus a Řek trápí

Jeden prohlásil: „Nikdy jsem se necítil tak prázdný. Ve všem, co dělám, postrádám radost.“ Druhý si posteskl: „Bojuju mnoho válek. Opravdu mě bolí, že se nacházím v takové situaci.“ A třetí s týmem...

13. srpna 2025  8:42

Znovu bronzoví florbalisté! Medaili na Světových hrál vystřílel Zubek

Florbalisté obhájili na Světových hrách bronz, po výhře 7:2 nad Švýcarskem získali pro českou výpravu v Čcheng-tu čtvrtou medaili. Na cenný kov nedosáhly v Číně jejich reprezentační kolegyně, v duelu...

13. srpna 2025  8:38

Program a výsledky Plzně v evropských pohárech 2025/26

Cesta fotbalistů Viktorie Plzeň v Lize mistrů 2025/26 skončila. Po úspěšném obratu se Servette Ženeva nestačili ve třetím předkole na skotské Rangers. V prvním utkání dostali svěřenci Miroslava...

13. srpna 2025

Krejčíková a Lehečka si v Cincinnati zahrají osmifinále. Menšík vzdal, končí i Muchová

Letos poprvé vyhrála tři zápasy za sebou, díky čemuž se Barbora Krejčíková probojovala do osmifinále turnaje v Cincinnati. Sedmnáctiletou domácí tenistku Ivu Jovicovou, zdolala 6:4, 3:6 a 6:2. Ve 3....

12. srpna 2025  23:24,  aktualizováno  13.8 7:58

To mohlo klapnout. I když Plzeň v Lize mistrů nebude, zjistila: jde to i bez Šulce

Taky jste najednou měli dojem, že to přece jen může klapnout? Pouze za poločas dvanáct střel. Z toho jedna gólová. Čtyři rohy. Minimálně tři velké šance. Taky osmnáct doteků v soupeřově vápně je...

13. srpna 2025  7:29

Baňky poprvé v Edenu. Fotbalistky Slavie vyhlížejí start ligy. A pátý titul v řadě?

Když hrály fotbalistky Slavie letos v květnu v pražském Edenu naposledy, zvítězily 5:0 a získaly mistrovský titul. Teď si atmosféru velkého stadionu zopakují. Jen ne proti Spartě, nýbrž Baníku...

13. srpna 2025  6:59

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

13. srpna 2025

Olomouc zná soupeře pro boj o Evropskou ligu, vyzve švédské Malmö. Slovan prohrál

Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu...

12. srpna 2025  23:30

Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat

Za pár dnů mu bude čtyřiasedmdesát a ve fotbale prožil vlastně všechno. Jen Liga mistrů Miroslavu Koubkovi, trenérovi fotbalové Plzně, stále uniká. „Sen, který se mi už nenaplní,“ naznačil po úterním...

12. srpna 2025  22:59

Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před...

12. srpna 2025  22:28

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

12. srpna 2025,  aktualizováno  21:44

Vadlejcha trápí problémy s kolenem. Před mistrovstvím světa už závodit nebude

Oštěpař Jakub Vadlejch už do zářijového mistrovství světa závodit nebude. Po mítinku v Banské Bystrici dal přednost přípravě, uvedl pro ČTK reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. Stříbrný olympijský...

12. srpna 2025  10:21,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.