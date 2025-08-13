Ztracená generace. Měli nahradit legendy, místo toho se Němec, Rus a Řek trápí

Přitom před pár lety se jim predikovalo, že nahradí legendární Velkou trojku a budou se předhánět v grandslamových závodech.
Ne že by nedosáhli na cenné úspěchy. Mnozí jim mohou kariéry závidět. Ale čekalo se od nich mnohem víc. Hlavně nyní, když jsou ve věku mezi 26 a 29 lety.
Přestože se všichni stále drží v první třicítce žebříčku, tak místo toho, aby sbírali trofeje, trpí ve stínu mladších ďáblů Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.
Proto je můžeme označit za jakousi ztracenou generaci, která uvázla mezi dvěma mimořádnými tenisovými epochami. Což všechny tři frustruje.
Medveděvův oheň se mění
Nejnověji jejich matné období podtrhl probíhající turnaj Masters v Cincinnati, na kterém Rus Medveděv ve druhé rundě podlehl 85. tenistovi žebříčku Adamu Waltonovi a Řek Tsitsipas o kolo dál nestačil na 63. hráče světa Benjamina Bonziho.
„Když je vám dvacet a jste na okruhu noví, máte v sobě hodně ohně a ničeho se nebojíte. Nicméně když je vám 29, je to trochu jiné. Oheň ve mně pořád hoří, ale je jiný,“ zamýšlí se Medveděv, aktuální žebříčková patnáctka. „A vy ho potřebujete udržovat, protože v dnešním tenise jsou rozdíly extrémně malé.“
Sluší se říct, že právě on ze zmíněné trojice zatím dosáhl na nejvýznamnější počiny.
Stal se světovou jedničkou a v roce 2021 na US Open slavil svůj dosud jediný grandslamový titul. Kromě toho hrál na čtyřech největších akcích dalších pět finále a ovládl Turnaj mistrů.
Ale letos vadne – na grandslamech vyhrál jediný zápas.
Tsitsipas se po „diktátorovi“ vrátil k otci
Ještě dramatičtější sešup zažívá 26letý Řek Tsitsipas, jenž klesl na 29. příčku žebříčku, což je jeho nejhorší umístění od roku 2018.
Od finále Australian Open 2023 uhrál na majorech jen dvě čtvrtfinále. A letos na nich zapsal stejnou bilanci jako Medveděv – jednou druhé kolo a dvakrát první.
Po skreči ve Wimbledonu smutnil, že ho brzdí hlavně zdravotní problémy: „Nemám žádné odpovědi, nevím, co mám dělat. Nikdy bych si nedokázal představit, že po Turnaji mistrů v roce 2019 se dostanu do takovéhle pozice.“
Ano, i on si vychutnal euforii z triumfu na závěrečném podniku sezony pro osm nejlepších tenistů.
Avšak k podobným úspěchům se nyní nepřibližuje, spíše naopak.
Zkusil se nabudit angažováním někdejšího wimbledonského šampiona Gorana Ivaniševiče, ale ten ho popsal jako „nejhůř připraveného hráče, kterého kdy v životě viděl“. Tsitsipas poté jeho metody označil za diktátorské, propustil ho a vrátil se zpět ke svému otci Apostolosovi, s nímž se v minulosti na kurtu několikrát hádal.
Zverev je světová trojka, ale spokojený není
Tvrdit, že se souží i Zverev, je pro něj možná trochu příkré, když okupuje třetí příčku globálního rankingu. Ale on sám spokojený není.
„Cítím se velmi, velmi osamělý. Mentálně se trápím, je pro mě těžké najít radost i mimo tenisový kurt,“ vyznával se 28letý Němec před měsícem ve Wimbledonu.
Týdnů, které strávil na druhém či třetím místě žebříčku, už nasbíral dost a chce se posunout úplně na vrchol. Což se mu ale nedaří. Z finále US Open 2020, Roland Garros 2024 i letošního Australian Open odcházel coby poražený.
A i když je třetí, na druhého Alcaraze ztrácí přes dva tisíce bodů.
Také on spolupracuje se svým otcem, Alexanderem starším, a například Boris Becker mu radí, aby angažoval jiného trenéra, protože podle něj potřebuje kvalitnějšího rádce, jestli chce pomýšlet na grandslamový pohár.
I proto Zverev nedávno navštívil akademii Rafaela Nadala a snaží se přesvědčit jeho strýce Toniho, aby se k němu přidal a pomohl mu. Potenciál rozhodně má, vždyť vyhrál olympijské hry v Tokiu a Turnaj mistrů v letech 2018 a 2021.
Ve špatný čas na špatném místě
Případy všech tří uvadajících talentů tedy mají hodně společného. A klíčový je pro jejich kariéry i historický kontext.
Když se před pár lety coby nadějní mladíci poprvé drali do špičky, předpovídalo se jim, že převezmou vládu od Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera. Ale než tito tři velikáni skončili, přiřítili se Alcaraz se Sinnerem, kteří Němce, Rusa a Řeka rychle předčili.
„Přál bych si, abych v prvních deseti letech mé kariéry nečelil třem nejlepším hráčům všech dob,“ posteskl si letos Zverev. „Myslím, že teď už bych měl jeden nebo dva grandslamy. Ale zároveň bylo privilegiem proti nim hrát.“
Specializovaný server tennis.com píše, že generaci jeho, Tsitsipase a Medveděva někteří komentátoři označují za „sendvičovou“, protože se ocitla mezi dvěma obřími silami. Velkou trojkou na jedné straně a novou vlnou vedenou Sinnerem a Alcarazem na druhé.
„Původně se o nich mluvilo jako o dědicích Djokoviče, Nadala a Federera, ale kdo mohl předpokládat, že tihle tři vydrží tak dlouho a že dva noví výjimeční talenti vystřelí tak rychle?“ píše tennis.com.
Tsitsipas, Medveděv i Zverev dobře znají prohraná grandslamová finále.
Vzhledem k tomu, že Alcarazovi je 22 let a Sinner zanedlouho oslaví 24. narozeniny, je jasné, že budoucnost patří jim.
„Myslím, že konkurence je teď mnohem větší než před pár lety,“ říkal Řek před letošním Roland Garros. „Hráči jsou mnohem vyspělejší, změnily se údery. Musím se přizpůsobit.“
Což se mu – stejně jako jeho dvěma vrstevníkům – zatím nedaří.
Třeba ještě grandslam získají, hlavně Zverev je momentálně třetím nejvážnějším kandidátem.
Ale místo toho, aby nyní byli v nejlepších letech, zdá se, že už jsou příliš staří.