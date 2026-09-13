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US Open ONLINE: Ukončí Shelton dlouhé čekání Američanů? Ve finále čelí Zverevovi

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Sledujeme online   20:00

Americký tenista Ben Shelton v semifinále US Open. | foto: AP

Naposledy před 23 lety vyhrál americký tenista jeden z grandslamů, na Andyho Roddicka nyní může rovněž na US Open navázat Ben Shelton. Ve finále v New Yorku soupeří s nejvýše nasazeným Alexanderem Zverevem, který je ale favoritem. Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Německý tenista může na betonu ve Flushing Meadows napravit finálové zklamání z roku 2020, kdy ho od trofeje dělily jen dva míčky, ale s Rakušanem Dominicem Thiemem nakonec prohrál.

Devětadvacetiletý hamburský rodák je ve finále grandslamu pošesté a potřetí za sebou. Svůj dosud jediný titul získal v červnu na Roland Garros.

ONLINE: Alexander Zverev vs. Ben Shelton

Finále US Open sledujeme v podrobné reportáži.

O šest let mladší levák Shelton hraje životní turnaj, ve finále grandslamu je poprvé. Ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Carlose Alcaraze, se Zverevem prohrál všech pět dosavadních vzájemných zápasů a získal proti němu jediný set.

Vítěz si vyslouží odměnu 5,5 milionu dolarů (113 milionů korun), poražený finalista obdrží poloviční částku.

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