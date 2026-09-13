Německý tenista může na betonu ve Flushing Meadows napravit finálové zklamání z roku 2020, kdy ho od trofeje dělily jen dva míčky, ale s Rakušanem Dominicem Thiemem nakonec prohrál.
Devětadvacetiletý hamburský rodák je ve finále grandslamu pošesté a potřetí za sebou. Svůj dosud jediný titul získal v červnu na Roland Garros.
ONLINE: Alexander Zverev vs. Ben Shelton
Finále US Open sledujeme v podrobné reportáži.
O šest let mladší levák Shelton hraje životní turnaj, ve finále grandslamu je poprvé. Ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Carlose Alcaraze, se Zverevem prohrál všech pět dosavadních vzájemných zápasů a získal proti němu jediný set.
Vítěz si vyslouží odměnu 5,5 milionu dolarů (113 milionů korun), poražený finalista obdrží poloviční částku.