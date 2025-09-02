„Blbě jsem došlápla a ztuhly mi záda a zadek. Pak pro mě bylo trošičku těžší se hýbat, ale pomohla mi fyzioterapeutka a možná i prášek proti bolesti a určitý čas. Ve třetím setu už jsem se cítila lépe,“ prozradila Muchová českým novinářům v New Yorku, co ji limitovalo.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce si potíže způsobila v úvodu utkání. Bolesti postupně zesilovaly, až si ve druhé sadě za stavu 1:2 vyžádala ošetření. „Na začátku to nebylo úplně šílené, ale pak už mi to trochu nabíhalo. Myslela jsem si, že to rozběhám, ale postupně mě to víc a víc stahovalo. Vadilo mi to hlavně u servisu a poté i při pohybu. Vzala jsem si ošetření, které mi pomohlo.“
Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže
Věřila, že šlo jen o nárazovou nepříjemnost, která by ji neměla dále limitovat. „To snad ne. Určitě to budeme s fyzioterapeutem nějak řešit,“ uvedla po pondělním souboji.
Turnajová jedenáctka porazila o šestnáct příček níže nasazenou soupeřku po necelých třech hodinách, tři sety odehrála na letošním US Open i ve svém čtvrtém zápase.
„Jo, už si to takhle užívám,“ řekla s úsměvem. „Raději bych hrála na dva sety, ale jsem ráda, že jsem to ubojovala. Většinou se v těch dlouhých zápasech trochu vláčím, ale teď jsem ve třetím setu vždycky chytla druhý, možná i třetí dech. Byla jsem schopná najít v sobě nějakou energii a ty zápasy dohrát.“
V osmifinále odvrátila devět z deseti brejkbolů, sama servis soupeřky získala třikrát. „Ale Marta mě tlačila. Když jsem šla přes druhý servis, tak jsem věděla, že to bude těžké. U brejkbolů jsem se proto soustředila, abych dala první podání,“ přiblížila.
O šest let mladší Kosťukovou, s níž hrála poprvé, ocenila za bojovný výkon. „Věděla jsem, že vrátí spoustu míčů a že si to musím dohrát. To, co ostatní třeba nevrátí, ona dokáže vyškrábnout. Je hodně atletická. Ale ve třetím setu jsem si počkala na šanci, chytla rychlý brejk a zápas doservírovala.“
Dostala se do svého sedmého grandslamového čtvrtfinále, na US Open je mezi osmi nejlepšími hráčkami potřetí za sebou. „Jsem za to ráda. I proto, že jsem toho letos moc neodehrála, nemám takovou tu vyhranost v zápasech. Mám radost, že se mi to tady zase podařilo prolomit, ubojovat a dojít zatím do čtvrtfinále.“ řekla.
Stala se také rekordním čtvrtým zástupcem českého tenisu ve čtvrtfinále letošního US Open, spolu s ní se do této fáze probojovali Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. „Jsem za to ráda a snad budeme mít šanci dojít ještě dál,“ věří Muchová.
O postup do semifinále se utká se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou, s níž má zatím vyrovnanou bilanci 2:2. Loni ji na US Open porazila 6:3 a 7:6, ale na letošním Australian Open s ní prohrála 6:1, 1:6 a 3:6.
„Určitě je v lepší formě než minulý rok, bude to těžký zápas. Loni jsem proti ní odehrála dobré druhé kolo, hrála jsem přesně a tolik jsem nechybovala. Teď bude hlavně důležité, abych se dostala do fyzické pohody a dobře zregenerovala. Budu se snažit mít na zápas co nejvíce sil,“ vyhlásila Češka.