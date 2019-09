ONLINE: Tenisté Veselý s Lehečkou usilují v Bosně o rozhodující bod

České duo hraje s domácími Mirzou Bašičem a Tomislavem Brkičem. Tedy oběma poraženými ze sobotních dvouher.

Veselý s Lehečkou prožívají společnou premiéru v Davis Cupu. Na turnajích se ale spolu už představili. Letos na challengeru v Prostějově došli až do finále.

To Bašič s Brkičem patří k reprezentačním stálicím ve čtyřhře. Poprvé spolu hráli už v roce 2008. „Nebude to nic lehkého. Musíme se zkoncentrovat a ukončit to, co nejdříve,“ řekl Veselý.

Pokud Češi třetí bod nepřidají, přijdou na řadu rozhodující dvouhry. Jejich složení ale mohou kapitáni obou mužstev krátce před začátkem měnit.

V případě vítězství si Češi po roce opět zahrají kvalifikaci o účast mezi osmnáctkou reprezentací, které budou startovat na závěrečném turnaji Davis Cupu v Madridu 2020.