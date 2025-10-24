Nosková prošla v Tokiu do semifinále, soupeřce nepustila ani jednu hru

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Tokiu. Nad Annou Kalinskou šestá nasazená vedla 6:0, 1:0, poté Ruska kvůli potížím se zády vzdala. Ve čtvrtfinále se v japonské metropoli ještě představí Karolína Muchová, jež bude hrát se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Linda Nosková na turnaji v Tokiu | foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma PressProfimedia.cz

Dvacetiletá Nosková musela na úvod zápasu bojovat o své podání a soupeřce odvrátila v prvním gamu šest brejkbolů. Pak už ale v utkání sedmnáctá hráčka světa dominovala a Kalinská si za stavu 0:5 nechala na kurtu od fyzioterapeutky ošetřit záda. V duelu Ruska pokračovala, ale po dalších dvou prohraných gamech přišla Noskové podat ruku na znamení skreče.

Ve svém čtvrtém letošním semifinále se aktuální česká žebříčková jednička střetne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Turnajová dvojka zdolala ve čtvrtfinále 6:3, 7:6 Kanaďanku Victorii Mbokovou a zkompletovala osmičku účastnic listopadového Turnaje mistryň v Rijádu.

Ve třech dosavadních duelech s bývalou wimbledonskou šampionkou nezískala Nosková ani set, naposledy jí podlehla před dvěma týdny ve Wu-chanu.

Turnaj žen v Tokiu

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Nosková (6-ČR) - Kalinská (Rus.) 6:0, 1:0 skreč

