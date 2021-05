Krejčíková v Římě smetla Čeng Saj-saj, Vondroušová padla s Tomljanovicovou

Turnaj mužů a žen v Římě antuka Muži (dotace 2 082 960 eur)

Dvouhra - 1. kolo:

Berrettini (9-It.) - Basilašvili (Gruz.) 4:6, 6:2, 6:4

Sonego (It.) - Monfils (14-Fr.) 6:4, 5:7, 6:4

Norrie (Brit.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:4

Bautista (10-Šp.) - Paul (USA) 6:3, 6:4

Shapovalov (13-Kan.) - Majchrzak (Pol.) 6:1, 6:3

Davidovich (Šp.) - Dimitrov (16-Bul.) 6:4, 7:6 (7:2)

Millman (Austr.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4 2. kolo:

Nišikori (Jap.) - Carreňo-Busta (11-Šp.) bez boje

Opelka (USA) - Musetti (It.) 6:4, 6:4

Djokovič (1-Srb.) - Fritz (USA) 6:3, 7:6 (7:5)

Auger-Aliassime (Kan.) - Schwartzman (8-Arg.) 6:1, 6:3 Ženy (dotace 1 577 613 eur)

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:2, 6:0

Tomljanovicová (Austr.) - Vondroušová (ČR) 6:4, 6:2

Muguruzaová (12-Šp.) - Tigová (Rum.) 6:1, 6:2

Kuděrmětovová (Rus.) - Mertensová (14-Belg.) 4:6, 6:2, 6:3

Garciaová (Fr.) - Cocciarettová (It.) 7:6 (8:6), 6:2

Peraová (USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6:3, 6:2

Mladenovicová (Fr.) - Bencicová (10-Švýc.) 6:3, 6:4

Švedovová (Kaz.) - Trevisanová (It.) 0:6, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Keysová - Stephensová (obě USA) 4:6, 6:2, 7:5

Podoroská (Arg.) - Siegemundová (Něm.) 2:6, 7:6 (7:3), 6:1

Kerberová (Něm.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 7:5

Ostapenková (Lot.) - Kontaová (Brit.) 6:3, 6:1