Nosková zahájila travnatý turnaj v Berlíně úspěšně, porazila Zarazúaovou

Z českých tenistek v úterý hraje v Berlíně také Karolína Muchová, která bojuje s Číňankou Čang Šuaj. Poté bude hrát ještě čtyřhru po boku legendární Američanky Sereny Williamsové, s níž narazí na mexicko-novozélandskou dvojici Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová. Ve dvouhře se utká ještě Kateřina Siniaková se Švýcarkou Rebekou Masárovou.
Jedenadvacetiletá Nosková, která plní v německé metropoli roli nasazené osmičky, zvítězila nad 77. hráčkou světa Zarazúaovou po hodině a čtvrt. Soupeřce vzala třikrát servis, sama tři brejkboly odvrátila. Pomohlo jí také devět es.
První set získala Nosková poté, co od stavu 1:1 vyhrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis do devátého gamu. V něm česká hráčka proměnila druhý brejkbol a utkání poté zakončila čistou hrou.
Turnaj žen v Berlíně
tráva, dotace 1 206 446 eur
Dvouhra - 1. kolo: