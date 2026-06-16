Nosková zahájila travnatý turnaj v Berlíně úspěšně, porazila Zarazúaovou

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  14:20
Linda Nosková vstoupila úspěšně do travnaté části tenisové sezony. Světová třináctka porazila na turnaji v Berlíně mexickou sokyni Renatu Zarazúaovou 6:1, 6:4. V dalším kole se utká s Dánkou Clarou Tausonovou, nebo Francouzkou Diane Parryovou.

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Římě. | foto: AP

Z českých tenistek v úterý hraje v Berlíně také Karolína Muchová, která bojuje s Číňankou Čang Šuaj. Poté bude hrát ještě čtyřhru po boku legendární Američanky Sereny Williamsové, s níž narazí na mexicko-novozélandskou dvojici Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová. Ve dvouhře se utká ještě Kateřina Siniaková se Švýcarkou Rebekou Masárovou.

Jedenadvacetiletá Nosková, která plní v německé metropoli roli nasazené osmičky, zvítězila nad 77. hráčkou světa Zarazúaovou po hodině a čtvrt. Soupeřce vzala třikrát servis, sama tři brejkboly odvrátila. Pomohlo jí také devět es.

První set získala Nosková poté, co od stavu 1:1 vyhrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis do devátého gamu. V něm česká hráčka proměnila druhý brejkbol a utkání poté zakončila čistou hrou.

Turnaj žen v Berlíně

tráva, dotace 1 206 446 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Muchová (7-ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:1, 6:3
Nosková (8-ČR) - Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:4

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