Mboková začínala sezonu jako 333. hráčka světového žebříčku. Do turnaje v Montrealu vstupovala z 85. místa a po výhře nad Gauffovou už je třiapadesátá. Pokud přidá ještě jedno vítězství, v novém pořadí WTA bude na 24. pozici.

„Díky, strašně moc jste mi pomohli,“ poděkovala fanouškům Mboková v rozhovoru na kurtu. „Nemůžu tomu uvěřit. Porazila jsem takovou šampionku,“ dodala po nejcennější výhře v kariéře.

Gauffová letos vyhrála Roland Garros a je dvojnásobnou grandslamovou šampionkou. Mbokové však podlehla po 63 minutách, nevyužila ani jeden z pěti brejkbolů. K mečbolu soupeřce pomohla šestou dvojchybou zápasu a zakončila ho bekhendem do sítě.

Kanaďanka se ve čtvrtfinále utká se Španělkou Jessicou Bouzasovou. Další dvojici tvoří Jelena Rybakinová a Marta Kosťuková. V neděli čeká osmifinále Karolínu Muchovou proti Madison Keysové z USA.

Turnaj žen v Montrealu tvrdý povrch, dotace 5 152 599 dolarů Dvouhra - 4. kolo:

Mboková (Kan.) - Gauffová (1-USA) 6:1, 6:4

Rybakinová (9-Kaz.) - Jastremská (30-Ukr.) 5:7, 6:2, 7:5

Bouzasová (Šp.) - Ču Lin (Čína) 7:5, 1:6, 6:2

Kosťuková (24-Ukr.) - Kesslerová (28-USA) 5:7, 6:3, 6:3

Obhájce Popyrin je v Torontu ve čtvrtfinále

Obhájce titulu Alexei Popyrin i nasazená jednička Alexander Zverev jsou na Canadian Open ve čtvrtfinále a narazí na sebe. Na australského tenistu Popyrina nestačil Dán Holger Rune a favorizovaný Němec si 501. vítězství na okruhu ATP připsal proti Franciscu Cerúndolovi. Zraněný Argentinec utkání vzdal na začátku druhého setu.

Zverev dosavadní tři utkání s Cerúndolem prohrál, přičemž všechna byla na antuce, ale v sobotu na Masters na betonu v Torontu slavil postup poté, co soupeř za stavu 4:6 a 0:1 osmifinále skrečoval kvůli problémům s břišním svalem.

Alexander Zverev na turnaji v Torontu

V Kanadě našel Zverev ztracené sebevědomí po debaklu ve Wimbledonu. Na tamní trávě skončil v prvním kole. „Byl jsem vyčerpaný mentálně i fyzicky. Potřeboval jsem týden naprostého volna, poprvé po mnoha letech jsem nedělal vůbec nic a to mi strašně pomohlo. Snad se to projeví až do konce sezony,“ pochvaloval si Zverev, třetí hráč světového žebříčku, jenž na Canadian Open slavil v roce 2017 titul.

Popyrin duel s Runem otočil ve výhru 4:6, 6:2, 6:3. Ve čtvrtfinále jsou také Američan Alex Michelsen a Rus Karen Chačanov. V neděli v noci čeká osmifinále Jiřího Lehečku, jeho soupeřem bude jiný americký tenista Taylor Fritz.