Menšík postoupil na Masters v Montrealu do čtvrtfinále, čeká ho Shelton

Dvacetiletý Menšík se v utkání mohl opřít o svou nejsilnější zbraň podání a o deset let staršímu soupeři nastřílel 13 es. První set získal zásluhou využitého brejkbolu v desátém gamu.
Ve druhé sadě sice český tenista rovněž přišel o podání a pustil Van de Zandschulpa do vedení 5:4, větší komplikace ale nepřipustil. Vyhrál další tři gamy a zápas po hodině a půl ukončil při prvním mečbolu.
S třiadvacetiletým Sheltonem se Menšík utká počtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci nad Američanem vede 2:1, poslední dva zápasy vloni vyhrál český tenista.
Turnaj mužů v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů)
Dvouhra - 4. kolo: