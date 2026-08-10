Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Menšík postoupil na Masters v Montrealu do čtvrtfinále, čeká ho Shelton

Autor: ,
  7:37
Jakub Menšík argumentuje během utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.

Jakub Menšík argumentuje během utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
Botic van de Zandschulp po prohře ve 4. kole na turnaji v Montrealu
Jakub Menšík slaví výhru v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
5 fotografií
Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Třináctý nasazený tenista porazil Botice van de Zandschulpa z Nizozemska 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka Ben Shelton, americký obhájce titulu vyřadil Brazilce Joaa Fonsecu 6:3, 7:6.

Dvacetiletý Menšík se v utkání mohl opřít o svou nejsilnější zbraň podání a o deset let staršímu soupeři nastřílel 13 es. První set získal zásluhou využitého brejkbolu v desátém gamu.

Ve druhé sadě sice český tenista rovněž přišel o podání a pustil Van de Zandschulpa do vedení 5:4, větší komplikace ale nepřipustil. Vyhrál další tři gamy a zápas po hodině a půl ukončil při prvním mečbolu.

S třiadvacetiletým Sheltonem se Menšík utká počtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci nad Američanem vede 2:1, poslední dva zápasy vloni vyhrál český tenista.

Turnaj mužů v Montrealu

tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů)

Dvouhra - 4. kolo:
Menšík (13-ČR) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 7:5

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Pankin vs. PalánTenis - 1. kolo - 10. 8. 2026:Pankin vs. Palán //www.idnes.cz/sport
10. 8. 10:30
  • 1.59
  • -
  • 2.23
Mrva vs. BasileTenis - 1. kolo - 10. 8. 2026:Mrva vs. Basile //www.idnes.cz/sport
10. 8. 20:30
  • 1.57
  • -
  • 2.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Ronaldo ukázal své „hračky“ v garáži. Luxusní sbírkou vyrazil fanouškům dech

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...

Cristiano Ronaldo nechal fanoušky nahlédnout do své luxusní garáže. Portugalská hvězda na sociálních sítích ukázala část sbírky aut, v níž nechybí v ní ani mimořádně vzácný vůz, který vznikl v...

Za dva dny chytáš, slyšel mladíček Kašík. Artis však jeho zákroky nespasily

Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda...

Jen dva dny před zápasem se dozvěděl, že půjde proti Olomouci do branky on. Osmnáctiletý fotbalový talent Richard Kašík přesto při ligové premiéře v dresu Artisu nepůsobil nervózně. Sportovní...

10. srpna 2026  8:03

Slavia dál prchá, ale v cestě má dilema. Jaká další témata se řeší na startu ligy?

Tomáš Chorý podporuje z tribuny Slavii v utkání proti Pardubicím.

Výživný fotbalový víkend plný událostí. Kde jenom začít? Redakce iDNES.cz vybírá nejdůležitější příběhy, které aktuálně hýbou prvoligovým děním. Odehraná jsou zatím jen tři kola, po nichž zůstávají...

10. srpna 2026

ATP Montréal 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Tenisový turnaj mužů v Montréalu je tradičním podnikem, letos se hraje od 2. do 13. srpna 2026. Představí se i několik českých zástupců, sledujte přímé přenosy online.

10. srpna 2026  7:56

ME v atletice 2026: Program 1. dne, největší hvězdy a obhájci z Říma

Česká sprinterka Karolína Maňasová (vpravo) v semifinále olympijských her.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 startuje! Od 10. do 16. srpna se v britském Birminghamu na Alexander Stadium představí více než 1 600 atletů ze 48 států. Hned první den nabídne pět finálových...

10. srpna 2026  7:55

Menšík postoupil na Masters v Montrealu do čtvrtfinále, čeká ho Shelton

Jakub Menšík argumentuje během utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.

Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Třináctý nasazený tenista porazil Botice van de Zandschulpa z Nizozemska 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka Ben...

10. srpna 2026  7:37

Dámy, to byl nervák. Až do posledního kopce! Tradiční soupeřky se utkaly na Tour

Demi Volleringová ve žlutém dresu na Tour de France Femmes.

Přestože by se měl chystat na Vueltu, ani Tadej Pogačar neodolal a dorazil k trati Tour de France Femmes, aby mohl na vlastní oči sledovat fascinující bitvu o žlutý dres. Co v devíti etapách...

10. srpna 2026

Trenérovi se góly nelíbily? Nechápu, smál se Slončík. Vyzdvihl také Umarův přínos

Královéhradecký záložník Tom Slončík oslavuje vstřelený gól.

Dvakrát se objevil ve správný čas na správném místě. Byly z toho dva góly. Fotbalovému Hradci Králové vyhrály zápas nad ostravským Baníkem (2:1) a jejich autoru Tomu Slončíkovi vůbec nevadilo, že je...

10. srpna 2026  6:15

Je jako drak, poslouchá rap a kreslí. Nejrychlejší Češka, jak ji možná neznáte

Premium
Karolína Maňasová se fotí s fanoušky na ostravské Zlaté tretře.

Od naší zpravodajky ve Velké Británii Ještě nedávno si přála, aby na mistrovství Evropy v Birminghamu sprintovala třikrát. V rozběhu, semifinále a finále. Kdyby tehdy Karolína Maňasová slyšela, že víc než dvakrát si metrem, jak to...

10. srpna 2026

Juniorský mistr světa, navíc v evropském rekordu. Překážkář Rada zazářil v Eugene

Michal Rada na juniroském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene devatenáctiletý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu...

9. srpna 2026,  aktualizováno  23:08

Artis – Olomouc 1:2, první výhra sezony. Těsný duel rozhodl v závěru Krivak

Sestřih zápasu
Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda...

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Chance Ligy 2:1 nad Artisem Brno, připsali si první výhru v sezoně a posunuli se na osmé místo v tabulce. Na vedoucí gól Ghaliho sice hned po pauze odpověděl...

9. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  21:58

Zemřel Don Nelson, pětinásobný vítěz NBA a úspěšný basketbalový trenér

Basketbalový kouč Don Nelson.

Basketbalový svět se loučí s Donem Nelsonem. Pětinásobný šampion NBA a jeden z nejúspěšnějších trenérů zámořské ligy v historii zemřel ve věku 86 let. O jeho úmrtí informovali Golden State Warriors...

9. srpna 2026  21:26

Radosta: Dostali jsme se do stavu flow. A Doski? Chtěl jsem si to s ním rozdat

Dlouhý míč propadává k Matěji Radostovi (vpravo), který ho vzápětí poslal do...

Bláznivá přestřelka s Plzní se zapíše do dějin teplického fotbalu i do životopisu záložníka Matěje Radosty. Pětadvacetiletý rychlík větral na lajně účastníka světového šampionátu Merchase Doskiho a...

9. srpna 2026  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×