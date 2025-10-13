Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se

Kniha s názvem Heartbeats vyšla v polovině září a Borg, který příští rok oslaví sedmdesáté narozeniny, důvod jejího sepsání popisuje slovy: „Měl jsem na zádech těžký batoh, kterého jsem se chtěl zbavit.“
V úvodu zmíněná prohra v roce 1991 v Monte Carlu pro něj znamenala začátek cesty k vysvobození ze spirály drog a večírků, do které zabředl poté, co v pouhých 26 letech ukončil první a hlavní etapu kariéry. Sice si při ní počínal mimořádně úspěšně, ale na jejím konci cítil vyhoření.
„Do té doby jsem jen jedl, spal, trénoval a hrál zápasy. A miloval jsem to. Ale pak jsem ztratil motivaci.“
Na kurty se vrátil o devět let později, a přestože všech dvanáct zápasů během tří let prohrál a dohromady v nich získal pouhé tři sety, sport mu doslova zachránil život.
„Byl jsem díky tomu ve stejném rauši jako při tenise. Ale ten pocit sám o sobě byl nový a nabíjel mě energií. Okamžitě jsem se stal závislým.“