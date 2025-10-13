Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se

Premium

Fotogalerie 18

Kapitán týmu Evropy Björn Borg povzbuzuje své svěřence během Laver Cupu. | foto: Reuters

Stanislav Kučera
  12:00
Nejspíš byste tipovali, že v životě jedenáctinásobného grandslamového šampiona bude nejdůležitějším zápasem některé z velkých finále. Nicméně pro Björna Borga je významná i porážka, kterou utrpěl při svém comebacku k tenisu po devítileté pauze. „Kdybych se nerozhodl vrátit, možná bych tady teď už nebyl,“ vzpomíná legendární Švéd ve své nové biografii. A popisuje i to, jak dvakrát málem zemřel kvůli drogám.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kniha s názvem Heartbeats vyšla v polovině září a Borg, který příští rok oslaví sedmdesáté narozeniny, důvod jejího sepsání popisuje slovy: „Měl jsem na zádech těžký batoh, kterého jsem se chtěl zbavit.“

V úvodu zmíněná prohra v roce 1991 v Monte Carlu pro něj znamenala začátek cesty k vysvobození ze spirály drog a večírků, do které zabředl poté, co v pouhých 26 letech ukončil první a hlavní etapu kariéry. Sice si při ní počínal mimořádně úspěšně, ale na jejím konci cítil vyhoření.

„Do té doby jsem jen jedl, spal, trénoval a hrál zápasy. A miloval jsem to. Ale pak jsem ztratil motivaci.“

Na kurty se vrátil o devět let později, a přestože všech dvanáct zápasů během tří let prohrál a dohromady v nich získal pouhé tři sety, sport mu doslova zachránil život.

„Byl jsem díky tomu ve stejném rauši jako při tenise. Ale ten pocit sám o sobě byl nový a nabíjel mě energií. Okamžitě jsem se stal závislým.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bouzková vs. ŠibaharaováTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Bouzková vs. Šibaharaová //www.idnes.cz/sport
14. 10. 04:00
  • 1.16
  • -
  • 5.17
Molčan vs. GengelTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Molčan vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
14. 10. 10:00
  • 1.16
  • -
  • 4.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se

Premium

Nejspíš byste tipovali, že v životě jedenáctinásobného grandslamového šampiona bude nejdůležitějším zápasem některé z velkých finále. Nicméně pro Björna Borga je významná i porážka, kterou utrpěl při...

13. října 2025

Historický moment proti bezzubému soupeři. Jak Faery oslavují výhru nad Čechy

Moc takových chvilek evropský fotbalový trpaslík nezažil. I proto je prostor k oslavě: „Jestli to proti Černé Hoře (4:0) byla zábava, vítězství nad Českem (2:1) je jednoznačně historická chvíle.“...

13. října 2025  11:30

Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Těžko soudit, který výsledek byl v historii české fotbalové reprezentace ten nejhorší. Výbuch a porážka v Lucemburku před stříbrným Eurem 1996? Dvojí zakopnutí na Maltě nebo snad nečekaný náraz na...

13. října 2025

Brácha v NHL? Letos si čuchne. A jednou třeba spolu, sní Badinka

Na nějaký čas se cesty hokejových dvojčat Badinkových rozdělily. Obránce Dominik vyhlíží na farmě Caroliny premiéru v NHL, útočník Daniel se usazuje v elitní formaci prvoligových Pirátů. A věří, že...

13. října 2025  10:11

Hradec se po první čtvrtině extraligy ještě hledá. Zopakuje velkou jízdu?

Nejhorší mají hokejisté hradeckého Mountfieldu možná za sebou a drží naději, že se jim podaří loňský kousek. Tehdy také po rozpačité první čtvrtině sezony dokráčeli až na konečnou druhou příčku...

13. října 2025  9:55

Za den jsem přibral sedm kilo. Vítěz Velké pardubické se dlouho trápil kvůli váze

Když přijížděl do padoku na pardubickém závodišti, přepadla ho partička fanoušků s irskou vlajkou a začala mu nadšeně zpívat. A Keith Donoghue jen zářil. Do cílové rovinky 135. Velké pardubické se...

13. října 2025  9:50

Kapitán Souček: Zklamání, Faery jsme měli zvládnout. Překvapila ho odezva fanoušků

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Několikrát zmínil slůvko zklamání, taky ocenil sílu soupeře i české fanoušky, kteří se za týmem na Faerské ostrovy složitě plahočili a pak ještě reprezentanty odměnili potleskem. „Čekal jsem od kotle...

13. října 2025  9:30

Na ledě mi občas přepnulo. Švrčka teď místo hokejové dřiny čeká kamenolom

Strach v očích soupeřů, neskonalý respekt ve svých řadách. Tak bude navždy zapsán v Olomouci i české extralize obránce Jan Švrček, který ve čtvrtek oznámil, že má hokeje po dvaceti letech v...

13. října 2025  9:27

Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

Dlouho o tom nikdo mluvit nechtěl, ale cítili to asi všichni: mlha kolem budoucnosti litvínovského hokeje tým ovlivňuje. Vnímá to i sportovní manažer extraligového odpadlíka Tomáš Vrábel.

13. října 2025  8:50

OBRAZEM: Historické památky Prahy a stovky koňských sil. Spanilá jízda rallye

V Praze se letos Středoevropská rallye nejede. Alespoň o malou ochutnávky fanoušci přesto ochuzeni nebyli. V rámci spanilé jízdy projela historickým centrem kolona sedmi závodních speciálů. Podívejte...

13. října 2025  8:30

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Než o poločase odkráčel do kabiny, zavolal si asistenty Köstla a Veselého. Na schůdkách pod tribunou se s nimi Ivan Hašek, kouč fotbalové reprezentace, dlouze radil. Co s tím? Jak na ně? Zapeklitou...

13. října 2025  7:55

Český judista Karimov se v Limě prodral z oprav k bronzu, vyrovnal osobní maximum

Český judista Chusniddin Karimov obsadil na Grand Prix v Limě třetí místo ve váze do 73 kg. V souboji o bronz porazil úřadujícího juniorského mistra Evropy Irakliho Goginashviliho z Velké Británie.

13. října 2025  7:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.