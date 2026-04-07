Zpět po devíti letech. Strýcová vzpomíná, jak „pomohla“ Vondroušové k titulu

Psal se duben 2017, tedy rovných devět let zpátky. Strýcová, jež se tehdy pohybovala v elitní dvacítce světových singlistek, vstupovala do turnaje WTA v Bielu coby nasazená jednička.
V prvním kole si poradila s Bouzkovou, poté jí však semifinálovou stopku vystavila tehdy teprve sedmnáctiletá Vondroušová. „Jo, vybily jsme se navzájem. Zápas proti Markétě si pořád pamatuju. Byla jsem velkou favoritkou a porážka mě hodně bolela,“ líčí Strýcová.
Vondroušová nakonec dokráčela až k senzačnímu titulu. „Navíc ve druhém kole kvalifikace porazila Sabalenkovou,“ dodává Bouzková. „Zato mě vyřadila Bára, mimochodem 11. dubna. Ve stejný den, ve který tu letos budeme hrát BJK Cup.“
Strýcová vyhlíží fičák, Vondroušová je po čtvrt roce zpět a Valentová má dvojí stres
Nicméně tentokrát je počasí výrazně příjemnější, v úterý ráno ukazovaly teploměry přes dvacet stupňů. „Tenkrát jsme při cestě domů zapadly autem do sněhu,“ směje se Bouzková.
Toho se nyní bát rozhodně nemusí. V českých tenistkách spíš může vzbuzovat obavy povrch zdejší haly. „Je to taková guma, občas se na ní objevují bublinky, po kterých míč klouže. Není to úplně nejrychlejší kurt, jaký znám. Ale holkám sedí, byť si na něj zatím zvykají,“ říká Strýcová, jež si v pozici nehrající kapitánky odbude premiéru.
Zatím se nestresuje. V prosluněném Bielu si už stihla zaběhat a chystá se na procházku k jezeru. Při ní třeba může přemítat o tom, které tenistky vyšle do singlových bitev. Jedničkou by měla být Linda Nosková, pro pozici dvojky bude nejspíš volit mezi Vondroušovou, která se vrací po dlouhé zdravotní pauze, a rozjetou Bouzkovou, jež do Švýcarska přiletěla s titulem z Bogoty.
Marie Bouzková (vlevo) a Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek v Bielu.
„Dávám si čas, ale samozřejmě už o sestavě intenzivně přemýšlím. Napřed ovšem potřebuju vidět Marušku na kurtu,“ hlásí čerstvě čtyřicetiletá Strýcová.
Hlavu si nedělá ani z odjezdu Terezy Valentové, která v úterý vpodvečer zamíří do Česka, kde absolvuje maturitní zkoušku. Posléze se k týmu opět připojí. „Je to sice netradiční, ale není to pro nás problém. A jestli ji nasadím? Může to tak být. Ale uvidíme.“
V tiskovém středisku rozdávala Strýcová úsměvy, na svůj kapitánský debut je natěšená. Radost jí udělal i fakt, že si Češky oproti původnímu plánu stihly zatrénovat na hlavním kurtu už v pondělí po příletu. „Je tady všechno skvěle připravené, no prostě to šlape jako švýcarské hodinky!“