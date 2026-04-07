Zpět po devíti letech. Strýcová vzpomíná, jak „pomohla“ Vondroušové k titulu

Šimon Tittel
  16:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Jakmile vkročila z třídy Rogera Federera do národního centra švýcarského tenisu v Bielu, hlavou jí probleskly vzpomínky. Před devíti lety si zde Barbora Strýcová zahrála jak proti Markétě Vondroušové, tak i Marii Bouzkové. Tedy svým současným svěřenkyním, které v pátek a v sobotu povede v kvalifikaci Billie Jean King Cupu coby kapitánka. „Je to takové déjà vu,“ vykládá.
Kapitánka Barbora Strýcová na tiskové konferenci před utkáním českých tenistek v BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Psal se duben 2017, tedy rovných devět let zpátky. Strýcová, jež se tehdy pohybovala v elitní dvacítce světových singlistek, vstupovala do turnaje WTA v Bielu coby nasazená jednička.

V prvním kole si poradila s Bouzkovou, poté jí však semifinálovou stopku vystavila tehdy teprve sedmnáctiletá Vondroušová. „Jo, vybily jsme se navzájem. Zápas proti Markétě si pořád pamatuju. Byla jsem velkou favoritkou a porážka mě hodně bolela,“ líčí Strýcová.

Vondroušová nakonec dokráčela až k senzačnímu titulu. „Navíc ve druhém kole kvalifikace porazila Sabalenkovou,“ dodává Bouzková. „Zato mě vyřadila Bára, mimochodem 11. dubna. Ve stejný den, ve který tu letos budeme hrát BJK Cup.“

Nicméně tentokrát je počasí výrazně příjemnější, v úterý ráno ukazovaly teploměry přes dvacet stupňů. „Tenkrát jsme při cestě domů zapadly autem do sněhu,“ směje se Bouzková.

Toho se nyní bát rozhodně nemusí. V českých tenistkách spíš může vzbuzovat obavy povrch zdejší haly. „Je to taková guma, občas se na ní objevují bublinky, po kterých míč klouže. Není to úplně nejrychlejší kurt, jaký znám. Ale holkám sedí, byť si na něj zatím zvykají,“ říká Strýcová, jež si v pozici nehrající kapitánky odbude premiéru.

Zatím se nestresuje. V prosluněném Bielu si už stihla zaběhat a chystá se na procházku k jezeru. Při ní třeba může přemítat o tom, které tenistky vyšle do singlových bitev. Jedničkou by měla být Linda Nosková, pro pozici dvojky bude nejspíš volit mezi Vondroušovou, která se vrací po dlouhé zdravotní pauze, a rozjetou Bouzkovou, jež do Švýcarska přiletěla s titulem z Bogoty.

Marie Bouzková (vlevo) a Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek v Bielu.

„Dávám si čas, ale samozřejmě už o sestavě intenzivně přemýšlím. Napřed ovšem potřebuju vidět Marušku na kurtu,“ hlásí čerstvě čtyřicetiletá Strýcová.

Hlavu si nedělá ani z odjezdu Terezy Valentové, která v úterý vpodvečer zamíří do Česka, kde absolvuje maturitní zkoušku. Posléze se k týmu opět připojí. „Je to sice netradiční, ale není to pro nás problém. A jestli ji nasadím? Může to tak být. Ale uvidíme.“

V tiskovém středisku rozdávala Strýcová úsměvy, na svůj kapitánský debut je natěšená. Radost jí udělal i fakt, že si Češky oproti původnímu plánu stihly zatrénovat na hlavním kurtu už v pondělí po příletu. „Je tady všechno skvěle připravené, no prostě to šlape jako švýcarské hodinky!“

Zpět po devíti letech. Strýcová vzpomíná, jak „pomohla" Vondroušové k titulu

