Zmohl ji covid, přepadly emoce. A co dál? Kvitová by chtěla hrát debl s Navrátilovou

Konec jedné éry. Tak po prvním kole US Open zhodnotila Petra Kvitová svůj poslední zápas kariéry, ve kterém podlehla Dianě Parryové hrozivým výsledkem 1:6, 0:6. U tenisu by majitelka dvou wimbledonských trofejí ráda zůstala, v All England Clubu by si chtěla zahrát soutěž legend po boku Martiny Navrátilové.
„Uvidíme, jestli se to povede. Bylo by to moc hezké a pro mě by to moc znamenalo,“ řekla Kvitová novinářům v New Yorku. „Martina už ve Wimbledonu říkala, že nebude hrát pořád, má taky nějaký věk. Vzala jsem to za své, kdyby náhodou. Ona byla odmalička můj idol, bylo by moc hezké si s ní zahrát, když se to zatím nepovedlo.“

Pětatřicetiletá tenistka z Fulneku se z trofeje ve Wimbledonu radovala v letech 2011 a 2014, Navrátilová je s devíti triumfy ve dvouhře dokonce absolutní rekordmankou londýnského grandslamu.

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

„Tenis mě pořád baví, je to krásný sport. Můžete ho hrát až do důchodu,“ líčila Kvitová. Další plnohodnotný návrat na kurty však vyloučila, pondělní zápas na US Open tak byl opravdu jejím posledním v bohaté kariéře, ve které posbírala celkem 31 turnajových trofejí.

Teď se chce hlavně věnovat synovi Petrovi, kterého porodila loni v červenci. „Těším se na to, že nemusím nic plánovat. Doteď jsme měli vše naplánované: kdy letíme, kdy trénujeme a tak dále. Bylo to těžké i s hlídáním, bylo to náročné období. Teď to bude lehčí, volnější a klidnější,“ vyhlíží nadcházející měsíce.

A že by v budoucnu pomáhala svému manželovi Jiřímu Vaňkovi s trénováním? „On je výborný trenér, já teda zatím nevím. Ale duo bychom byli dobré. Já bych dělala s hlavou, Jirka s tenisem.... To si dělám srandu,“ rozesmála se.

K nelichotivému výsledku v posledním duelu své kariéry se příliš vracet nechtěla, po prohře s Francouzkou Parryovou se raději ohlížela za svými úspěchy na okruhu WTA.

„Ať se dneska stalo, co se stalo, je to konec jedné velké éry. Devatenáct sezon na tour jako profesionálka je hrozně dlouhá doba. Docela mě to vzalo. Obecně jsem emocionální člověk a o to horší to od rána bylo. Musím se na to dívat s nadhledem a říct si, co všechno jsem dokázala,“ svěřovala se Kvitová.

Sama uznala, že největší loučení absolvovala už v červenci ve Wimbledonu, kde v úvodním kole nestačila na Američanku Emmu Navarrovou. Jak později odkryla, před duelem v New Yorku však byla mnohem nervóznější.

POHLED: Nepovedený návrat. Kvitová ale znovu ukázala kuráž a lásku k tenisu

„Bylo to se mnou kvůli nervům náročné, ale teď už ze mě všechno spadlo a je to dobrý,“ oddechla si. „Dnes mě to dostalo ještě víc než ve Wimbledonu.“

Přípravu na US Open jí zkomplikoval covid, se kterým se prala před třemi týdny. A tak její cesta do New Yorku na okamžik vypadala nejistě. „Rozhodlo ale to, že jsem tu prostě chtěla hrát. Chtěla jsem tu být a ukončit kariéru na grandslamu a ne, že mě zastavil covid. Jsem ráda, že jsem to udělala.“

Stejně jako je ráda za první návrat, jenž se jí povedl po zranění ruky, které utržila při přepadení v bytě na konci roku 2016. „Vzpomínám na to nerada, ale vymačkala jsem z toho maximum. S tenisem jsem mohla skončit už dávno. Úspěchů, kterých jsem měla od roku 2017, bylo moc a asi si jich vážím víc než těch předchozích.“

Doufala jsem v lepší show, říkala Kvitová v slzách po rozlučkovém výprasku

A kterého triumfu si cení úplně nejvíce?

„Vždycky bych vybrala tituly z Wimbledonu, možná víc i ten druhý, který bylo podle mě trochu těžší získat. A ráda vzpomínám na Fed Cupy, hlavně na finále v Praze. Ta byla vždycky nejvíc. Bylo úplně plno a všichni nám fandili,“ vzpomínala Kvitová.

A také zmínila prvenství na Turnaji mistryň v roce 2011. „Bylo velice speciální, protože jsem byla mladá a neprohrála tam ani jeden zápas. Díky tomu jsem v žebříčku poprvé skončila druhá, jen o pár bodů. A takhle se to se mnou táhlo celým mým tenisovým životem. Vždycky jsem byla o pár bodů druhá. Ale tak to mělo být a tak to beru.“

