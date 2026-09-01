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Změna kurtu a mdlý start. Snad další zápas nebude tak vypjatý, přeje si Nosková

Autor: ,
  8:01
Linda Nosková v prvním kole US Open

Linda Nosková v prvním kole US Open | foto: Reuters

Linda Nosková se hecuje v prvním kole US Open.
Linda Nosková v prvním kole US Open
Linda Nosková v prvním kole US Open
Linda Nosková v prvním kole US Open
8 fotografií
Už před utkáním prvního kola US Open bylo zřejmé, že Lindu Noskovou nečeká lehká úloha. Její soupeřka Katie Volynetsová totiž do New Yorku přijela po zisku titulu z menšího podniku ve Filadelfii, byla tedy rozehraná a odhodlaná. Což bylo na kurtu vidět. Česká tenistka se zprvu trápila, v prvním setu prohrávala 2:5. Pak ale zabrala, uhrála pět gamů v řadě a nakonec slavila výhru 7:5 a 6:1.

„Upřímně ani nevím, jak se mi podařilo ten první set otočit. Bylo to těžké, Katie hrála dobře. Vím, že teď přijela z turnaje, kde se jí dost dařilo,“ líčila Nosková v rozhovoru s českými novináři.

Dvacetiletá hráčka plní ve Flushing Meadows roli nasazené šestky, po senzačním triumfu z Wimbledonu je na ni upřená mnohem větší pozornost. A tak se čekalo, jak se jí bude v New Yorku dařit. „Po prvním setu jsem si samozřejmě oddechla. Jsem ráda, že jsem ten set otočila. Doufám, že v tom, jak jsem hrála druhou sadu, budu pokračovat i v dalším zápase,“ přála by si.

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Organizátoři střetnutí Noskové s domácí Volynetsovou původně naplánovali do programu kurtu číslo 11. Kvůli skluzu, který zavinil i déšť, jenž některé nedohrané nedělní zápasy odsunul na pondělí, se duel přestěhoval na druhý největší dvorec Louise Armstronga.

Což Noskové k herní pohodě zrovna nepřidalo.

„Už se mi to párkrát stalo a nikdy to pro mě není nejkomfortnější, protože jsem už mentálně nastavená na něco jiného,“ přiznala mladá Češka. „Kurt se střechou, nebo bez ní je jiný a první zápas je vždy ošidný. Těch věcí tam bylo hodně.“

Zvlášť začátek zápasu nebyl v podání Noskové příliš výrazný. Rychle ztratila první podání, na returnu si sice hned vzápětí vytvořila pět brejkbolů, ani jeden však nevyužila. A po ztrátě dalšího servisu prohrávala už 0:3.

Linda Nosková v prvním kole US Open

Dlouho jí trvalo, než našla v utkání herní pohodu, od lepšího výkonu ji zbrzdilo 33 nevynucených chyb. Na podání dokonce zahrála deset dvojchyb. V první sadě musela odvracet i dva setboly, načež zabrala a z nelichotivého skóre vykouzlila obrat na 7:5.

Druhé dějství už zvládla mnohem lépe, Volynetsové v něm povolila jediný game a po hodině a půl slavila vítězství 7:5 a 6:1.

„Když člověk otočí takové zápasy, kde je trochu drama, a najde svou hru, tak to vždy pomůže. Doufám, že další utkání už pro mě nebude tak vypjaté. Mám den na trénink a na to, abych si na ty podmínky zvykla ještě o trochu víc,“ komentovala Nosková, jež zapsala první duel na grandslamu z pozice letošní wimbledonské šampionky.

Ale větší tlak si kvůli tomuto faktu svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nechtěla příliš připouštět.

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„Samozřejmě přibylo mediální pozornosti a věcí, které musím dělat mimo kurt. Je to ale taková aktivita, kterou proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Pro mě je důležité, abych na kurtu přemýšlela a chovala se stejně jako předtím,“ podotkla Nosková, jejíž maximem v New Yorku je zatím loňské třetí kolo, ve kterém podlehla Karolíně Muchové.

Stejnou krajanku letos porazila právě ve finále Wimbledonu, v Londýně si za dva týdny do své rutiny zařadila i spoustu rituálů. Na ty nezanevřela ani ve Spojených státech, i když některé z nich změnila.

„Na každém turnaji dělám něco jiného,“ vysvětlila. „ A když to funguje, pokračuju v tom. Ve Wimbledonu to ale bylo něco, co se tady ani nedá dělat. Měli jsme například svůj dům a časový harmonogram byl úplně jiný.“

Linda Nosková v prvním kole US Open
Linda Nosková v prvním kole US Open

Před startem závěrečného grandslamu sezony stihla Nosková s Marií Bouzkovou, se kterou před US Open ovládla čtyřhru v Cincinnati, zhlédnout na Broadwayi představení Harry Potter a prokleté dítě.

„Po představení jsme se dostaly i do zákulisí za herci a pozdravily jsme se s originálním Dracem Malfoyem - panem Tomem Feltonem,“ chlubila se mladší z Češek. „Na Broadwayi jsem byla už asi na sedmé show. Tato byla fakt super, takže ji doporučuju. Tom Felton o tenise něco věděl. A ti dva hlavní herci show říkali, že se na nás přijdou podívat a že budou fandit.“

Třeba už v příštím kole, ve kterém Nosková narazí na Lanlanu Tararudíovou z Thajska.

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