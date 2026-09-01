Změna kurtu a mdlý start. Snad další zápas nebude tak vypjatý, přeje si Nosková

„Upřímně ani nevím, jak se mi podařilo ten první set otočit. Bylo to těžké, Katie hrála dobře. Vím, že teď přijela z turnaje, kde se jí dost dařilo,“ líčila Nosková v rozhovoru s českými novináři.
Dvacetiletá hráčka plní ve Flushing Meadows roli nasazené šestky, po senzačním triumfu z Wimbledonu je na ni upřená mnohem větší pozornost. A tak se čekalo, jak se jí bude v New Yorku dařit. „Po prvním setu jsem si samozřejmě oddechla. Jsem ráda, že jsem ten set otočila. Doufám, že v tom, jak jsem hrála druhou sadu, budu pokračovat i v dalším zápase,“ přála by si.
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Organizátoři střetnutí Noskové s domácí Volynetsovou původně naplánovali do programu kurtu číslo 11. Kvůli skluzu, který zavinil i déšť, jenž některé nedohrané nedělní zápasy odsunul na pondělí, se duel přestěhoval na druhý největší dvorec Louise Armstronga.
Což Noskové k herní pohodě zrovna nepřidalo.
„Už se mi to párkrát stalo a nikdy to pro mě není nejkomfortnější, protože jsem už mentálně nastavená na něco jiného,“ přiznala mladá Češka. „Kurt se střechou, nebo bez ní je jiný a první zápas je vždy ošidný. Těch věcí tam bylo hodně.“
Zvlášť začátek zápasu nebyl v podání Noskové příliš výrazný. Rychle ztratila první podání, na returnu si sice hned vzápětí vytvořila pět brejkbolů, ani jeden však nevyužila. A po ztrátě dalšího servisu prohrávala už 0:3.
Dlouho jí trvalo, než našla v utkání herní pohodu, od lepšího výkonu ji zbrzdilo 33 nevynucených chyb. Na podání dokonce zahrála deset dvojchyb. V první sadě musela odvracet i dva setboly, načež zabrala a z nelichotivého skóre vykouzlila obrat na 7:5.
Druhé dějství už zvládla mnohem lépe, Volynetsové v něm povolila jediný game a po hodině a půl slavila vítězství 7:5 a 6:1.
„Když člověk otočí takové zápasy, kde je trochu drama, a najde svou hru, tak to vždy pomůže. Doufám, že další utkání už pro mě nebude tak vypjaté. Mám den na trénink a na to, abych si na ty podmínky zvykla ještě o trochu víc,“ komentovala Nosková, jež zapsala první duel na grandslamu z pozice letošní wimbledonské šampionky.
Ale větší tlak si kvůli tomuto faktu svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nechtěla příliš připouštět.
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„Samozřejmě přibylo mediální pozornosti a věcí, které musím dělat mimo kurt. Je to ale taková aktivita, kterou proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Pro mě je důležité, abych na kurtu přemýšlela a chovala se stejně jako předtím,“ podotkla Nosková, jejíž maximem v New Yorku je zatím loňské třetí kolo, ve kterém podlehla Karolíně Muchové.
Stejnou krajanku letos porazila právě ve finále Wimbledonu, v Londýně si za dva týdny do své rutiny zařadila i spoustu rituálů. Na ty nezanevřela ani ve Spojených státech, i když některé z nich změnila.
„Na každém turnaji dělám něco jiného,“ vysvětlila. „ A když to funguje, pokračuju v tom. Ve Wimbledonu to ale bylo něco, co se tady ani nedá dělat. Měli jsme například svůj dům a časový harmonogram byl úplně jiný.“
Před startem závěrečného grandslamu sezony stihla Nosková s Marií Bouzkovou, se kterou před US Open ovládla čtyřhru v Cincinnati, zhlédnout na Broadwayi představení Harry Potter a prokleté dítě.
„Po představení jsme se dostaly i do zákulisí za herci a pozdravily jsme se s originálním Dracem Malfoyem - panem Tomem Feltonem,“ chlubila se mladší z Češek. „Na Broadwayi jsem byla už asi na sedmé show. Tato byla fakt super, takže ji doporučuju. Tom Felton o tenise něco věděl. A ti dva hlavní herci show říkali, že se na nás přijdou podívat a že budou fandit.“
Třeba už v příštím kole, ve kterém Nosková narazí na Lanlanu Tararudíovou z Thajska.