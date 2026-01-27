Zlostný výlev Gauffové zachytily kamery. Nemáme soukromí, vadí tenistce

  18:00
Po mizerném výkonu si chtěla vybít frustraci. Odkráčela do útrob stadionu, kde rozmlátila raketu. A video zachycující její záchvat hněvu teď koluje po sociálních sítích. Coco Gauffová se přitom záměrně snažila najít místo, kde ji nikdo neuvidí. Proto si po porážce 1:6 a 2:6 ve čtvrtfinále tenisového Australian Open posteskla, že hráči nemají dostatek soukromí.
Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open. | foto: AP

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.
Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.
Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.
Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.
Americká světová trojka v úterním osmifinále proti Elině Svitolinové udělala hned 26 nevynucených chyb, vítězné údery měla jen tři. Ukrajinské soupeřce podlehla za necelou hodinu. Po debaklu v útrobách stadionu zašla za zídku, kde mnohokrát udeřila raketou o podlahu.

„Snažila jsem se jít někam, kde mě nebudou moci natočit, ale zjevně to udělali,“ mrzelo ji na tiskové konferenci. „Možná by se o tom mělo nějak mluvit, protože mám pocit, že na tomhle turnaji máme soukromí jen v šatně.“

Podle svých slov si dala záležet, aby nevypěnila na dvorci. Zlost chtěla odfiltrovat až v momentě, kdy bude mimo záři reflektorů.

„Znám se a nechtěla jsem být zlá na svůj tým. Jsou to fajn lidi a nezaslouží si to. Vím, že jsem emotivní, a potřebovala jsem ze sebe frustraci dostat.“

„Celé to trvalo jen minutu. Nemyslím si, že to je špatné. Snažila jsem se to neudělat na kurtu před dětmi nebo něco takového, ale tu emoci jsem ze sebe musela dostat,“ dodala osmifinálová přemožitelka Karolíny Muchové.

