Americká světová trojka v úterním osmifinále proti Elině Svitolinové udělala hned 26 nevynucených chyb, vítězné údery měla jen tři. Ukrajinské soupeřce podlehla za necelou hodinu. Po debaklu v útrobách stadionu zašla za zídku, kde mnohokrát udeřila raketou o podlahu.
„Snažila jsem se jít někam, kde mě nebudou moci natočit, ale zjevně to udělali,“ mrzelo ji na tiskové konferenci. „Možná by se o tom mělo nějak mluvit, protože mám pocit, že na tomhle turnaji máme soukromí jen v šatně.“
Podle svých slov si dala záležet, aby nevypěnila na dvorci. Zlost chtěla odfiltrovat až v momentě, kdy bude mimo záři reflektorů.
„Znám se a nechtěla jsem být zlá na svůj tým. Jsou to fajn lidi a nezaslouží si to. Vím, že jsem emotivní, a potřebovala jsem ze sebe frustraci dostat.“
„Celé to trvalo jen minutu. Nemyslím si, že to je špatné. Snažila jsem se to neudělat na kurtu před dětmi nebo něco takového, ale tu emoci jsem ze sebe musela dostat,“ dodala osmifinálová přemožitelka Karolíny Muchové.