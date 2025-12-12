Organizátoři pro ni v rámci vyhlášení letošního Zlatého kanára připravili video, které mapovalo její první krůčky na kurtech i velká vítězství. Dva wimbledonské tituly, šest Fed Cupů, olympijský bronz...
V tenisové penzi, do níž se odebrala po letošním US Open, se zkrátka má za čím ohlížet.
„Do Přerova jsem přijela po delší době a bylo to moc hezké, hlavně jak to video sestříhali už od mého dětství. A jelikož teď se mnou hormony cloumají ještě víc než normálně, tak to bylo o to dojemnější,“ prohlásila 35letá legenda, momentálně očekávající druhého potomka.
Po patnácti letech mužský vítěz. Zlatého kanára má Menšík, hráčkou roku Nosková
Na pódiu jste se potkala s odcházejícím kapitánem národního týmu Petrem Pálou, bývalými spoluhráčkami z reprezentace Barborou Strýcovou a Lucií Šafářovou i současnými tahounkami Lindou Noskovou a Terezou Valentovou. Jaké to bylo?
Přišlo mi až roztomilé, že se naše starší generace i ta nová s Petrem takhle rozloučily. Když jsme sem jeli, ani jsem nevěděla, že tam všichni půjdeme, ale bylo to krásné. S Petrem jsme ve Fed Cupu začínali a teď spolu i končíme, což je hezké.
Po tenisu se vám nestýská?
Když jsem teď viděla ty záběry, tak možná po tom mém, ale jinak ne. To cestování… Je to opravdu náročný život a samozřejmě i se synem by to bylo hrozně těžké.
Jaké máte další plány? Chtěla byste u tenisu v nějaké roli zůstat?
Do daleké budoucnosti nekoukám. Uvidíme, co přinese ta blízká, a podle toho se zařídím. Zatím nikam nespěchám. Letos jsem skončila s kariérou, čekáme druhé miminko, takže teď mám úplně jiné starosti.
Kvitová po konci kariéry: Ničeho nelituji, tenis mi nechybí. Koketuje s golfem
V rámci galavečera převzaly ocenění Linda Nosková či Tereza Valentová. Sledujete své nástupkyně?
Stále máme talentované hráče i hráčky, takže je skvělé, že český tenis jde pořád dál. V každé zemi to nejde takhle dobře jako u nás. Opravdu jsme jedineční a je hezké pozorovat, jak naděje vyrůstají. A doufejme, že půjdou ještě více kupředu.
Češky vyhrály týmovou soutěž naposledy v roce 2018, věříte, že nastupující generace může být podobně úspěšná jako ta vaše?
To je hrozně těžká otázka. My měly skvělou éru a teď to asi bude těžké poskládat podobně, ještě v tom novém hracím formátu. Nevím, jestli se bude vracet ten starší, ale holkám bych ho přála, protože přináší úplně jiné zážitky, hlavně když se hraje doma. Každopádně holky hrají skvěle, a když se jim to sejde, pohár mohou získat.
Po patnácti letech vyhrál Zlatého kanára muž, konkrétně Jakub Menšík. Těší vás, že se český tenis po dlouhé době nespoléhá jen na ženy?
Jsem ráda, že se vždycky najde někdo, komu se daří. I holky ale hrají skvěle. Kluci teď mají výbornou generaci, ti tři (Menšík, Lehečka, Macháč) mají opravdu dobře našlápnuto, tak věřím, že i sami sobě budou zdravou konkurencí a potáhnou se nahoru. Všichni mají dobrou hru na to, aby se dostali hodně vysoko. Každý má trochu jiný styl, takže je fajn, že si fanoušci mohou vybrat, komu budou fandit. Kluky jsme po Tomášovi (Berdychovi) dlouho neměli, takže je to hezké.
Jaké budou vaše první Vánoce v roli bývalé tenistky?
Podobné jako loni (kdy byla ještě na mateřské pauze), jen v mém stavu nemusím tolik dbát na jídlo. A o to více si budu svátky užívat. Taky budu hodně odpočívat, protože těhotenství je docela náročné. Hlavně se těším, jak na Vánoce bude reagovat syn, protože už bude vnímat. Doufám, že si to užije hlavně on a že nám stromek aspoň chvíli vydrží stát celý.