Menšík získal Zlatého kanára. Mezi muži vyhrál Lehečka, ženám vládla Nosková

  21:24aktualizováno  21:34
Tenista Jakub Menšík vyhrál poprvé domácí anketu Zlatý kanár. Dvacetiletý rodák z Prostějova vystřídal na trůnu loňskou šampionku Barboru Krejčíkovou. Při slavnostním vyhlášení v Přerově byl oceněn i za největší posun v žebříčku ATP. Nejlepším hráčem se stal Jiří Lehečka, mezi ženami triumfovala Linda Nosková.
Linda Nosková získala cenu v kategorii nejlepší česká hráčka.

foto: ČTK

Rodiče absolutního vítěze Jakuba Menšíka Kateřina a Michal na slavnostním...
Jakub Menšík (snímek z projekce) získal Zlatého kanára na slavnostním vyhlášení...
Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...
Tereza Valentová převzala cenu v kategorii postup na žebříčku WTA.


Vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík ukončil patnáctileté čekání na samostatného mužského vítěze ankety. Naposledy v ní z jednotlivců uspěl v roce 2010 Tomáš Berdych. V letech 2012 a 2013 triumfoval český daviscupový tým. Menšík, který na vyhlášení chyběl, ukončil sezonu na 19. místě žebříčku ATP. Sezonu zahajoval o třicet příček níže.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse obdržel v anketě časopisu Tenis a Českého tenisového svazu 62 hlasů. Druhá Nosková získala 46 hlasů, třetí byla deblová světová jednička Kateřina Siniaková s 31 hlasy. Ankety se zúčastnilo 149 osobností z řad funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů.

Jakub Menšík (snímek z projekce) získal Zlatého kanára na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty.

V kategorii mužů paradoxně neuspěl neuspěl Menšík, ale Lehečka, který v ní nasbíral 80 hlasů, o čtrnáct více než Zlatý kanár. Oba hráči byli ocenění i jako členové daviscupového týmu s nehrajícím kapitánem Berdychem pro nejlepší tým roku. Mezi ženami vyhrála Nosková přesvědčivě. Jednadvacetiletá osmifinalistka letošního Wimbledonu obdržela 143 hlasů, druhá Karolína Muchová měla jen tři.

Potlesk vestoje si v sále v Přerově vysloužil Petr Pála, který letos skončil na pozici kapitána českých tenistek v Poháru Billie Jean Kingové. Padesátiletého trenéra, který získal s českým týmem šest fedcupových trofejí, nahradí od nové sezony Barbora Strýcová. Ovace si vysloužila i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která ukončila tento rok kariéru. Během ceremoniálu zhlédla i speciální video.

Ocenění pro nejlepší deblistku roku vyhrála Siniaková, která ukončila popáté v kariéře sezonu jako světová jednička ve čtyřhře. Vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové triumfovala po boku Američanky Taylor Townsendové na Australian Open, s Nizozemcem Semem Verbeekem poté vyhrála smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu.

Jana Kovačková získala cenu v kategorii talent roku.

Tereza Valentová převzala cenu v kategorii postup na žebříčku WTA.

Cenu za největší posun v žebříčku WTA získala Tereza Valentová. Osmnáctiletá tenistka TK Sparta Praha zahájila sezonu na 261. místě a ukončila ji na 56. příčce. Talentem roku se mezi chlapci stal Jakub Kusý, u dívek zvítězila Jana Kovačková.

Nejlepším tenistou na vozíčku se stal Pavel Gazda, seniorkou roku byla vyhlášena Barbora Koutná. Cenu ČTS za celoživotní přínos Českému tenisu obdržel dlouholetý šéftrenér a funkcionář TK Precheza Přerov Vlastimil Melka a úspěšná hráčka Přerova Zdena Novotná.

Zlatý kanár 2025

anketa časopisu Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem

Zlatý kanár 2025: Jakub Menšík (TK Agrofert Prostějov)
Nejlepší hráč: Jiří Lehečka (TK Agrofert Prostějov)
Nejlepší hráčka: Linda Nosková (TK Precheza Přerov)
Postup na žebříčku ATP: Jakub Menšík (TK Agrofert Prostějov)
Postup na žebříčku WTA: Tereza Valentová (TK Sparta Praha)
Deblista/Deblistka roku: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)
Tým roku: Daviscupový tým (Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, Vít Kopřiva, Petr Brunclík, Max Mrva, kapitán Tomáš Berdych)
Talent roku - chlapci: Jakub Kusý (TK Sparta Praha)
Talent roku - dívky: Jana Kovačková (TK Sparta Praha)
Nejlepší tenista na vozíčku: Pavel Gazda (Zlín)
Senior roku: Barbora Koutná (TJ Baník Ostrava OKD)
Cena Českého tenisového svazu: Vlastimil Melka, Zdena Novotná

