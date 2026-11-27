Pro Menšíka šlo o první utkání na finálovém turnaji týmové soutěže v Boloni, čtvrtfinále proti Kanadě odehrál místo něj Tomáš Macháč. O tři dny později proti Itálii už se patnáctý tenista světa v sestavě objevil.
Ale utkání se mu nepovedlo.
„Je to prohra, ta samozřejmě vždycky mrzí,“ hodnotil zklamaně v novinářské mixzóně. „Určitě bych byl rád, kdyby to skončilo s vítězným koncem i trochu lepším výkonem, ale takový je tenis.“
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Duel rozhodlo, že žebříčkově druhý nejlepší český tenista nezužitkoval ani jeden ze šesti brejkbolů. Naopak spolehlivěji hrající Ital s nebezpečným jednoručným bekhendem v každé sadě udeřil jednou.
A právě díky pestrému stylu se mu povedlo nabourat Menšíkovu hru, český talent kupil chyby zejména z forhendu.
„Servis i return byly ode mě na vysoké úrovni, ale Lorenzo je velice specifický a nepříjemný hráč v tom, že hodně mění rytmus. Zahraje čop, pak přeliftuje forhend...“ přiblížil rodák z Prostějova. „Bylo pro mě náročné dostat se do rytmu a tempa, které jsem po delší době bez zápasu potřeboval. Z toho pramenily ty chyby nebo nevydařené balony.“
Jedenadvacetiletý český tenista šel do ostrého utkání po měsíční pauze od druhého kola turnaje ve Vídni, kde si při pádu přivodil lehký otřes mozku. A pauza se na něm podle všeho projevila.
„Ano, delší dobu jsem nehrál, měl jsem zranění. Ale na Davis Cup jsem přijel už plně fit,“ prohlásil.
Nicméně pak dodal: „Na první zápas jsem ještě nebyl stoprocentní, ale postupem času to bylo lepší a lepší.“
Co konkrétně ho do čtvrtfinále proti Kanadě na kurt nepustilo, ale prozradit nechtěl: „Nemám důvod to nějak specifikovat nebo říkat. Prostě jsem v úterý nebyl na sto procent ready.“