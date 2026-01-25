Oficiální účet Australian Open přišel po zápase Muchové s Gauffovou s působivou statistkou. Na každém ze čtyř předchozích turnajů, na kterém Američanka rodačku z Olomouce vyřadila, získala titul.
Povede se jí to i nyní v Melbourne? Nedělním výkonem jednoznačně ukázala, že formu má.
„Hrála výborně. Skvěle se bránila a vrátila spoustu míčů zpátky,“ vyzdvihla ji Muchová při setkání s českými reportéry.
Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus
Těší vás alespoň, že jste Gauffové vůbec poprvé dokázala vzít set?
Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Těžko říct, zda si díky tomu na ni budu příště věřit více. Jen opakuji, že jsem cítila velkou šanci na výhru. Ale ona je skvělá atletka, v první světové pětce není náhodou. Vrátí zpátky spoustu míčů a určitě má o dost solidnější bekhend.
Co vám k vítězství chybělo?
Začátek byl ode mě hodně pomalý, trvalo mi, než jsem se do zápasu dostala. Těžko si takhle zpětně něco vyčítat, ale ve třetím setu jsem měla za stavu 1:2 takový výpadek, kdy jsem prohrála osm míčů v řadě.
Co se tam stalo?
Když přišly nové míče, tak jsem byla hlavou úplně jinde. Ale i tak jsem potom měla šance se do zápasu vrátit. Jen jsem v těch momentech nezahrála dobře.
Díky čemu jste se zvedla po debaklu 1:6 v prvním setu?
Skóre sice vypadá jednoznačně, ale gamy byly celkem vyrovnané, speciálně třeba hned ten první. Tam rozhodovaly kousíčky. Takže jsem pořád věřila, že se do rytmu dostanu. Pomohlo mi, že jsem dokázala chytnout hned začátek druhého setu.
Co vám radil nový trenér Sven Groeneveld?
Během utkání mě spíš jen povzbuzoval. Snažila jsem se držet plánu, který jsme měli od začátku. Každopádně mi určitě sedl. Myslím, že jsme tu měli dobrých 14 dní. Líbí se mi jeho energie, jaký má pro práci zápal. A myslím, že spolu budeme pokračovat dál.
Postup do osmifinále je vaším druhým nejlepším výsledkem na Australian Open, hned po semifinále z roku 2021. Z tohohle pohledu své vystoupení berete?
Cítila jsem, že hraju dobře, že jsem možná mohla dojít i dál. Ale los byl těžký, byl to opravdu složitý zápas. I tak jsem cítila, že šance byla a že se i celkově můžu dostat dál. Minulé kolo jsem ušetřila síly a byla jsem na tom dobře i fyzicky. Takže mě to mrzí.