Životní šance na titul? Prodávám svoji hru, těší Muchovou. Na trávu je alergická

„Byla jsem strašně ráda,“ charakterizovala své pocity na tiskové konferenci. „Potěšilo mě, jak jsem ten poslední game odehrála. Podařilo se mi skvěle zaservírovat, takže to ze mě spadlo.“
Nesmírně zručná Češka tak ve 29 letech vstoupila do exkluzivního klubu, na všech čtyřech grandslamech už má účast minimálně v semifinále.
Z českých a československých hráček to před ní dokázaly jen Hana Mandlíková, Jana Novotná a Karolína Plíšková.
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Paráda pro Muchovou! Porazila Ósakaovou a ve Wimbledonu si zahraje semifinále
Australian Open si odškrtla v sezoně 2021, Roland Garros o dva roky později (tam hrála dokonce finále), na US Open se jí zadařilo v ročnících 2024 a 2025.
Jen Wimbledon jí dlouho ve sbírce chyběl.
Také možná proto, že k trávě nemá úplně nejvřelejší vztah?
„Jsem na ni alergická,“ prozradila. „Beru na to hodně prášků, sprejů a kapek do očí.“
Díky tomu při hraní obtíže nepociťuje, vždyť v letech 2019 a 2021 se v All England Clubu dostala mezi nejlepší osmičku. Jenže při minulých čtyřech účastech zde nepřešla ani přes první kolo. I kvůli tomu, že ji opakovaně sužovala zranění.
„Teď si o to více vážím, že tu vůbec můžu být a že nemám ty velké problémy jako v minulosti. A taky jsem ráda, že prodávám svou hru, co všechno umím.“
Už jen dva kroky jí zbývají, aby konečně dosáhla na vytouženou grandslamovou trofej.
Povede se jí to?
Těžko říct, i když je blizoučko.
Má na to schopnosti?
Rozhodně!
Semifinále na turnaji velké čtyřky okusí popáté, v předchozích čtyřech případech jím prošla pouze jednou. Nyní jí vše vychází: je zdravá, ve formě a hladová. Takže možná životní šance?
„Je pravda, že dřív jsem před semifinále většinou byla ve stavu, kdy jsem byla sotva schopná hrát. Ve středu mám opět den volna, tak doufám, že stihnu dobře zregenerovat a načerpat síly,“ nechce se nechat unášet příliš daleko.
Ve čtvrtek navíc o finále zabojuje proti neoblíbené soupeřce Coco Gauffové, proti níž letos v dubnu zaznamenala první výhru po šesti porážkách. Ale také Američanka okusí wimbledonské semifinále poprvé, takže pro obě je to velmi otevřené...
„Jsem ráda, že na trávě máme bilanci 0:0,“ pousmála se Muchová.
V semifinále ji může doplnit Linda Nosková, kterou čtvrtfinále čeká ve středu od 14.00 SELČ. A proti Elise Mertensové bude favoritkou.
Chybí tak už jen tři výhry (jedna Muchové a dvě Noskové), aby se v Londýně v sobotu hrálo české finále...
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Rok po porážce, kterou obrečela, Nosková zazářila: Piercing mi asi nosí štěstí
Ale nepředbíhejme.
Radši si pojďme ještě připomenout, jak se rodilo čtvrtfinálové vítězství rodačky z Olomouce.
Začátek duelu na kurtu číslo 1 příliš tenisové krásy nenabídl. Bývalá světová jednička sice Muchovou párkrát rozebrala, až to v hledišti zašumělo, ale povedené momenty vyvažovala lacinými omyly. Ani Češka se však necítila bůhvíjak dobře.
Výsledkem rozpačitého úvodu byly čtyři brejky v prvních čtyřech gamech, až za stavu 2:2 zaznamenala první uhájený servis hráčka I. ČLTK Praha.
Kdo by si v tu chvíli pomyslel, že další krádež podání přijde až o zhruba hodinu a čtvrt později...
„Ze začátku mi trošku trvalo, než jsem se na kurtu zorientovala. Je už docela rozbitý a hodně to na něm sjíždělo, takže byl jiný než ty venkovní,“ vysvětlovala nasazená desítka pomalejší rozjezd. „Ale po chvíli jsem už byla schopná hrát proti jejím tvrdým úderům a dostávat ji do nepříjemných pozic, ze kterých mi pak míče zkracovala, a já měla prostor něco vytvořit.“
Objevily se tak první delší výměny, zpravidla podle vzorce, že čtyřnásobná grandslamová šampionka tlačila a Češka kmitala podél základní čáry v urputné defenzivě.
„Hrála velmi dobře,“ ocenila soupeřku Muchová. „Trefovala lajny, její údery byly opravdu prudké. Já jsem se té rychlosti snažila vyrovnat, a jakmile mi dala kratší míč, zahrála jsem čop nebo jsem vyrazila na síť, abych trochu změnila tempo.“
Za stavu 5:5 odvážným forhendem odvrátila brejkbol a pak ukořistila i následný tiebreak. Utekla na 5:1, o chvíli později mohla zatnout pěst, protože při třetím setbolu navázala na skvělý return forhendem přesně do rohu kurtu.
Zisk skoro hodinu dlouhého prvního setu jí ale žádnou větší převahu nezajistil. Rivalky se předháněly v tom, kdo v krizových momentech předvede drtivější podání či eso.
„Na servisu jsem se cítila pohodlně,“ líčila Muchová. „Když mám dobrý den, podání mi jde, což mi určitě hodně pomáhá.“
A nakonec měla přece jen mírně navrch i ve hře. Brejkbol ve dlouhém druhém gamu ještě nevyužila, ale za stavu 4:4 už slavila.
Ósakaová se pod tlakem sesypala, hned dvakrát po sobě předvedla kombinaci eso-dvojchyba. Když měla Muchová v této hře druhý brejkbol, diváci bouřili a snažili se Japonku vyhecovat. Jenže ta místo obratu pokazila smeč daleko do autu a Češka vzápětí v podstatě dokonalým gamem duel uzavřela.
Kde se její jízda zastaví?