Největší ženský tenisový turnaj v Česku se přesouvá ze Sparty na Štvanici

Autor: ,
  18:05
Tenisový turnaj Livesport Prague Open se od příštího roku přesune z areálu pražské Sparty ve Stromovce na Štvanici. Soutěž se uskuteční na kurtech u Negrelliho viaduktu od 20. do 26. července. Představitelé svazu o tom informovali české novináře během konání barážové skupiny Poháru Billie Jean Kingové ve Varaždínu.

Momentka ze čtvrtfinále Prague Open | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ženský turnaj WTA se vrátí na Štvanici po 16 letech. Naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010.

„Velmi vítám to, že se Český tenisový svaz domluvil se Spartou i ČLTK. Myslím, že to bude svátek tenisu. Generace těchto holek vyrostla na tomhle turnaji, všechny jím prošly. Věřím tomu, že se stadion vyprodá. Má to obrovský smysl, bude to obecně obrovská propagace tenisu,“ řekl státní trenér Jan Stočes.

Ženský tenisový turnaj se na Spartě konal od roku 2010. Posledních deset let byl součástí WTA Tour, od roku 2021 spadal do kategorie WTA 250. V letošním roce ho ovládla na tvrdém povrchu Marie Bouzková. Předprodej vstupenek na Štvanici odstartuje na začátku příštího roku.

Parádní otočka Bouzkové. Ve finále zdolala Noskovou a ovládla turnaj v Praze

„V kooperaci s Českým tenisovým svazem a klubem I. ČLTK jsme dohodli rámec, jak by turnaj mohl vypadat. Poté jsme to komunikovali i s lidmi z WTA, kteří byli z této myšlenky nadšení. Turnaj může na Štvanici daleko víc růst,“ uvedl ředitel turnaje a klubu TK Sparta Praha Miroslav Malý.

„Centrální dvorec skýtá další možnosti. Můžeme do budoucna zkusit hrát night session. Kapacita je větší, dostupnost MHD je lepší. Areál je dělaný na velké akce. Doufám, že to bude skvělý turnaj a že si ho všichni užijí,“ řekl Malý.

Kapacita centrálního dvorce na Štvanici je momentálně 6248 lidí. „Doufejme, že se přiblížíme jeho naplnění, případně že jej naplníme. Další kurty budou v areálu, na Štvanici jsou dvě nové betonové tribuny. Bude tam nová mobilní tribuna pro přibližně 500 lidí. Jeden tréninkový kurt bude na Štvanici. Zbytek tréninkových kurtů bude na Spartě, takže budeme hráčky vozit mezi Spartou a Štvanicí,“ řekl Malý.

Marie Bouzková slaví triumf ve finále Livesport Prague Open.

Licenci dál drží TK Sparta Praha. Český tenisový svaz a I. ČLTK Praha se ale budou na akci podílet. „Každý do toho společného projektu vkládá něco. Finance jdou primárně za Spartou jako majitelem licence. Svaz poskytuje prostory a záštitu a ČLTK poskytuje také své prostory,“ uvedl předseda svazu Jakub Kotrba. „Musíme předělat centrkurt, udělat nový povrch a tak dále. Ale myslím, že to za to stojí.“

Pořadatelé turnaje vyzdvihli lokalitu s dobrou dopravní dostupností. „Ponořili jsme se do toho proto, že turnaj WTA na Spartě je pro nás zajímavý tím, že většina holek, které jsou teď v reprezentaci a tvoří základ snad budoucí úspěšné generace, na tomhle turnaji vyrostla. Můžeme dát mladým holkám příležitost hrát doma a před relativně velkým publikem,“ řekl Kotrba.

Vedení svazu také naplní přesunem turnaje na Štvanici jeden ze svých cílů. „Bereme to tak, že tenhle turnaj je signál, že jsme tady. V létě to budou dva roky, kdy jsme nastoupili. Po dvou letech se nám podaří to, co se nepodařilo posledních patnáct let,“ doplnil Kotrba.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Alcaraz vs. Auger-AliassimeTenis - Semifinále - 15. 11. 2025:Alcaraz vs. Auger-Aliassime //www.idnes.cz/sport
15. 11. 20:30
  • 1.22
  • -
  • 4.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, v lize zůstávají neporažení

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  17:59

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, česká účast na turnaji je jistá

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16,  aktualizováno  17:55

Dvanáct zápasů a konec. New Orleans opouští kouč Green, tým nenakopnul

Willie Green řídí hru New Orleans Pelicans, v popředí Brandon Ingram.

Po pouhých dvanácti zápasech nové sezony NBA skončil na lavičce basketbalistů New Orleans trenér Willie Green. Vedení klubu z Louisiany jej po špatném vstupu do sezony odvolalo. Pelicans na svém webu...

15. listopadu 2025  17:41

Belgičtí fotbalisté odkládají postupové oslavy, v Kazachstánu jen remizovali

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13

Sinner porazil De Minaura a je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů

Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů

Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou...

15. listopadu 2025  17:02

Závadná 13. Rakušanům nevyšla přestavba koryta, Světový pohár sáňkařů ztratili

Česká sáňkařka Michaela Maršíková

Světový pohár v jízdě na saních nezačne o prvním prosincovém víkendu podle plánu v Innsbrucku, kvůli nevyhovující dráze v rakouském středisku přeložila světová federace FIL úvodní závody do německého...

15. listopadu 2025  16:55

Česká sedmnáctka se loučí s MS v prvním kole play off, vyřadili ji Italové

Zklamaní čeští fotbalisté po vypadnutí z mistrovství světa hráčů do 17 let

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prohráli v úvodním kole play off mistrovství světa s Itálií 0:2 a s účinkováním na turnaji v Kataru se rozloučili. Svěřenci trenéra Pavla Drska drželi s...

15. listopadu 2025  16:43

Salač odstartuje ve Valencii do posledního závodu Moto2 v sezoně z páté řady

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie.

Filip Salač odstartuje do závěrečného závodu motocyklového mistrovství světa z páté řady. Ve Valencii český jezdec týmu Elf Marc VDS obsadil v kvalifikaci třídy Moto2 třinácté místo. V královské...

15. listopadu 2025  15:04,  aktualizováno  16:31

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání...

Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v...

15. listopadu 2025  16:16

Shiffrinová suverénně ovládla slalom v Levi, Češky skončily v prvním kole

Mikaela Shiffrinová po triumfu ve slalomu v Levi.

Úvodní slalom sezony v Levi vyhrála suverénně Američanka Mikaela Shiffrinová a připsala si 102. vítězství ve Světovém poháru. Ve finském středisku za polárním kruhem triumfovala třicetiletá lyžařka...

15. listopadu 2025  11:26,  aktualizováno  14:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

15. listopadu 2025  13:59

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.