Největší ženský tenisový turnaj v Česku se přesouvá ze Sparty na Štvanici

Ženský turnaj WTA se vrátí na Štvanici po 16 letech. Naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010.
„Velmi vítám to, že se Český tenisový svaz domluvil se Spartou i ČLTK. Myslím, že to bude svátek tenisu. Generace těchto holek vyrostla na tomhle turnaji, všechny jím prošly. Věřím tomu, že se stadion vyprodá. Má to obrovský smysl, bude to obecně obrovská propagace tenisu,“ řekl státní trenér Jan Stočes.
Ženský tenisový turnaj se na Spartě konal od roku 2010. Posledních deset let byl součástí WTA Tour, od roku 2021 spadal do kategorie WTA 250. V letošním roce ho ovládla na tvrdém povrchu Marie Bouzková. Předprodej vstupenek na Štvanici odstartuje na začátku příštího roku.
„V kooperaci s Českým tenisovým svazem a klubem I. ČLTK jsme dohodli rámec, jak by turnaj mohl vypadat. Poté jsme to komunikovali i s lidmi z WTA, kteří byli z této myšlenky nadšení. Turnaj může na Štvanici daleko víc růst,“ uvedl ředitel turnaje a klubu TK Sparta Praha Miroslav Malý.
„Centrální dvorec skýtá další možnosti. Můžeme do budoucna zkusit hrát night session. Kapacita je větší, dostupnost MHD je lepší. Areál je dělaný na velké akce. Doufám, že to bude skvělý turnaj a že si ho všichni užijí,“ řekl Malý.
Kapacita centrálního dvorce na Štvanici je momentálně 6248 lidí. „Doufejme, že se přiblížíme jeho naplnění, případně že jej naplníme. Další kurty budou v areálu, na Štvanici jsou dvě nové betonové tribuny. Bude tam nová mobilní tribuna pro přibližně 500 lidí. Jeden tréninkový kurt bude na Štvanici. Zbytek tréninkových kurtů bude na Spartě, takže budeme hráčky vozit mezi Spartou a Štvanicí,“ řekl Malý.
Licenci dál drží TK Sparta Praha. Český tenisový svaz a I. ČLTK Praha se ale budou na akci podílet. „Každý do toho společného projektu vkládá něco. Finance jdou primárně za Spartou jako majitelem licence. Svaz poskytuje prostory a záštitu a ČLTK poskytuje také své prostory,“ uvedl předseda svazu Jakub Kotrba. „Musíme předělat centrkurt, udělat nový povrch a tak dále. Ale myslím, že to za to stojí.“
Pořadatelé turnaje vyzdvihli lokalitu s dobrou dopravní dostupností. „Ponořili jsme se do toho proto, že turnaj WTA na Spartě je pro nás zajímavý tím, že většina holek, které jsou teď v reprezentaci a tvoří základ snad budoucí úspěšné generace, na tomhle turnaji vyrostla. Můžeme dát mladým holkám příležitost hrát doma a před relativně velkým publikem,“ řekl Kotrba.
Vedení svazu také naplní přesunem turnaje na Štvanici jeden ze svých cílů. „Bereme to tak, že tenhle turnaj je signál, že jsme tady. V létě to budou dva roky, kdy jsme nastoupili. Po dvou letech se nám podaří to, co se nepodařilo posledních patnáct let,“ doplnil Kotrba.