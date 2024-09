Tenistka Siniaková je po US Open znovu světovou jedničkou ve čtyřhře

Siniaková poprvé vedla žebříček ve čtyřhře v říjnu 2018 po triumfech na French Open a Wimbledonu, tehdy se o první příčku dělila se spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou. V minulém týdnu na US Open skončila Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou v semifinále, přesto získala rodačka z Hradce Králové jistotu, že opět deblové pořadí povede.

„Alespoň něco pozitivního. Jsem moc ráda, že se tam vrátím. Je to něco, proč ten sport taky děláte. Je to pozitivum, které si mohu z tohoto turnaje odnést. Kouká se na to a poslouchá dobře,“ řekla Siniaková tehdy novinářům v New Yorku. Naposledy byla deblovou jedničkou před rokem.

Šwiateková na US Open prohrála ve čtvrtfinále s domácí Jessicou Pegulaovou, jež si po finále v pořadí WTA polepšila na třetí místo. Česká singlová jednička Krejčíková o příčku klesla a je devátá, semifinalistka posledního grandslamu sezony Karolína Muchová po zopakování loňského výsledku si v žebříčku o místo pohoršila a je třiapadesátá.

V mužském pořadí se za Sinnera posunul Němec Alexander Zverev. Novak Djokovič po neúspěšné obhajobě titulu na US Open a vyřazení již ve 3. kole je čtvrtý. Tomáši Macháčovi patří nově 35. pozice a Jiřímu Lehečkovi sedmatřicátá.

Dvouhra

Čtyřhra Jméno N B Z 1. Sinner It. 11 180 - 2. Zverev Něm. 7 075 +2 3. Alacaraz Šp. 6 690 - 4. Djokovič Srb. 5 560 -2 5. Medveděv Rus. 5 475 - 6. Rubljov Rus. 4 645 - 7. Fritz USA 4 060 +5 8. Hurkacz Pol. 4 060 -1 9. Ruud Nor. 4 010 -1 10. Dimitrov Bulh. 3 965 -1 35. Macháč ČR 1 374 +4 37. Lehečka ČR 1 345 +1 67. Menšík ČR 797 -2 Jméno N B Z 1. Zeballos Arg. 8 680 - 1. Granollers Šp. 8 680 - 3. Pavič Chorv. 7 310 +4 4. Arévalo Salv. 7 160 +4 5. Ebden Austr. 6 340 -2 6. Bopanna Indie 6 190 -2 7. Thompson Austr. 5 940 +6 8. Purcell Austr. 5 665 +10 9. Vavassori It. 5 175 - 10. Ram USA 5 010 -5 41. Pavlásek ČR 2 010 +2 51. Macháč ČR 1 645 -1