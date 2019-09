Bartyová je novou tenisovou jedničkou před Karolínou Plíškovou

Ashleigh Bartyová v semifinále na turnaji v Cincinnati

dnes 10:02 9:11

Australská tenistka Ashleigh Bartyová se po US Open vrátila do čela žebříčku WTA, přestože v New Yorku vypadla ve čtvrtém kole. O jedno místo si polepšila i další osmifinalistka Karolína Plíšková, jež je novou světovou dvojkou. Neúspěšná obhájkyně titulu Naomi Ósakaová z Japonska klesla z prvního na čtvrté místo, třetí je letošní semifinalistka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Novopečená šampionka US Open Bianca Andreescuová je v aktuálním vydání žebříčku pátá, což je pro devatenáctiletou Kanaďanku dosavadní maximum. Serena Williamsová, která ve Flushing Meadows stejně jako vloni ve finále neuspěla, klesla z osmého na deváté místo. Petra Kvitová, která po problémech s předloktím na US Open vypadla ve 2. kole, figuruje na sedmém místě, Markéta Vondroušová si pohoršila na 22. příčku. Barbora Strýcová, která v pořadí dvouhry drží 33. místo, uhájila pozici světové jedničky ve čtyřhře. Mezi muži se v čele žebříčku udržel neúspěšný obhájce titulu Novak Djokovič. Nový šampion Rafael Nadal se mu na druhém místě přiblížil na rozdíl 640 bodů. Třetí zůstal Roger Federer, novou světovou čtyřkou je poražený finalista US Open Daniil Medveděv z Ruska.´ Bartyová má jistý Turnaj mistryň Ashleigh Bartyová se jako první tenistka letos kvalifikovala na Turnaj mistryň. Třiadvacetiletou vítězku Rolan Garros, která jako jediná postoupila letos na všech čtyřech grandslamech do druhého týdne, čeká na závěrečné akci sezony pro osmičku nejlepších tenistek v Šen-čenu premiérový start. Místo na Turnaji mistryň ve čtyřhře si po triumfu na US Open zajistily i Elise Mertensová a Aryna Sabalenková. Belgicko-běloruský pár se připojil k Barboře Strýcové a Sie Šu-wej, které získaly jistotu účasti už minulý týden. Turnaj mistryň se letos uskuteční v čínském Šen-čenu poprvé, hrát se bude od 27. října do 3. listopadu. Dvouhra muži

Čtyřhra muži Jméno N B Z 1. Djokovič Srb. 9 865 - 2. Nadal Šp. 9 225 - 3. Federer Švýc. 7 130 - 4. Medveděv Rus. 5 235 +1 5. Thiem Rak. 4 575 -1 6. A. Zverev Něm. 4 095 - 7. Tsitsipas Řec. 3 420 +1 8. Nišikori Jap. 3 375 -1 9. Chačanov Rus. 2 810 - 10. Bautista Šp. 2 575 - 103. Berdych ČR 550 -5 131. Veselý ČR 421 +9 145. Rosol ČR 374 +7 Jméno N B Z 1. Cabal Kol. 8 610 - 1. Farah Kol. - 3. Zeballos Arg. 5 790 +4 4. Kubot Pol. 5 550 - 5. Melo Braz. 5 370 - 6. M. Bryan USA 5 070 -3 7. Mahut Fr. 4 970 -1 8. Klaasen JAR 4 455 - 9. Granollers Šp. 4 382 +18 10. Venus N. Zél. 4 320 -1 62. Jebavý ČR 1 342 -2 Dvouhra ženy

Čtyřhra ženy Jméno N B Z 1. Bartyová Austr. 6 501 +1 2. Karolína Plíšková ČR 6 125 +1 3. Svitolinová Ukr. 5 032 +2 4. Ósakaová Jap. 4 846 -3 5. Andreescuová Kan. 4 835 +10 6. Halepová Rum. 4 803 -2 7. Kvitová ČR 4 326 -1 8. Bertensová Niz. 4 325 -1 9. S. Williamsová USA 3 935 -1 10. Bencicová Švýc. 3 738 +2 22. Vondroušová ČR 2 410 -5 33. Strýcová ČR 1 630 -2 37. Siniaková ČR 1 340 - 43. Muchová ČR 1 159 +1 58. Bouzková ČR 1 005 -2 81. Kristýna Plíšková ČR 758 +5 Jméno N B Z 1. Strýcová 8 270 - 2. Mertensová Belg. 7 185 +5 3. Mladenovicová Fr. 7 170 -1 4. Babosová Maď. 6 970 -1 5. Sie Šu-wej Tchaj-wan 5 755 - 6. Sabalenková Běl. 5 667 +9 7. Siniaková ČR 5 440 -3 8. Dabrowská Kan. 5 260 +3 8. Sü I-fan Čína 5 260 +3 10. Schuursová Niz. 4 865 -2 11. Krejčíková ČR 4 850 -5 19. Peschkeová ČR 3 470 -1 23. Hradecká ČR 2 813 -3 26. Sestini Hlaváčková ČR 2 640 -4 56. Voráčová ČR 1 435 +2 92. Kristýna Plíšková ČR 911 -10