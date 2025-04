Macháč se po debutu v Monte Carlu dostal na 20. místo, Sinner se vrátí jako jednička

Hokejové mistrovství světa žen zavítalo do Českých Budějovic. Odstartovalo 9. dubna, skončí 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. Jaký je systém turnaje,...

Od soboty se řeší její absence na ostravské kvalifikaci Billie Jean King Cupu. Linda Fruhvirtová se kapitánu Petru Pálovi omluvila kvůli vážným rodinným důvodům, ve stejný den, co Češky zápolily...

Finále extraligového play off zná kompletní obsazení. Pardubice si postup zajistily už s mírným předstihem, o Masarykův pohár zabojují proti Kometě, která v sedmizápasovém dramatu odklidila z cesty...

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Boston zvítězil 4:1 na ledě Pittsburghu i díky produktivitě Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou (oba 0+2). Do prázdné klece výsledek pojišťoval...

Nesporný gól nohou. Ze Sparty šla hrůza, ale prokletí kolosu trvá

A co vy, uznali byste Jakubu Flekovi gól v sedmém semifinále? Byl zásadní, hokejisté Komety se díky němu v neděli dostali do vedení 2:0. Nakonec nad Spartou vyhráli 3:1 a nečekaně postoupili do...