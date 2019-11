Nadal zakončil sezonu jako světová jednička, Tsitsipas zůstal šestý

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas to při svém debutu na Turnaji mistrů dotáhl až do finále. Jednadvacetiletý hráč...

Berdych při rozlučce v Londýně: Teď je plán žádný plán nemít

„Standing in the hall of fame,“ nesla se londýnskou O2 arénou píseň skupiny The Script, když do ní nastupovalo devět...