V New Yorku Muchová obhajuje semifinálové účasti z posledních dvou let a po delší době se konečně může spolehnout i na levou ruku, kterou používá při bekhendovém úderu. Kvůli problémům se zápěstím letos vynechala dva měsíce sezony a od Roland Garros hraje s černým návlekem.
„Tři čtyři měsíce jsem hrála jen slice a bez bekhendu. Takže je velká pomoc, že konečně můžu hrát normálně,“ těší ji. Na US Open si také napravila letošní grandslamové statistiky, na Roland Garros i ve Wimbledonu totiž nezapsala ani jednu výhru.
„Myslím, že si ten bekhend potřebuju trošičku vyhrát, protože si to furt někdy až moc zbytečně obíhám a mám z toho strach. Musím ale zaklepat, ruka drží a mohu hrát,“ oddechla si momentálně 13. hráčka světa.
„Myslím, že pomohl klid. Byla jsem u spousty doktorů, na spoustě rehabilitací a cvičení, zkusila jsem úplně všechno. Ani nevím, co nakonec zabralo, protože toho bylo hodně. Jsem ale ráda, že jsem tady a hraju. Doufám, že zápěstí bude držet a že dohraju sezonu,“ přála by si.
V utkání s legendou Williamsovou ukázala, že právem patří mezi tenistky s nejrozmanitější hrou. Ačkoliv kvůli chybám ztratila druhý set, ve třetí sadě opět dominovala. A po skončení duelu s domácí oblíbenkyní divákům v hledišti vzkázala: „Tak moc jste mě znervózňovali.“
Svou soupeřku ale před českými novináři chválila. „Myslím, že odehrála super zápas. Na začátku mi pomohla pár chybami, potom mi už ale tolik míčů zadarmo nedala,“ všímala si Muchová. „Dobře servírovala. Druhý servis měla pomalejší, takže tam jsem mohla víc tlačit, ale neřekla bych, že jí je pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně, byl to těžký zápas.“
Kurty na US Open si Muchová letos při zápasové praxi osahala jako první z českých zástupců, neboť se ještě před startem dvouher účastnila minulý týden po boku Rusa Andreje Rubljova smíšené čtyřhry v novém formátu.
„Byla to sranda, bavilo mě to, bylo to zajímavé. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo ještě někdy znovu. Bylo to hezké zpestření, zahráli jsme si na dobrém kurtu,“ těšilo Češku, jež v mixu vypadla ve čtvrtfinále.
Ještě před startem hlavní soutěže singlu stihla oslavit 29. narozeniny. „Byly jsme na společné večeři s Maky (Vondroušovou) a měli fajn českou partu. Je to vždy skvělé, když člověk přiletí ze Cincinnati do New Yorku, kde má spoustu možností. Pokaždé se sem těším.“
Coby hudební nadšenkyně také navštívila koncert Lady Gaga. „Z toho se ještě trochu fyzicky dostávám, regeneruju,“ doplnila s úsměvem.
Kromě vyléčeného zápěstí se Muchová může chlubit další novinkou: po červencovém propuštění trenéra Emila Miškeho, který ji dovedl třeba do finále Roland Garros 2023, začala spolupracovat s bývalým hráčem Václavem Šafránkem.
„Chtělo to změnu. Cítila jsem, že dynamika týmu a všeho už není taková, už to bylo nějaký pátek pomalejší. Cítila jsem, že je čas se někam posunout a mít kolem sebe nové lidi,“ vysvětlila.
Se Šafránkem se dřív míjela na turnajích starších žáků, několikrát si s ním byla zahrát populární padel. A pak se zrodila jejich tenisová spolupráce. „Připojil se do týmu jako sparing. Myslím, že je to super kluk, sedíme si, má dobré tenisové názory. Jsem spokojená.“
Ráda by ve spolupráci pokračovala minimálně do konce sezony. „Popravdě jsme se o tom nebavili. Ono to tak plynule a přirozeně na sebe navázalo. Doufám, že spolu vydržíme do konce sezony. A určitě se pak budeme bavit dál.“
Teď si hlavně užívá, že konečně může na kurtech podávat stoprocentní výkony bez bolesti.