Že je Venus 45? Nevěřím, žasla Muchová. Oslnila ji Lady Gaga, pomáhá jí nový kouč

Autor: ,
  14:40
Hned v prvním kole grandslamového US Open zavítala na největší kurt světa. Na dvorci Arthura Ashe totiž čelila domácí legendě, 45leté Venus Williamsové. A také na chvíli pocítila, co Američanka v pokročilém tenisovém věku ještě dokáže. „Hrála rychle a přesně, byl to těžký zápas,“ hodnotila Karolína Muchová výhru 6:3, 2:6 a 6:1.
Karolína Muchová slaví postup do druhého kola US Open.

Karolína Muchová slaví postup do druhého kola US Open. | foto: AP

Americká tenistka Venus Williamsová se loučí s fanoušky po porážce v prvním...
Karolína Muchová (vlevo) přijímá gratulaci od Venus Williamsové k postupu do...
Americká tenistka Venus Williamsová podává v prvním kole US Open.
Karolína Muchová se napřahuje k úderu v prvním kole US Open.
10 fotografií

V New Yorku Muchová obhajuje semifinálové účasti z posledních dvou let a po delší době se konečně může spolehnout i na levou ruku, kterou používá při bekhendovém úderu. Kvůli problémům se zápěstím letos vynechala dva měsíce sezony a od Roland Garros hraje s černým návlekem.

„Tři čtyři měsíce jsem hrála jen slice a bez bekhendu. Takže je velká pomoc, že konečně můžu hrát normálně,“ těší ji. Na US Open si také napravila letošní grandslamové statistiky, na Roland Garros i ve Wimbledonu totiž nezapsala ani jednu výhru.

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

„Myslím, že si ten bekhend potřebuju trošičku vyhrát, protože si to furt někdy až moc zbytečně obíhám a mám z toho strach. Musím ale zaklepat, ruka drží a mohu hrát,“ oddechla si momentálně 13. hráčka světa.

„Myslím, že pomohl klid. Byla jsem u spousty doktorů, na spoustě rehabilitací a cvičení, zkusila jsem úplně všechno. Ani nevím, co nakonec zabralo, protože toho bylo hodně. Jsem ale ráda, že jsem tady a hraju. Doufám, že zápěstí bude držet a že dohraju sezonu,“ přála by si.

V utkání s legendou Williamsovou ukázala, že právem patří mezi tenistky s nejrozmanitější hrou. Ačkoliv kvůli chybám ztratila druhý set, ve třetí sadě opět dominovala. A po skončení duelu s domácí oblíbenkyní divákům v hledišti vzkázala: „Tak moc jste mě znervózňovali.“

Karolína Muchová (vlevo) přijímá gratulaci od Venus Williamsové k postupu do...

Svou soupeřku ale před českými novináři chválila. „Myslím, že odehrála super zápas. Na začátku mi pomohla pár chybami, potom mi už ale tolik míčů zadarmo nedala,“ všímala si Muchová. „Dobře servírovala. Druhý servis měla pomalejší, takže tam jsem mohla víc tlačit, ale neřekla bych, že jí je pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně, byl to těžký zápas.“

Kurty na US Open si Muchová letos při zápasové praxi osahala jako první z českých zástupců, neboť se ještě před startem dvouher účastnila minulý týden po boku Rusa Andreje Rubljova smíšené čtyřhry v novém formátu.

„Byla to sranda, bavilo mě to, bylo to zajímavé. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo ještě někdy znovu. Bylo to hezké zpestření, zahráli jsme si na dobrém kurtu,“ těšilo Češku, jež v mixu vypadla ve čtvrtfinále.

Ještě před startem hlavní soutěže singlu stihla oslavit 29. narozeniny. „Byly jsme na společné večeři s Maky (Vondroušovou) a měli fajn českou partu. Je to vždy skvělé, když člověk přiletí ze Cincinnati do New Yorku, kde má spoustu možností. Pokaždé se sem těším.“

Zmohl ji covid, přepadly emoce. A co dál? Kvitová by chtěla hrát debl s Navrátilovou

Coby hudební nadšenkyně také navštívila koncert Lady Gaga. „Z toho se ještě trochu fyzicky dostávám, regeneruju,“ doplnila s úsměvem.

Kromě vyléčeného zápěstí se Muchová může chlubit další novinkou: po červencovém propuštění trenéra Emila Miškeho, který ji dovedl třeba do finále Roland Garros 2023, začala spolupracovat s bývalým hráčem Václavem Šafránkem.

„Chtělo to změnu. Cítila jsem, že dynamika týmu a všeho už není taková, už to bylo nějaký pátek pomalejší. Cítila jsem, že je čas se někam posunout a mít kolem sebe nové lidi,“ vysvětlila.

Karolína Muchová v prvním kole US Open
Karolína Muchová se napřahuje k úderu v prvním kole US Open.

Se Šafránkem se dřív míjela na turnajích starších žáků, několikrát si s ním byla zahrát populární padel. A pak se zrodila jejich tenisová spolupráce. „Připojil se do týmu jako sparing. Myslím, že je to super kluk, sedíme si, má dobré tenisové názory. Jsem spokojená.“

Ráda by ve spolupráci pokračovala minimálně do konce sezony. „Popravdě jsme se o tom nebavili. Ono to tak plynule a přirozeně na sebe navázalo. Doufám, že spolu vydržíme do konce sezony. A určitě se pak budeme bavit dál.“

Teď si hlavně užívá, že konečně může na kurtech podávat stoprocentní výkony bez bolesti.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Torres vs. BartoňTenis - 1. kolo - 26. 8. 2025:Torres vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 5.10
  • -
  • 1.12
Sinner vs. KopřivaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 26. 8. 2025:Sinner vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
26. 8. 19:00
  • 1.01
  • -
  • 24.60
Nosková vs. GálfiováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 26. 8. 2025:Nosková vs. Gálfiová //www.idnes.cz/sport
26. 8. 19:00
  • 1.29
  • -
  • 3.49
Baptisteová vs. SiniakováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 27. 8. 2025:Baptisteová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
27. 8. 00:00
  • 2.25
  • -
  • 1.64
Menšík vs. BlanchetTenis - 2. kolo - 27. 8. 2025:Menšík vs. Blanchet //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 1.19
  • -
  • 4.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Veteránské duo pilotů pro Cadillac. Nová stáj F1 potvrdila Péreze a Bottase

Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na...

26. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  15:17

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Vuelta ONLINE: Závodníci překonali Alpy. Balík se blíží rovinatému rozuzlení

Sledujeme online

Peloton se ve čtvrté etapě Vuelty loučí s Itálií a přes alpské vrcholy jede pozdravit Francii do cílového Voiron. Ve 207 kilometrů dlouhém klání – nejdelším v 80. ročníku španělské Grand Tour – na...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  14:41

Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o...

26. srpna 2025  14:40

Že je Venus 45? Nevěřím, žasla Muchová. Oslnila ji Lady Gaga, pomáhá jí nový kouč

Hned v prvním kole grandslamového US Open zavítala na největší kurt světa. Na dvorci Arthura Ashe totiž čelila domácí legendě, 45leté Venus Williamsové. A také na chvíli pocítila, co Američanka v...

26. srpna 2025  14:40

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují...

26. srpna 2025  13:50

Slovinské volejbalistky smetly Argentinu, Češkám zůstala šance na postup

Slovinské volejbalistky ve svém závěrečném utkání ve skupině D na mistrovství světa porazily 3:0 Argentinu a pomohly tím české reprezentaci udržet šanci na postup do osmifinále. Česko potřebuje...

26. srpna 2025  13:32

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A...

26. srpna 2025  12:47

Přespříliš zanícený trenér skončil v nemocnici. Němci začnou s náhradníkem

Němečtí spolufavorité se na středeční vstup do EuroBasketu připravují bez hlavního trenéra. Španělský kouč úřadujících mistrů světa Álex Mumbrú musel být v Tampere, kde jeho tým odehraje základní...

26. srpna 2025  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.