Kolář trápil Cerúndola, na antuce v Gstaadu se nakonec radoval favorit

Zatímco Cerúndolo je aktuálně na 45. místě ve světovém žebříčku a na Roland Garros překvapivě porazil indisponovanou světovou jedničku Jannika Sinnera, Kolář se pohybuje až v polovině druhé stovky pořadí a turnaj ve Gstaadu pro něj byl první letošní akci elitní úrovně okruhu ATP.
Kompletní tenisové výsledky
Devětadvacetiletý český tenista vstoupil do zápasu lépe, ve třetím gamu prolomil soupeřův servis a díky tomu získal úvodní sadu.
Pak už ale o pět let mladší Argentinec žádný brejk nepřipustil, naopak sám ve druhém i třetím dějství jednou prolomil Kolářovo podání a otočil zápas.
V dalším kole Cerúndolo narazí na Srba Miomira Kecmanoviče. Kolářovým vyřazením skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji.
Turnaj mužů v Gstaadu ve Švýcarsku
antuka, dotace 612 620 eur
Dvouhra - 1. kolo: