Nebyl jsem stoprocentní. Kolář vzdoroval, ale ostravský challenger neovládl

Jiří Seidl
  16:47
Potřetí byl Zdeněk Kolář ve finále ostravského tenisového challengeru Ostra Group Open a podruhé v něm prohrál. V roce 2016 nestačil na Francouze Constanta Lestienneho, v neděli podlehl Španělu Nikolasi Sánchezovi Izquierdomu 4:6, 6:7 (4:7). „Týden v Ostravě byl výborný, ale dnes to bohužel nevyšlo,“ litoval český tenista po finále.
Zdeněk Kolář ve finále challengeru v Ostravě. | foto: MAFRA

Do boje o titul se Kolář probojoval s pouhou jednou ztracenou sadou, třísetový duel odehrál hned v prvním kole s Rumunem Filipem Jianuem. Od té doby na kurtech dominoval. S finálovým soupeřem Sánchezem se utkal potřetí v kariéře, předtím ho dvakrát porazil.

Tentokrát na Španěla nestačil.

Během utkání se pod dohledem svého otce, který ho trénuje, hecoval: „Nohy. Švihej, švihej! Chtěj!“ K výhře mu to ovšem nepomohlo, pořád ale zůstává posledním českým vítězem turnaje v dosavadní třiadvacetileté historii, triumfoval na něm v roce 2023.

Čím vás dnes Sánchez přehrál?
Hrál výborně, skvěle servíroval. Nějaké šance, abych uspěl, byly, ale nevyužil jsem je. Nebyl jsem dneska úplně v nejlepší formě. Ale záleží i na tom, co vám dovolí soupeř, a toho moc nebylo. Fakt hrál výborně.

V tiebreaku jste prohrával už 1:6, ale přidal jste tři body. Doufal jste ještě v obrat?
Věřím do posledního balonu. Člověk nikdy neví, co se v tenise může stát. Poslední return tam mohl zapadnout a kdoví, jak by to vypadalo... Ale prohrávat 1:6 už je velký náskok a při jeho kvalitě na servisu to bylo těžké. Byl o ten kousek lepší.

Pomohlo soupeři i teplé počasí, na které je zvyklý a díky kterému byly odskoky míčků vyšší?
Je to možné, ale na to se vymlouvat nebudu. Pro oba to bylo stejné. Dneska byl lepší, a to musím brát jako fakt. Důležité balony, které měl uhrát, uhrál. To já, když jsem měl šanci, jsem to nedokázal.

Na předchozích čtyřech turnajích jste vypadl hned v prvním kole, je pro vás nynější výsledek povzbuzením?
No... Na těch předchozích turnajích jsem se moc necítil. Snažil jsem se bojovat, co to šlo, ale nevyšlo to. Když člověk není stoprocentní, neporazí nikoho. Teď před Ostravou jsem ale měl dobrou přípravu a to finále je super. Ale hned dnes večer letím do Itálie.

A už v pondělí byste na challengeru ve Francavilla al Mare měl znovu hrát.
Naštěstí pořadatelé moje utkání posunuli až na úterý.

Na úvod vás tam čeká Brit Felix Gill, který v Ostravě vypadl v prvním kole s Daliborem Svrčinou. Jak se na něj připravíte?
Ano, Felixe trochu znám, ale zaměřím se na něj až zítra. Na nějakou taktiku je ještě čas.

