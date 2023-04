Žádný tlak jsem v Ostravě nevnímal, turnaj byl skvělý, radoval se Kolář

„Výsledek vypadá jednoznačněji, ale důležitých gamů bylo v utkání dost. Zápas mohl vypadat i trochu jinak, ale zvládl jsem ho,“ ulevil si Kolář, který na turnaji s dotací 73 tisíc eur získal prémii 9 880 eur.

V první hře druhého setu jste se pořádně naběhal. Soupeř střídal kraťasy s dlouhými míči. Šlo o jeden z klíčových momentů, když jste Valkusze hned brejknul?

Ano, byl to jeden ze zlomových gamů. Byl velice důležitý. Výměny byly neskutečně dlouhé. Musel jsem hodně běhat. Byl jsem opravdu nesmírně zadýchaný.

Jaký byl pro vás ostravský týden?

Hlavně jsem si turnaj užíval. Na kurtu, mimo něj jsem se snažil vypnout hlavu, takže jsem se díval na televizi, na české pořady. Žádnou nervozitu, žádný tlak jsem nevnímal. Bylo to skvělé.

Vzpomněl jste si po semifinálové výhře, že jste v Ostravě byl ve finále už v roce 2016?

Vzpomněl. Tehdy to bylo moje první challengerové finále. A i když bylo neúspěšné (s Francouzem Constantem Lestiennem prohrál 7:6, 1:6, 2:6), zapomenout se na to nedá. Byl to výborný výsledek.

Tenisté ale říkají, že finalista nikoho nezajímá...

Vítěz turnaje je samozřejmě více. Nesmírně si vážím, že jsem tentokrát turnaj vyhrál, ještě k tomu doma v České republice.

Po deseti letech jste po Jiřím Veselém první Čech, který v Ostravě zvítězil. Co vy na to?

To ani nevím. Jsem nesmírně rád, že jsem na Jirku navázal. Je to skvělý úspěch.

V žebříčku byste se měl z 206. místa posunout do první dvoustovky. Už loni jste si vedl výborně, když jste mimo jiné na Roland Garros pořádně trápil Řeka Stefanose Tsitsipase. Jaké máte letošní cíle?

Žádné si nekladu, snažím se hrát postupně. A když budu hrát dobře, výsledky se dostaví. To se mi potvrzuje celou kariéru. Když vám to jde, můžete porazit kohokoliv. Pokud se necítíte nejlépe... Dnešní tenis je tak vyrovnaný, že je pomalu jedno, jestli člověk hraje proti stému, sto padesátému, anebo pěti stému hráči. Dnes všichni makají. Každého vítězství si nesmírně vážím.