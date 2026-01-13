Zázračný obrat Valentové z 0:5 na 7:5. Krejčíkovou ošetřovali v slzách

Osmnáctiletá naděje Valentová sice minulý týden vstoupila do sezony porážkou v Brisbane, ale na dalším australském podniku v Adelaide už má tři výhry.
V kvalifikaci si poradila s domácí Laquisou Khanovou, pak zdolala i 41letou veteránku Věru Zvonarevovou. A v úterý v prvním kole hlavní soutěže postoupila po skreči Jeleny Ostapenkové, nad níž vedla 7:5 a 3:2.
V první sadě přitom proti lotyšské šampionce pařížského grandslamu ze sezony 2017 prohrávala už 0:5. Za stavu 1:5 odvracela dva setboly. Přesto se jí povedl zázračný obrat, sérií sedmi gamů v řadě nakonec úvodní dějství ukořistila ve svůj prospěch.
Nutno dodat, že Ostapenková se ke konci setu potýkala se zdravotními obtížemi. Za stavu 5:6 si nechala ošetřit oblast krku a ramene, a když po další ztrátě podání prohrávala ve druhém dějství 2:3, utkání skrečovala.
Valentová tak na akci WTA 500 postoupila do osmifinále, v němž změří síly s Američankou Madison Keysovou. Světová devítka v loňské sezoně ovládla Australian Open, konfrontace s ní tak bude pro mladou Češku dalším cenným testem.
Zcela jiné starosti má před úvodním grandslamem roku Krejčíková. Po solidních výkonech na týmovém United Cupu se jí zřejmě znovu ozvalo zranění levého kolene, které ji limitovalo už v závěru loňské sezony.
V úterním prvním kole v Hobartu proti Peyton Stearnsové si po ztrátě úvodní sady 4:6 nechala bolavou část těla ošetřit a ledovat, v ten moment nedokázala na lavičce zadržet slzy. Přestože poté druhou sadu ovládla jasně 6:1, ve třetí nezvládla rozhodující tiebreak.
A je otázkou, jestli se stihne dát před startem Australian Open do kupy.
Mimochodem, zdravotní potíže řešili před Melbourne také Jiří Lehečka, jenž kvůli zranění kotníku skrečoval zápas při obhajobě titulu v Brisbane, a Karolína Plíšková.
Bývalá světová jednička se kvůli potížím s lýtkem na poslední chvíli odhlásila z Brisbane i Adelaide, a pokud na Australian Open nastoupí, do akce půjde bez jediného přípravného utkání.