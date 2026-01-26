Zástup nadějí potěšil, ale rychle vyhasl. Bez nasazení to jde těžko, zjistili tenisté

Stanislav Kučera
  10:35
Patnáct zástupců na začátku? Fantastické. Sedm ve třetím kole? Možná ještě lepší. Ale pouze dva v osmifinále a navíc bez dalšího postupu? Rozpačité. Zhruba tak můžeme zhodnotit vystoupení českých tenistů ve dvouhrách na Australian Open.
Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open.

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open. | foto: Reuters

Karolína Muchová a americká tenistka Coco Gauffová se objímají po vzájemném...
Karolína Muchová hraje forhend v osmifinále Australian Open.
Karolína Muchová hraje forhend v osmifinále Australian Open.
Karolína Muchová se zlobí v osmifinále Australian Open.
27 fotografií

Skvělá kvantita, ale kvalita v podobě dalekého tažení chyběla. Do semifinále, které značí opravdu masivní počin, žádný Čech neprošel na pátém grandslamu v řadě.

Definitivní konec singlistů v Melbourne v neděli nezpůsobil zkažený forhend či bekhend. Přišel na sociálních sítích, kde Jakub Menšík sdělil, že do osmifinále, v němž se měl v pondělí utkat s Novakem Djokovičem, kvůli zranění břišního svalu nenastoupí.

Rána pro Menšíka. Proti Djokovičovi nenastoupí, kvůli zranění se odhlásil

Pro dvacetiletého Čecha to bylo velké zklamání, nicméně začátek sezony ho zastihl ve skvělém rozpoložení. Premiérovou účastí mezi 16 nejlepšími na grandslamu navázal na titul z Aucklandu. Na Djokoviče měl vyrukovat povzbuzen sérií sedmi výher v řadě. Jenže enormní zátěž z posledních dní mu kromě cenných úspěchů zároveň vystavila stopku.

„I když jsem zklamaný, postup do čtvrtého kola si s sebou ponesu ještě hodně dlouho,“ vzkázal. „Teď je čas pořádně se zotavit.“

V osmifinále v neděli vypadla i Karolína Muchová, která ve třech sadách nestačila na světovou trojku Coco Gauffovou. Částečně měla i ona smůlu, a to na los. Na Američanku neumí, v předchozích čtyřech střetnutích jí podlehla hladce 0:2.

Zklamaná Muchová: Cítila jsem šanci. Rozhodl výpadek, byla jsem hlavou jinde

Ale i když jí v Melbourne alespoň set konečně sebrala, uznala: „Jsem zklamaná, protože jsem cítila šanci.“

Coby nasazená devatenáctka o kolo překonala papírové předpoklady, ale jelikož má dlouhodobě zálusk na největší tituly, z Austrálie odjíždí smutná. „Cítila jsem, že hraju dobře, že jsem možná mohla dojít i dál. Takže mě porážka mrzí.“

Účastí ve třetím kole mile překvapily osmnáctiletá Tereza Valentová a hlavně o rok starší Nikola Bartůňková, která se blýskla vítězstvím nad světovou desítkou Belindou Bencicovou. Ještě se sice nevypracovaly na takovou úroveň, aby nejlepší soupeřky porážely pravidelně, ale stále jsou teprve na začátku slibně rozjetých kariér.

Tereza Valentová ve třetím kole Australian Open

Pochvalu za třetí kolo zaslouží i 33letá Karolína Plíšková. Po vážném zranění kotníku důstojně připomněla doby, kdy byla světovou jedničkou a na grandslamech pravidelně bojovala v pozdních fázích.

Obstál taktéž Tomáš Macháč. Stejně jako Menšík slavil před Australian Open druhou trofej z okruhu ATP v kariéře a pak přes dva zkušené protivníky postoupil do třetího kola, v němž po velké bitvě nestačil na světovou pětku Lorenza Musettiho.

Pokud mu vydrží zdraví a plně profesionální přístup, který si před sezonou předsevzal, nemusí se bát žádného protivníka.

Tomáš Macháč se diví ve třetím kole Australian Open.
Linda Nosková se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Naopak velkým zklamáním skončilo účinkování v Melbourne pro českou jedničku Lindu Noskovou, od světové třináctky se očekával mnohem lepší výsledek než třetí kolo. S Číňankou Wang Sin-jü navíc prohrála po chabém výkonu. „Nebyl to můj den ani turnaj,“ nezastírala.

Potenciál 21leté slečny je nesmírný, v jeho plném naplnění jí ale pořád brání nevyrovnanost výkonů. Od průlomu v podobě čtvrtfinále Australian Open 2024 zapsala na grandslamech dvě druhá kola, dvě třetí, jedno osmifinále a třikrát vypadla hned na úvod.

Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Vít Kopřiva doplatili ve druhém kole na přísný los. Kvalifikantka Linda Fruhvirtová ve stejné fázi nestačila na Valentovou.

Podobně jako Noskové se turnaj nevydařil Jiřímu Lehečkovi, coby 17. nasazený prohrál hned své první utkání. S kvalifikantem Arthurem Géou navíc nezískal ani set. Také jeho brzdí přílišná kolísavost. Jen těžko se adaptuje na situaci, kdy mu nesednou herní podmínky. Ale stav, kdy se dostane do zóny, už dvakrát přetavil v grandslamové čtvrtfinále.

Jiří Lehečka v prvním kole Australian Open

Dalibor Svrčina a Sára Bejlek se s turnajem loučili záhy, vyřazení Barbory Krejčíkové rovněž v prvním kole do značné míry zapříčinily vracející se problémy s kolenem.

Do startu druhého grandslamu roku – antukového Roland Garros – zbývá pět měsíců. A už během nich se dá položit základ úspěchu, bude se hrát o důležité body do žebříčku.

Na vrcholech sezony totiž často bývá klíčové nasazení, které pro 32 nejlepších v mužském i ženském singlu zajišťuje papírově schůdnější začátky. Na Australian Open 2026 se z patnácti Čechů vešli mezi tuto skupinu jen dva muži a dvě ženy. A také proto početný zástup nadějí tak rychle prořídl, až zcela vyhasl.

