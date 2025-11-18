Nastartuje upachtěná baráž nové úspěchy? Kapitánka Strýcová potřebuje opory

Regionální skupinou Billie Jean King Cupu se letos z evropských zemí protloukaly Turecko, Srbsko či Litva. Pokud by v této společnosti příští rok zápolily české tenistky, které mají v první osmdesátce světového žebříčku osm zástupkyň a z toho dvě grandslamové šampionky, šlo by o velmi smutný pohled. K této blamáži přitom chyběly v neděli pouhé tři gamy!
Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii.

Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii.

Linda Nosková (vlevo) a Lucie Havlíčková se domlouvají při čtyřhře v utkání baráže BJK Cupu.
Linda Nosková (vlevo) a Lucie Havlíčková naslouchají radám kapitána Petra Pály v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku.
Linda Nosková slaví zisk bodu v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku.
Linda Nosková slaví zisk bodu v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku.
17 fotografií

Reprezentantky nechaly dojít rozhodující čtyřhru v klíčovém souboji s Chorvatskem až do stavu 3:3 ve třetím setu a do poslední chvíle se nervovaly. Nakonec s úlevou slavily udržení ve Světové skupině.

Nejmladší tým v tuzemské historii tak ošemetným barážovým testem, při kterém mohl buď splnit povinnost, nebo zklamat, prošel.

Naznačil slibné možnosti do budoucna a dopřál kapitánu Petru Pálovi důstojnou rozlučku s funkcí, kterou zastával od roku 2008. A jeho nástupkyně Barbora Strýcová může hned v příštím roce zkusit zaútočit na titul, na který Češky čekají už od sezony 2018.

„Holkám vzkazuji, že se na ně těším, že potenciál je ohromný a že trofej můžeme zase vyhrát,“ burcuje pětinásobná vítězka tehdejšího Fed Cupu.

Linda Nosková slaví zisk bodu v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku.

Premiéru na lavičce zažije v dubnové kvalifikaci o postup na finálový turnaj ročníku 2026. Na rozdíl od letoška bude mít opět jiný systém – už žádné tříčlenné skupiny, ale k účasti mezi osmi nejlepšími zeměmi bude stačit zvládnout jediné utkání doma či venku.

Los se teprve uskuteční, ale je jasné, že jde o další posun směrem k dřívějšímu formátu, v němž Češky excelovaly a po jehož návratu se opakovaně volá.

Případný pád o patro níž by samozřejmě nebyl napořád. Ostatně i sám Pála po svém nástupu v roce 2008 musel do Světové skupiny nejprve postoupit, načež se vypracoval v nejúspěšnějšího kapitána v historii soutěže. Každopádně Strýcová vítá, že nechtěné exkurzi unikla.

Nervózní Strýcová, unavený Pála a přispění nečekané hrdinky. Jak se Češky zachránily

„Jsem nesmírně ráda, že zůstáváme ve Světové skupině,“ říkala z Varaždínu v nahrávce pro média.

Aby byla podobně úspěšná jako její předchůdce, bude potřebovat hlavně zdraví hlavních opor.

O aktuální jedničku a světovou třináctku Lindu Noskovou se bát nemusí, ta si reprezentaci velmi oblíbila. Letos se vydala na záchranářskou misi navzdory pozdnímu termínu jako jediná z krajanek v elitní stovce a vyhrála oba singly i rozhodující čtyřhru proti Chorvatkám.

Jenže Muchová, Vondroušová, Bouzková, Siniaková, Valentová, Krejčíková i Bejlek kvůli zraněním či únavě pozvánku odmítly.

Tým tak musela držet dvacetiletá Lucie Havlíčková, žebříčkově až 19. nejlepší Češka, jež po boku Noskové zvládla klíčový debl.

Linda Nosková (vlevo) a Lucie Havlíčková naslouchají radám kapitána Petra Pály v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku.

V nominaci byly ještě devatenáctiletá Nikola Bartůňková, jedenadvacetiletá Dominika Šalková a sedmnáctiletá Vendula Valdmannová. Celá pětice měla věkový průměr 19,4 roku a bez Noskové bylo jejich průměrné umístění v žebříčku 255.

O to cennější triumf v baráži je, byť se opět sluší zdůraznit, že cokoli jiného by bylo selháním.

„Byl to nejmladší tým v historii a holky to zvládly skvěle,“ chválila Strýcová. „Celý týden se doplňovaly, pilně trénovaly a na to, že tu byly tři nové holky, tak byly skvělé. Viděla jsem, že všechny chtějí.“

Šest titulů s hvězdami, na závěr záchrana. Loučí se nejúspěšnější kapitán v historii

Nicméně – i když to zní příkře – by jistě byla ráda, kdyby se jí do nominace pro dubnovou kvalifikaci žádná z novicek nevešla. Pět míst radši zaplní zkušenějšími jmény.

Co takhle sestava Nosková, Muchová, Vondroušová, Krejčíková, Valentová a k nim světová deblová jednička Siniaková? To už je pořádná síla, která na finálový turnaj BJK Cupu beze sporu patří.

Jen Američanky a Rusky, které však týmovou soutěž hrát nesmějí, mají v elitní stovce více zástupkyň. Češky v plné síle tak mohou klidně pomýšlet na celkový triumf.

Linda Nosková slaví zisk bodu v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatsku s budoucí kapitánkou Barborou Strýcovou

Nová kapitánka Strýcová sama hrdě reprezentovala a nadšení potřebuje na svěřenkyně přenést. A i když byl Pála všemi respektovaný, nová šéfka může střední generaci kolem Krejčíkové či Muchové posloužit jako lákadlo, proč se v reprezentaci ukazovat častěji.

Nehledě na to, že jediné dubnové utkání – možná i před domácím publikem – je jistě atraktivnější než ošemetné boje v tenisové džungli Regionální skupiny.

A tak se na upachtěnou baráž ve Varaždínu třeba už brzy bude vzpomínat jako na bod nula nové a zářné éry.

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Španělsko bez Alcaraze? Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

Carlos Alcaraz ve finále Turnaje mistrů

Od naší zpravodajky v Itálii Už když hrál v neděli finále Turnaje mistrů proti budoucímu šampionu Janniku Sinnerovi, vyvstala otázka: „Zvládne Carlos Alcaraz ještě Davis Cup?“ V Turíně si totiž světová jednička nechala ošetřovat...

18. listopadu 2025  8:53,  aktualizováno  9:03

Nastartuje upachtěná baráž nové úspěchy? Kapitánka Strýcová potřebuje opory

Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání...

Regionální skupinou Billie Jean King Cupu se letos z evropských zemí protloukaly Turecko, Srbsko či Litva. Pokud by v této společnosti příští rok zápolily české tenistky, které mají v první...

18. listopadu 2025  8:56

V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Solidní sportovní forma na pozadí nejasné budoucnosti. Asi tak lze momentálně vystihnout rozpoložení hokejového Přerova, kterému se v první lize krátce před polovinou základní části daří nad...

18. listopadu 2025  8:42

Patera při debutu za Vancouver sedmkrát inkasoval, Boston dal šanci Blümelovi

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu, jenž předčil Karla Vejmelku z Utahu. Jakub Dobeš pomohl Montrealu...

18. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  8:37

Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně...

18. listopadu 2025  8:09

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Beachvolejbalistky Neuschaeferová s Maixnerovou prošly na MS do prvního kola

České beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová (čelem) a Martina Maixnerová.

Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily v předkole play off mistrovství světa v Adelaide paraguayské soupeřky Giulianu Polettiovou a Michelle Valienteovou 18:21,...

18. listopadu 2025  7:38

Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na dně.

Basketbalistům San Antonio Spurs bude v NBA několik týdnů chybět hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama. Jednadvacetiletý hráč si v pátečním utkání s Golden State Warriors poranil levé lýtko....

18. listopadu 2025  7:15

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

První gól ještě slavil bez úsměvu, tribunám věnoval výstavní poker face. Po druhém už naopak zběsile sprintoval, chechtal se na celé kolo a v úžasu se chytal za hlavu. Jako by i Erlingu Haalandovi,...

18. listopadu 2025  6:29

Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.

Andrův stadion mu svědčí. Aby taky ne, když zde fotbalově vyrostl. Reprezentační útočník Tomáš Chorý opět ukázal, že mu to na olomouckém pažitu pálí. Bilancí 1+2 se v pondělí večer podílel na vysokém...

18. listopadu 2025  5:49

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

18. listopadu 2025

POHLED: Folklor nenávisti. Když slova z gauče doženou sportovkyně k anorexii

Premium
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi a jejich volná jízda na mistrovství...

„Jak může být krasobruslařka tak obézní?“ „To žere po večerech zabijačky, nebo jak?“ „Na lepší výkon potřebuje trochu shodit zadní partie.“ Nebo: „S její postavou je nekoukatelná.“ Chtěli byste si o...

18. listopadu 2025

