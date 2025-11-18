Reprezentantky nechaly dojít rozhodující čtyřhru v klíčovém souboji s Chorvatskem až do stavu 3:3 ve třetím setu a do poslední chvíle se nervovaly. Nakonec s úlevou slavily udržení ve Světové skupině.
Nejmladší tým v tuzemské historii tak ošemetným barážovým testem, při kterém mohl buď splnit povinnost, nebo zklamat, prošel.
Naznačil slibné možnosti do budoucna a dopřál kapitánu Petru Pálovi důstojnou rozlučku s funkcí, kterou zastával od roku 2008. A jeho nástupkyně Barbora Strýcová může hned v příštím roce zkusit zaútočit na titul, na který Češky čekají už od sezony 2018.
„Holkám vzkazuji, že se na ně těším, že potenciál je ohromný a že trofej můžeme zase vyhrát,“ burcuje pětinásobná vítězka tehdejšího Fed Cupu.
Premiéru na lavičce zažije v dubnové kvalifikaci o postup na finálový turnaj ročníku 2026. Na rozdíl od letoška bude mít opět jiný systém – už žádné tříčlenné skupiny, ale k účasti mezi osmi nejlepšími zeměmi bude stačit zvládnout jediné utkání doma či venku.
Los se teprve uskuteční, ale je jasné, že jde o další posun směrem k dřívějšímu formátu, v němž Češky excelovaly a po jehož návratu se opakovaně volá.
Případný pád o patro níž by samozřejmě nebyl napořád. Ostatně i sám Pála po svém nástupu v roce 2008 musel do Světové skupiny nejprve postoupit, načež se vypracoval v nejúspěšnějšího kapitána v historii soutěže. Každopádně Strýcová vítá, že nechtěné exkurzi unikla.
|
„Jsem nesmírně ráda, že zůstáváme ve Světové skupině,“ říkala z Varaždínu v nahrávce pro média.
Aby byla podobně úspěšná jako její předchůdce, bude potřebovat hlavně zdraví hlavních opor.
O aktuální jedničku a světovou třináctku Lindu Noskovou se bát nemusí, ta si reprezentaci velmi oblíbila. Letos se vydala na záchranářskou misi navzdory pozdnímu termínu jako jediná z krajanek v elitní stovce a vyhrála oba singly i rozhodující čtyřhru proti Chorvatkám.
Jenže Muchová, Vondroušová, Bouzková, Siniaková, Valentová, Krejčíková i Bejlek kvůli zraněním či únavě pozvánku odmítly.
Tým tak musela držet dvacetiletá Lucie Havlíčková, žebříčkově až 19. nejlepší Češka, jež po boku Noskové zvládla klíčový debl.
V nominaci byly ještě devatenáctiletá Nikola Bartůňková, jedenadvacetiletá Dominika Šalková a sedmnáctiletá Vendula Valdmannová. Celá pětice měla věkový průměr 19,4 roku a bez Noskové bylo jejich průměrné umístění v žebříčku 255.
O to cennější triumf v baráži je, byť se opět sluší zdůraznit, že cokoli jiného by bylo selháním.
„Byl to nejmladší tým v historii a holky to zvládly skvěle,“ chválila Strýcová. „Celý týden se doplňovaly, pilně trénovaly a na to, že tu byly tři nové holky, tak byly skvělé. Viděla jsem, že všechny chtějí.“
|
Nicméně – i když to zní příkře – by jistě byla ráda, kdyby se jí do nominace pro dubnovou kvalifikaci žádná z novicek nevešla. Pět míst radši zaplní zkušenějšími jmény.
Co takhle sestava Nosková, Muchová, Vondroušová, Krejčíková, Valentová a k nim světová deblová jednička Siniaková? To už je pořádná síla, která na finálový turnaj BJK Cupu beze sporu patří.
Jen Američanky a Rusky, které však týmovou soutěž hrát nesmějí, mají v elitní stovce více zástupkyň. Češky v plné síle tak mohou klidně pomýšlet na celkový triumf.
Nová kapitánka Strýcová sama hrdě reprezentovala a nadšení potřebuje na svěřenkyně přenést. A i když byl Pála všemi respektovaný, nová šéfka může střední generaci kolem Krejčíkové či Muchové posloužit jako lákadlo, proč se v reprezentaci ukazovat častěji.
Nehledě na to, že jediné dubnové utkání – možná i před domácím publikem – je jistě atraktivnější než ošemetné boje v tenisové džungli Regionální skupiny.
A tak se na upachtěnou baráž ve Varaždínu třeba už brzy bude vzpomínat jako na bod nula nové a zářné éry.