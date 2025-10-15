Za výhru 126 milionů, přenosy na Netflixu. Saúdové přeplatili i Alcarazovy stížnosti

Stanislav Kučera
  10:00
Pět hvězd z první světové desítky včetně Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče, honosné kulisy a obří finanční injekce. Saúdská Arábie opět chystá nablýskanou exhibici s názvem Six Kings Slam, její druhý ročník začne v Rijádu už ve středu. Nabité startovní pole je vzhledem ke štědrým odměnám pochopitelné, ale v době, kdy si tenisté stále častěji stěžují na náročnou sezonu, si účastí trochu protiřečí.

Carlos Alcaraz slaví výhru ve finále US Open. | foto: Reuters

Začněme tím, co hráče do Saúdské Arábie táhne především, tedy finanční odměnou, která je stejná jako loni, kdy šlo o rekordní částku v historii tenisu.

Vítěz si odveze neuvěřitelných šest milionů dolarů, což je v přepočtu 126 milionů korun. V kurzu při loňské premiéře Six Kings Slamu šlo dokonce o 138,7 milionu korun.

Šampioni mužské a ženské dvouhry na letošním US Open, které bylo nejštědřeji dotovaným grandslamem v sezoně, získali „jen“ 105 milionů korun.

Kromě zmíněných Alcaraze, Sinnera a Djokoviče, kteří v Rijádu hráli už loni, tvoří startovní pole Alexander Zverev, Taylor Fritz a Stefanos Tsitsipas, jenž nahradil zraněného Jacka Drapera.

Prvních pět patří k tomu nejlepšímu, co současný tenis nabízí. A Tsitsipas? Ten se sice v poslední době zle trápí, ale pořád je to dvojnásobný grandslamový finalista.

V turnajovém pavouku se nasazení rovnou do semifinále dočkali světová jednička Alcaraz a poněkud překvapivě grandslamový rekordman Djokovič. Obhájce prvenství z minulého roku Sinner tak musí začínat už ve čtvrtfinále.

Před rokem „bye“ dostali Djokovič a Rafael Nadal, kteří se pak střetli v souboji o třetí místo a šlo o jejich vůbec poslední vzájemný zápas, byť pouze na exhibici.

Právě kvůli tomu, že nejde o oficiální akci ATP, hráči za ni nedostanou žádné body. Turnaj je rozprostřený mezi středu, čtvrtek a sobotu, protože tenisté podle pravidel ATP nemohou hrát exhibici tři dny v kuse.

Kámen, nůžky, papír a jediný bod. Amatéři mohou vyhrát 13 milionů, vyzvou i Alcaraze

Kapacita haly je osm tisíc diváků a dá se očekávat velký zájem, loňskému premiérovému ročníku přihlížely a aplaudovaly zaplněné tribuny. Není divu, vždyť do Rijádu dorazila exkluzivní tenisová společnost, což platí rovněž o letošku. Přímé přenosy ze zápasů nově odvysílá streamovací gigant Netflix, což napovídá, že půjde o mimořádně sledovanou událost.

Ale opět se kolem ní objevují i pochybnosti.

Už ani ne tak ohledně nedodržování lidských práv v hostitelské zemi, v tomto ohledu se zdá, že naprostá většina tenistů Saúdskou Arábii zkrátka přijala jako další z mnoha destinací, kam se pravidelně vydává. Zanedlouho se v zemi už podruhé uskuteční ženský Turnaj mistryň a ambice bohatých Saúdů jistě ještě porostou.

Spíš je zarážející, že se přední tenisté nechovají příliš logicky.

Zejména Alcaraz opakovaně vystupuje proti tomu, jak je kalendář celý rok extrémně nabitý, kvůli čemuž se cítí unavený a zvažuje, že bude muset některé povinné turnaje vynechat.

Carlos Alcaraz (vpravo) a Jannik Sinner na ceremoniálu po finále US Open

Před dvěma týdny sice se zraněním dohrál (a ovládl) turnaj v Tokiu, ale pak se odhlásil z Masters v Šanghaji. Do Japonska dorazil přímo z Laver Cupu a teď se chystá na další exhibici. Letos už je to jeho několikátá dobrovolná show, další má naplánované na prosinec.

„Pak je těžké brát ho vážně, když si stěžuje, že je potřeba zeštíhlit kalendář. Není to ani tak kritika, jen je to od něj trochu nekonzistentní. A přijde mi to směšné,“ poznamenala ve svém podcastu bývalá deblová světová jednička a někdejší trenérka Karolíny Plíškové Rennae Stubbsová.

Sám Španěl, který ve 22 letech vlastní už šest grandslamových titulů, exhibice a klasické turnaje označuje za neporovnatelné. Podle jeho trenéra Juana Carlose Ferrera mu neoficiální zápasy pomáhají relaxovat a tenisem se bavit.

Nicméně start zrovna na Six Kings Slamu se dá pochopit, protože nabízené odměny jsou skutečně velmi lukrativní. Lepší příležitost vydělat si v tenise nenajdete.

Rozlosování Six Kings Slamu:

Alcaraz ostatně před rokem přiznal, že právě peníze jsou jedním z hlavních důvodů, proč se do Saúdské Arábie vydal. „Kdybych řekl, že jsem na ně nemyslel a jel jsem tam jen za zábavou a zahrát si zápasy, tak bych lhal.“

Sinner hovořil jinak. Jeho prý zaujalo, že se na akci sešlo „šest nejlepších hráčů na světě“, se kterými se chtěl poměřit.

Peníze nejspíš zlákaly i nejvíce zpochybňovaného letošního účastníka Tsitsipase, který se sice delší dobu potýká se zdravotními problémy, kvůli nimž se na poslední chvíli odhlásil i z nedávné Šanghaje, ale za startovné 31,5 milionu korun na potíže jistě zkusí zapomenout.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
