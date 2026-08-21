Za doping Kyrgios kritizoval, teď se mu to vrací: Nekopej do někoho, kdo je dole

Známý australský bouřlivák patřil k nejhlasitějším kritikům Sinnera a Šwiatekové, když se jejich kauzy před dvěma lety probíraly.
Ital měl v březnu 2024 dva pozitivní testy na anabolický steroid klostebol, což ale Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila až o půl roku později, kdy ho zároveň prohlásila za nevinného.
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Bouřlivák Kyrgios měl pozitivní test na kokain. Obrovská chyba, kaje se
O případu Polky, jež odevzdala pozitivní vzorek na trimetazidin v srpnu stejného roku, informovala po třech měsících s tím, že tenistka dostala zákaz na jeden měsíc.
V době prohřešků byli oba světovými jedničkami.
A Kyrgios je kritizoval: „Pro tenis je to příšerný pohled.“
„Když jsem se zotavoval ze zranění, mohl jsem použít zakázané věci, které by proces urychlily. Ale takový nejsem,“ hlásil před startem sezony 2025, v níž chtěl znovu oživit svou upadající kariéru.
Jenže se mu to nepovedlo.
Místo toho teď řeší stejný problém, za jaký kdysi do ostatních tenistů ostře tepal.
Ve středu se přiznal, že 22. června při dopingovém testu během turnaje kategorie ATP 250 na Mallorce odevzdal vzorek, který vyšel pozitivní na benzoylekgonin, hlavní metabolit kokainu.
Ve stejný den na travnatém podniku prohrál v prvním kole s krajanem Adamem Waltonem, jde o jeho zatím poslední utkání na profesionálním okruhu.
Je otázkou, jestli ještě nějaké přidá, zatím má od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu pozastavenou činnost a čeká na trest.
„Udělal jsem obrovskou chybu a beru za ni plnou odpovědnost,“ omlouval se finalista Wimbledonu 2022 a bývalý 13. hráč světa.
Navzdory přiznání viny a slibům, že je to pro něj „budíček, aby dal sám sebe do pořádku“, se na něj valí negativní ohlasy.
Bývalá rumunská tenistka Simona Halepová na Instagramu zveřejnila vzkaz: „Nikdy nekopej do někoho, kdo je dole. Život dokáže zvláštně měnit pozice. A ještě zvláštněji ukazovat rozdíl mezi nehodou a volbou.“
Kyrgiose sice přímo nezmínila, ale vzhledem k tomu, že Australan ji před lety, když řešila pozitivní nález na zakázanou látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek, kritizoval, je paralela zřejmá.
„Dovedu si představit, že kdybych bral stejné věci, za které hrozí trest na čtyři roky, měl bych tak pět grandslamů,“ psal kdysi o někdejší světové jedničce Halepové.
Sinner ani Šwiateková se ke Kyrgiosově prohřešku zatím nevyjádřili, dá se čekat, že otázku na svého velkého kritika dostanou během nadcházejícího US Open.
Bývalá britská tenistka Annabele Croftová ve vysílání Sky Sports o 31letém Australanovi prohlásila: „Vždycky se mi zdálo, že má rozervanou duši. Dřív střílel šípy po jiných, kteří dostali trest, teď se mu to vrací.“
Pro Kyrgiose bude hlavní, jestli kokain užil při soutěži, nebo mimo ni. Podle toho se bude odvíjet délka trestu: může být v řádu měsíců, ale i let. Například britský tenista Dan Evans dostal za kokain stopku na rok, když prokázal, že ho užil čtyři dny před turnajem, na kterém pozitivní vzorek odevzdal.
Pro Kyrgiosovu kariéru to každopádně znamená velký zásah. Letošní sezona byla dost možná jeho rozlučková. Poté, co od začátku roku 2023 odehrál ve dvouhře jen deset zápasů, bylo jasné, že se na nejvyšší příčky už nevrátí. V žebříčku je až na 919. místě, četná zranění ho semlela.
Právě to uvedl jako důvod, proč si kokain vzal. Chtěl se díky němu osvobodit od trudných myšlenek na neúspěšný návrat a také nevyhnutelně se blížící konec.
Paradoxně se požitím drogy definitivnímu uzavření kariéry ještě přiblížil.