Vyjdu z pokoje a nařežu Agassimu. Jak Novák před 20 lety ponížil ikonu

„Vyjdu z pokoje a nechám si nařezat od Jiřího Nováka z České republiky. Ponižující.“Autobiografie tenisové legendy Andreho Agassiho, strana 372.

Novák knihu, kterou z nahrávek zpracoval nositel Pulitzerovy ceny J.R. Moehringer, nečetl, avšak tuhle pasáž mu již odcitovalo s úsměvem hodně lidí. A někdejší pátý nejlepší tenista na světě, který začínal na plácku na sídlišti v tehdejším Gottwaldově, se při vzpomínce, jak z nablýskané arény na Turnaji mistrů v Šanghaji vypráskal americkou Star, usmívá rovněž.

Letos je to dvacet let.

Do té doby měl s fenomenálním Agassim trudnou bilanci čtyř porážek bez zisku jediné sady, třebaže nedávné semifinále v Římě (5:7, 4:6) naznačovalo vyrovnanou řež. Agassi chtěl zakončit rok 2002 jako nejstarší světová jednička v historii, měl šanci předstihnout prvního Australana Lleytona Hewitta. Leč Novák se vzepřel, ačkoli v první sadě prohrával už 2:5, získal ji 7:5 a druhou suverénně 6:1.

„Andre hrozně usiloval o to, aby rok ukončil jako číslo jedna na žebříčku. A já mu tu možnost mou první výhrou ve skupině vzal. Podařilo se mi ho porazit na pro mě nejdůležitějším turnaji v kariéře,“ vypráví dvacet let poté sedmačtyřicetiletý Novák v podcastu Z voleje. „Ten zápas se mi nesmírně povedl.“

Neměnil strategii, cítil se ve formě, hrál tvrdě od základní čáry a doufal v báječný den. „Hrál jsem svoji hru, protože proti světové špičce nic nefunguje. Jestli to hrajete do forhendu, nebo do bekhendu, přiletí vám stejně kvalitní úder.“

V sedmém nebi

Ve skupině narazil i na Rogera Federera a Juana Carlose Ferrera. VIP akci si užil s nejbližšími, nikdy ani nesnil, že by na ní mohl zápolit s nejlepšími tenisty planety.

„Je to mega show. Jen osm nejlepších hráčů, servis kolem je jinde. Přijedete s rodinou, týmem a neskutečně se vám věnují,“ líčí. „Byl jsem z toho nervózní, vyrůstal jsem za komunistického režimu. Revoluce byla, když mi bylo patnáct. Nikdy jsem nepočítal ani s tím, že bych mohl jet za hranice České republiky, potažmo hrát na světové úrovni. Ani nemůžu říct, že jsem snil o tom, že budu na Masters. Bylo to pro mě nemožné, nepopsatelné. Byl jsem v sedmém nebi.“

A že byl nářez pro Agassiho od hráče odkudsi z České republiky ponižující? Novák to nebere jako nadřazenou poznámku, naopak vyzdvihuje vřelé vztahy s hráči, jež na přelomu milénia panovaly na okruhu. „Nestřetl jsem se s nikým, kdo by se povyšoval. Všichni všech si vážíme. Potřebujeme jsme. Jsme takový cirkus. Sto hráčů cestuje po světě, spí na stejných hotelech a trénuje spolu.“

Jiří Novák (uprostřed) na Turnaji mistrů v roce 2002:

Vybaví si kouzelné večery v hotelových barech, když temperamentní tenisté z Jižní Ameriky vytáhli kytary, zpívalo se a tančilo. Anebo o volném dni hráli fotbálky. Tehdy ještě hráči neviseli na tabletech a na sítě chodili leda smečovat. „Já měl první mobil až v roce 1996. A to jsem si kvůli drahému tarifu vůbec nedovolil ze zahraničí volat,“ povídá.

Ačkoli byl pátým nejlepším tenistou světa a šestým ve čtyřhře, vyhraný grandslam Novákovi chybí. Maximem zůstalo semifinále Australian Open s Thomasem Johanssonem opět z roku 2002. Vedl 2:1 na sety a finále bylo na dosah. „Ale i strašně daleko,“ prohodí.

S Johanssonem jsou kamarádi, Novák vyzdvihuje jeho lidskost, často spolu trénovali, i tehdy před bitvou na Masters proti Agassimu, avšak připustil, že i kvůli porážce v Davis Cupu mu sympatický Švéd trošku ležel v žaludku. „Ale je to výborný člověk.“

Novák má za sebou bolestné porážky i velká vítězství. Nejen nad Agassim. Porazil i svůj idol Borise Beckera. „Má legenda. Za mlada jsem se na něj díval v televizi.“

Úžasnou světovou jedničku Peta Samprase v Davis Cupu ve slavné losangeleské hale Great Western Forum zničil skvělými returny a prohozy.

Jiří Novák v podcastu Z voleje.

Federera zase jako coby wimbledonského šampiona udolal na jeho půdě ve finále Gstaadu, který ovládl dvakrát ze sedmi turnajových vavřínů na podnicích ATP (dále Auckland, Mexico City, Mnichov, Tokio, Basilej).

Má skalp i začínajícího nadaného mládence Rafaela Nadala v Davis Cupu.

„Nerad bych stavěl jeden zápas nad druhý,“ považuje si všech řinčivých bitev. „Ale vítězství nad Federerem ve švýcarském Gstaadu si cením daleko víc, než když jsem porazil Nadala, protože toho jsem do té doby neznal. Začínal, tehdy ještě nebyl tím, kým je teďka.“

Máš na víc než Lendl

Novák během dvanácti let na okruhu byl u toho, jak se na tenisovém trůnu předávaly žezlo ikony i výjimečné generace. Edberg, Becker, Sampras, Agassi, Kafelnikov, Moya, Ferrero, Federer, Nadal, jmenuje soky.

„Neuvěřitelné časy, nádherný tenisový život,“ kývne hlavou v olomouckém Divadle na cucky. Může podat svědectví, jak se tenis mění. „Hodně zpomalily povrchy. My jsme na trávě skoro nemohli ani hrát, jak to bylo rychlé, rozchlupatily se balony, vypadají obrovské. Dneska už nejde na síť téměř nikdo.“

Míče však lítají pořád bleskově. Novák čelil dělovým servisům vyhlášených ranařů Roddicka, Samprase, Ivaniševiče nebo Krajíčka. „I za nás kluci servírovali 230 kilometrů v hodině.“

Devětkrát zápolil s Federerem, k němuž měl blízko. Čtyřikrát jej přemohl. Vybavuje si, jak nastoupil proti začínajícímu Švýcarovi na Wimbledonu, jaký skok udělal za další rok. „Snažil jsem se ho držet co nejvíc na základní čáře.“

Třikrát se utkal s Nadalem. „Já už šestnáct let nehraju a ti kluci furt válí,“ vzdává jim hold.

Do svaté trojice patří také Srb Novak Djokovič. „Všichni jsme si říkali, že Peta Samprase nemůže nikdo v počtu grandslamů překonat. Uplynulo dvacet let a překonali ho tři neuvěřitelní hráči - Nadal, Djokovič, Federer,“ neskrývá obdiv k velikánům. „Já byl vždycky Federerovec. Všechny tři považuji za nejlepší hráče historie. Nemyslím, že Federer ještě přidá grandslam po třech operacích kolena v 41 letech, i když bych mu to strašně přál.“

Za zlom svojí kariéry považuje, když jej jeho žena Kateřina přesvědčila, aby si za trenéra vybral Jana Kukala. Začal si pak víc věřit, posunul se k základní čáře, hrál agresivněji a stoupal žebříčkem.

Kukal nadšeně tvrdil, že „když se rozdával talent, tak Jirka šel dvakrát. Že šikovnější byli v historii možná jen John McEnroe a Ilie Nastase. Že je to fantastický přírodní typ. Že má nejlíp ze všech propojeny oko, ruku a nohy. Že měl na víc než Ivan Lendl.“

SETKÁNÍ TENISOVÝCH HVĚZD. Tomáš Berdych, Ivan Lendl, Jiří Novák (zleva)

Novák s typickou pokorou po letech opáčí: „To snad ani nejde. Ivan Lendl byl můj vzor, je to jeden z nejlepších hráčů historie. Nesahám mu ani po kotníky.“

Na juniorce Roland Garros jako na spartakiádě

Dobře si pamatuje, jak na juniorce Roland Garros nastoupil v Paříži v červených trenýrkách s bílým tričkem jako na spartakiádě. Načež jej Kukal zavedl do stanu Sergia Tacchiniho a dal mu první značkové oblečení. „Hned jsem se do něj oblékl. Takové oblečení jsem předtím ani neviděl. Ale my v Gottwaldově jsme nikdy neviděli ani letadlo. Měl jsem Vánoce v květnu.“

Za důležité při výstupu žebříčkem rovněž považuje, že hrál i čtyřhru. „Pomohla mi nahoru.“

Díky ní si zprvu vydělával na letenky, neboť život tenisového profesionála je značný risk, co vyjde úzké skupině machrů s raketou.

„Tenis je nákladný sport, jen první stovka se tím uživí,“ zdůrazní. „Můžete být 150. na světě a co se týče tenisové úrovně jste neskutečný hráč, ale nevyděláte prakticky ani korunu, protože výdaje budou vyšší než příjmy.“

Novák utržil celkem 7 618 613 dolarů, ale to nemohl tušit. Nejdřív byl paf z barevností Západu. Z možností. Z poznávání světa. Vůní. Miloval ten způsob života, však časem je to táhlo k rodině. Vybaví si, jak mu na turnaji v Moskvě volala paní Kateřina, někdejší volejbalistka. Byla na ultrazvuku: „Ta srdíčka tam tloukla hned dvě!“

Srdcař, co hrál pro národ

Krásné překvapení. Dvojčata. Žena se rozplakala. Místo druhé ratolesti se Novák stal rovnou trojnásobným otcem. Připouští, že si na turnaje jezdil odpočinout. Upřímně děkuje tolerantní manželce, babičkám, dědečkům i tetičkám. Když byl doma, snažil se plnit roli táty na plný úvazek. „Štvalo mě, že jsem přijel z turnajů a děti uměly na kole, ale já je to nenaučil. Chtěl jsem být u toho, aby na mě vzpomínaly v dobrém.“

I proto skončil v jednatřiceti. Usadili se v Prostějově, odkud pochází Novákův otec. Bydlí nedaleko domovských kurtů TK Prostějov, kde je trenérem. A ještě hraje se synem fotbal za Hanou Prostějov, jako hrával jeho děda i táta. Tradice u Nováků.

A když má zmínit nejkrásnější zážitky z bohaté tenisové kariéry, neváhá: „Hrál jsem dvanáct let na nejvyšší úrovni, ale nejkrásnější vzpomínky mám na Davis Cup, fanoušky. Byl jsem srdcař, co hrál pro národ.“

Mrzí ho, že Davis Cup nevyhrál, i když dřel jako kůň v dlouhých pětisetových kláních. Má skvostnou bilanci 17-5 ve dvouhře a 10-2 ve čtyřhře. Nestačilo to. Dlouho chyběl parťák, který by přidal další bod. Litoval, že Radek Štěpánek tři roky nereprezentoval. „Ale když kluci vyhráli už bez mě, strašně jsem jim to přál. Jsem Čech a vždycky fandím.“

I kariéra Jiřího Nováka by vydala na knížku, ač si to nemyslí.

Už jen ta úvodní věta by stála za to: „Vyjdu z pokoje a nařežu Andremu Agassimu ze Spojených států amerických. Povznášející.“