Z vojny do Wimbledonu. Armáda Korejci pomohla, ATP má díky němu nové pravidlo

Markéta Plšková
  14:30

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Korejec Kwon Sun-u podává v zápase proti Jiřímu Lehečkovi. | foto: Reuters

Slavný tenisový novinář Ben Rothenberg jeho příběh sesumíroval následujícím titulkem: Serving and Returnig. Což může znamenat buď servis a return, nebo také vojenská služba a návrat. A na Kwon Sun-ua tento popis sedí skvěle. Jihokorejský tenista se vrátil zpět ke sportovnímu životu poté, co vykonal rok a půl dlouhou službu v armádě.

V jeho rodné zemi je to totiž povinnost. Vojenská služba trvá většinou 18 až 21 měsíců a účastnit se jí musí muži ve věku 18 až 30 let. Cože je věk, který se úplně protíná s tenisovou kariérou. A 28letého Kwon Sun-ua tato skutečnost dost vykolejila.

I proto měl jasný cíl – ovládnout Asijské hry. V zákoně totiž existuje výjimka, že pokud je sportovec ovládne či získá olympijskou medaili, armádě se vyhne. „Ze začátku jsem si věřil. Myslel jsem si, že to zvládnu,“ prozradil pro Rothenbergův web Bounces korejský tenista.

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Jenže neuspěl. Kvůli covidu byly Asijské hry z roku 2022 přesunuty až na září 2023. V tu dobu ale Kwon Sun-ua trápila zranění. Nejprve léčil rameno, pak musel řešit další trable. A šest měsíců nehrál.

„Jak se turnaj blížil, přibývala zranění a další nepříjemné věci. A času bylo čím dál méně.“ I proto urychlil rekonvalescenci a navzdory bolestem nastoupil. „Po tenisové stránce to bylo dobré. Psychicky byl ale hodně nalomený, hlavně ve vypjatých chvílích,“ popsal jeho trenér Daniel Yoo.

Vypjaté toto období rozhodně bylo.

Tenisté zažívají mentálně náročné chvíle v podstatě neustále. Cestování po celém světě, turnaje každý týden. Ale myšlenka, že pokud nevyhrajete, skončíte na rok a půl na vojně, je zcela jistě ještě něco jiného. „Cítil jsem větší tlak než na grandslamu nebo v Davis Cupu,“ přiznal tenista.

soonwookwon

On to the 2nd round 수요일에 만나요

30. června 2026 v 0:55, příspěvek archivován: 30. června 2026 v 11:43
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V úvodním kole překvapivě prohrál s tehdy 636. hráčem světa Kasiditem Samrejem z Thajska 3:6, 7:5, 4:6. Naštval se, rozmlátil raketu. O pár dní později pak nezvládl semifinále deblové soutěže.

A bylo jasno. Armádě se nevyhne.

„Úplně se sesypal,“ vzpomínal kouč Yoo. „Člověk, který ještě nebyl na vojně, má pocit, že tím končí celý svět. Říkal mi: Končím s tenisem. Už se nikdy nevrátím.“

„Myslel jsem si, že nebudu moct hrát žádné turnaje,“ líčil Kwon Sun-u. Nakonec se mohl účastnit podniků v rodné zemi i jinde v Asii, dokonce dostal výjimku a mohl odcestovat na loňské daviscupové utkání proti Česku. „To mi dodalo energii.“

Korejec Kwon Sun-u se natahuje po balonku v zápase proti Jiřímu Lehečkovi.

I přes prvotní šok a obtíže vojenské služby si nakonec zvykl. Navíc si díky pravidelným cvičením udržel dobrou fyzickou kondici, budíček v 6:30 a večerka ve 22:00 dodaly jeho životu řád. „Ve výsledku jsem byl v tu dobu nejzdravější,“ přiznal. „Znám ho už dlouho. Psychicky dospěl, získal disciplínu. Má mnohem čistší hlavu,“ potvrdil Yoo.

Služba mu oficiálně končí až 12. července, tedy v den mužského finále ve Wimbledonu. Jihokorejský generál mu však umožnil na travnatém grandslamu startovat. Kwon Sun-u zvládl tříkolovou kvalifikaci a v pondělí zvítězil v prvním kole nad Španělem Martínem Landalucem 6:4, 6:3 a 6:3.

Cíle má ale mnohem větší. „Samozřejmě chci hrát ještě dlouho. A protože žádný Korejec nikdy nebyl v top desítce, je to můj velký sen. Zatím jsem od něj ještě daleko. Na challengerech v Asii to bylo jednodušší, ale tady v Evropě si ještě zvykám na zdejší styl hry i kulturu.“

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Jeho příběh pomohl i ke změně pravidel. Trenér Yoo přesvědčil asociaci ATP, aby do pravidel o chráněném žebříčku přidala i povinnou vojenskou službu. „V roce 2024 jsme to podnikli,“ napsala organizace. „Uznáváme, že tak dlouhá pauza může mít na kariéru podobně zásadní dopad jako dlouhodobé zranění.“

„Měl jsem z toho velkou radost. Hlavně kvůli dalším generacím hráčů,“ říkal Yoo. Do podvědomí se tato novinka zapsala jako „Kwonovo pravidlo“.

A on sám se teď může zapsat do podvědomí celého tenisového světa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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