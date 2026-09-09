Sabalenková po bitvě s Noskovou: Je neuvěřitelná. Myslela jsem si, že je konec

„Byla to bitva, opravdový boj. Jsem strašně šťastná, jak jsem se s tím vypořádala a že jsem vyhrála,“ řekla osmadvacetiletá Sabalenková na tiskové konferenci.
O sedm let mladší Nosková, která na US Open přicestovala coby úřadující wimbledonská šampionka, s ní bojovala dvě hodiny a 22 minut. Přehrála ji v počtu vítězných míčů 46:42, zahrála proti ní 18 es.
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Sabalenková zuřila, ale Nosková vedení nevyužila. Na US Open končí ve čtvrtfinále
Přestože Sabalenková českou naději zdolala i ve třetím vzájemném utkání, tentokrát šlo o nejdramatičtější střetnutí.
„Je neuvěřitelná hráčka,“ chválila Noskovou už v pozápasovém rozhovoru na kurtu. „Určitě patří mezi tenistky, které si zvládají poradit s tvrdými údery a zároveň umí odzadu udeřit. Také má skvělé podání,“ uvedla čtyřnásobná grandslamová šampionka.
Do úzkých se dostala hlavně ve třetí sadě, v níž prohrávala 2:4. „V jednu chvíli jsem měla pocit, že podává lépe než já, dostávala mě pod velký tlak,“ přiblížila Sabalenková, která v této fázi zápasu vypadala zlomeně.
„Ale jsem ráda, že jsem tuto myšlenku v sobě zaplašila, soustředila se bod po bodu a snažila se něco vybudovat.“
V osmé hře se jí podařilo smazat manko brejku čistou hrou a srovnat. „Měla jsem, nechci říct štěstí, ale jsem opravdu ráda, jak jsem její podání prolomila. V tu chvíli jsem hrála opravdu s velkou intenzitou a díky tomu jsem dostala spoustu sebevědomí, že ten zápas můžu ještě vyhrát,“ líčila.
Mečbol v následném super tiebreaku proměnila esem z druhého podání, ve zkrácené hře zvítězila 10:7. „Asi očekávala servis do bekhendu a měla jsem štěstí, že to nepřečetla. Mám radost, že jsem po celý zápas byla agresivní a věřila svým úderům,“ řekla rodačka z Minsku.
Vedle postupu do šestého semifinále US Open v řadě si udržela naději, že i po turnaji zůstane světovou jedničkou. Během tiskové konference však řekla, že by byla spokojená, i kdyby se jí to nepovedlo, ale získala by další newyorský triumf.
„Jsem šťastná, že jsem se dostala do pozice, kdy mám šanci vyhrát třetí titul v řadě. Na druhou stranu jsem ale od něj stále dost daleko,“ řekla Sabalenková, která loni neuspěla ve snaze třikrát za sebou ovládnout Australian Open.
„Tam jsem se naučila, že je důležité nevnímat okolní ruch a nemít to pořád vzadu v hlavě. Není na tom nic špatného. Hlavní je soustředit se na sebe a být připravená stále bojovat.“
Ve čtvrtečním semifinále změří síly s Američankou Jessikou Pegulaovou, s níž má pozitivní vzájemnou bilanci 9:4.