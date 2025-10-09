Devětadvacetiletá Češky nejprve prošla kvalifikací a poté v hlavní soutěži vyřadila už tři favoritky. Rusku Šnajderovou (18.), Australanku Jointovou (35.) a ve čtvrtek i Američanku Jovicovou (39.)
Do poslední „tisícovky“ sezony přitom vstupovala jako žebříčkové číslo 62 – proto také musela do kvalifikace.
Ale dřívější začátek turnaje jí prospěl. Rozehrála se, zvykla si na teploty, které překračují 30 stupňů Celsia, a díky tomu míří do svého čtvrtého čtvrtfinále na elitním okruhu v sezoně.
Mezi nejlepší osmičku na akci WTA 1000 se probila po dlouhých šesti letech, navíc to zvládla s působivým skóre 10:0 na sety.
„Jsem nadšená, že jsem z kvalifikace postoupila až takhle daleko,“ říkala v rozhovoru na kurtu po vítězství nad Jovicovou.
Teprve sedmnáctiletou americkou naději zdolala 7:5 a 6:3, právě kvůli extrémnímu vedru – teploměr ukazoval 36 stupňů – musely soupeřky čekat několik hodin, než budou moct na kurt nastoupit.
„Byl to určitě těžký zápas,“ konstatovala Siniaková. „Nepředvedla jsem svůj nejlepší výkon, ale jsem ráda, že jsem vyhrála a že si můžu zahrát další utkání.“
Ve čtvrtfinále narazí na jinou Američanku, světovou šestku Jessicu Pegulaovou. Pokud by i tuto hvězdu porazila výsledkem 2:0, šlo by o další velké překvapení. I proto, že Pegulaová aktuálně drží sérii už šesti třísetových soubojů v řadě.
„Už si ani nevzpomínám, kdy naposledy jsem hrála na dva sety,“ usmívala se po osmifinálovém triumfu ve Wu-chanu nad Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.
Siniakovou v posledních třech střetnutích porazila, naposledy se potkaly letos v červnu na trávě.
Nicméně Češka by měla mít více sil – na rozdíl od Pegulaové zvládá zápasy rychle. Což může být v extrémním vedru klíčové.
Siniaková každopádně může už teď brát své účinkování ve Wu-chanu jako velmi úspěšné. V živém žebříčku poskočila o 17 míst na 45. příčku a po chabé první polovině sezony opět připomněla své singlové kvality.
V deblu nadále zůstává světovou jedničkou a v pondělí v čele žebříčku zahájila svůj už 164. týden v kariéře, čímž se dostala na třetí místo historických tabulek. Pomohl jí k tomu i necelé tři týdny starý triumf z podniku v Soulu, kde uspěla po boku Barbory Krejčíkové.
Asijské turné jí zkrátka přináší samé radosti.