Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Polka Chwaliňská na Roland Garros nezastavuje

Chwaliňská na pařížské antuce překonává svá grandslamová maxima, dosud se nejdál dostala do 2. kola v roce 2022 ve Wimbledonu. V hlavní soutěži jednoho ze čtyř velkých turnajů hraje teprve potřetí. Domácí naději Parryovou, které patří v žebříčku 92. místo, porazila bez ztráty podání za hodinu a půl.
Na Roland Garros tak překvapivě Chwaliňská hájí polské barvy poté, co čtyřnásobná vítězka turnaje Iga Šwiateková vypadla už ve 3. kole.
Její příští soupeřka Kalinská ve 4. kole porazila 6:4, 2:6 a 7:6 Anastasii Potapovovou z Rakouska a poprvé na Roland Garros postoupila do čtvrtfinále. Kalinská v prvním setu zvrátila nepříznivý stav 1:4, ve druhé sadě ale Potapovová srovnala. V rozhodujícím setu sedmadvacetiletá Ruska ztratila vedení 4:1, ale v super tie-breaku zvítězila 10:7. Ve čtvrtfinále se na grandslamu představí podruhé, dosud si ho zahrála pouze předloni na Australian Open.
Poprvé mezi nejlepšími osmi na grandslamu je Ruska Diana Šnajderová. Dvaadvacetiletá levačka porazila 6:3, 3:6, 6:0 Madison Keysovou z USA, loňskou šampionku Australian Open.
Pětadvacátá nasazená Šnajderová narazí ve čtvrtfinále na vítězku atraktivního večerního souboje mezi čtyřnásobnými grandslamovými šampionkami Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Japonkou Naomi Ósakaovou.