Američané změnili nominaci na Čechy, finalistu US Open Sheltona v ní pořád mají

Fritz se z Davis Cupu omluvil poté, co na domácím grandslamu vypadl ve třetím kole, devatenáctý hráč světa Paul chybí očekávaně, protože už dříve se kvůli zranění omluvil z Laver Cupu, který se uskuteční příští týden v Londýně.
Na soupisce naopak zůstal Shelton, který se po porážce v nedělním finále US Open s Alexanderem Zverevem dostal na čtvrté místo světového žebříčku. Otázkou ale je, jestli do Česka přiletí. I když je na soupisce, tým nakonec posílit nemusí.
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Berdych před Davis Cupem: Menšík asi jen do dvouhry, problémy Američanů neřeším
Tienovi, který v New Yorku ve třetím kole porazil českou jedničku Jakuba Menšíka, patří v pořadí ATP třinácté místo. Dvaadvacetiletý Damm junior, syn bývalého českého hráče a deblového šampiona US Open z roku 2006 Martina Damma, je na 104. příčce. Sestavu doplňuje deblový specialista Christian Harrison, jenž v New Yorku ovládl čtyřhru letos.
„Soupiska soupeřů se teď trochu změnila, ale zatím to moc neřeším,“ prohlásil Menšík po pondělním tréninku. „Ještě je relativně čas a bůhví, kdo sem nakonec dorazí a kdo ne. To je na nich. Až bude jasno, udělám si přípravu jako vždycky.“
V nominaci týmu kapitána Tomáše Berdycha jsou také Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rikl.
Utkání Česka s USA se uskuteční v pražské O2 areně v pátek a sobotu. Vítěz duelu postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších celků, který se bude hrát stejně jako loni v listopadu v Boloni.