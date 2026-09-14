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Američané změnili nominaci na Čechy, finalistu US Open Sheltona v ní pořád mají

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  19:47
Americký tenista Ben Shelton se hecuje ve finále US Open.

Americký tenista Ben Shelton se hecuje ve finále US Open. | foto: Reuters

Zklamaný Ben Shelton po porážce ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open.
13 fotografií
Výraznou proměnou prošla nominace amerických tenistů na nadcházející utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Česku. Do Prahy nepřijedou desátý hráč světa Taylor Fritz ani Tommy Paul, výběr kapitána Boba Bryana doplnili Learner Tien, Martin Damm a Austin Krajicek. Na soupisce naopak zůstal Ben Shelton, ale jestli čerstvý finalista US Open přijede, není jisté.

Fritz se z Davis Cupu omluvil poté, co na domácím grandslamu vypadl ve třetím kole, devatenáctý hráč světa Paul chybí očekávaně, protože už dříve se kvůli zranění omluvil z Laver Cupu, který se uskuteční příští týden v Londýně.

Na soupisce naopak zůstal Shelton, který se po porážce v nedělním finále US Open s Alexanderem Zverevem dostal na čtvrté místo světového žebříčku. Otázkou ale je, jestli do Česka přiletí. I když je na soupisce, tým nakonec posílit nemusí.

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Tienovi, který v New Yorku ve třetím kole porazil českou jedničku Jakuba Menšíka, patří v pořadí ATP třinácté místo. Dvaadvacetiletý Damm junior, syn bývalého českého hráče a deblového šampiona US Open z roku 2006 Martina Damma, je na 104. příčce. Sestavu doplňuje deblový specialista Christian Harrison, jenž v New Yorku ovládl čtyřhru letos.

„Soupiska soupeřů se teď trochu změnila, ale zatím to moc neřeším,“ prohlásil Menšík po pondělním tréninku. „Ještě je relativně čas a bůhví, kdo sem nakonec dorazí a kdo ne. To je na nich. Až bude jasno, udělám si přípravu jako vždycky.“

Zklamaný Ben Shelton po porážce ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open.
13 fotografií

V nominaci týmu kapitána Tomáše Berdycha jsou také Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rikl.

Utkání Česka s USA se uskuteční v pražské O2 areně v pátek a sobotu. Vítěz duelu postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších celků, který se bude hrát stejně jako loni v listopadu v Boloni.

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