Není to taková bomba, jako když před lety zápolily sestry Williamsovy v grandslamových finále, ale jde o podobně silný rodinný příběh. Hlavně proto, že s jeho aktéry před turnajem nikdo nepočítal. Že si o titul z podniku Masters v Šanghaji zahrají 204. tenista světa Valentin Vacherot z Monaka a jeho bratranec reprezentující Francii Arthur Rinderknech, 54. hráč žebříčku? Senzace, šok, prvotřídní překvapení. A navíc vyhrál ten hůře postavený.
Pro oba šlo o mimořádně emotivní duel.

Jen si to představte. Nejdůležitější moment ve vašem pracovním životě, v sázce je tisíc bodů do žebříčku, které vás můžou vystřelit k úplně jiným příležitostem, zápas sledují tisíce lidí přímo na stadionu a miliony dalších u obrazovek.

Na vítěze čeká v přepočtu přes 23,5 milionu korun, poražený získá 12,5 milionu.

A proti vám stojí váš bratranec.

Siniaková s Hunterovou vyhrály debl ve Wu-chanu, v Šanghaji slaví titul kvalifikant

„Je škoda, že vítěz mohl být pouze jeden, ale naše rodina vyhrála,“ říkal Vacherot, který příbuzného v nedělním finále předčil 4:6, 6:3 a 6:3. „A vyhrál také celý tenis, protože jsme napsali úžasný příběh.“

To vskutku ano.

Dojemné bylo už to, jak v čínské metropoli společně slavili postup do utkání o trofej. Vacherot v sobotním semifinále šokoval Novaka Djokoviče a pak přímo z tribuny sledoval, jak Rinderknech otáčí souboj s Daniilem Medveděvem.

Pak se oba potkali na kurtu, objímali se a těšili se, že si zahrají proti sobě.

„Snažil jsem se nemyslet na to, že je to ten chlapík, se kterým jsem vyrostl a jezdil na dovolené,“ líčil už po finále 26letý Vacherot. Proti o čtyři roky staršímu Rinderknechovi ztratil první set, ale pak se zlepšil a bitvu otočil.

Když proměnil mečbol prohozem po čáře, schoval hlavu do dlaní. Ale bezprostřední oslavy rychle ukončil, protože spěchal k síti, kde už na něj s úsměvem čekal jeho soupeř.

Objali se, vyměnili si pár slov. Povídali si i na lavičce, když čekali na předávání trofejí. A když během ceremoniálu promlouvali k divákům a svým týmům, oba se neubránili slzám.

„Je to bláznivé, pořád nevím, co se stalo,“ líčil vítězný Monačan. „Myslím, že mi to dojde až za pár dní.“

Na kameru na kurtu napsal výmluvný vzkaz: Děda a babička by byli pyšní.

Pro oba to byl senzační turnaj.

Francouz Rinderknech po něm přiznal, že před pěti měsíci přemýšlel o konci kariéry. „Měl jsem pocit, že to nikam nevede.“

V Šanghaji se dostal do svého teprve druhého finále a jeho žebříčkovým maximem byla 42. pozice. Ve třiceti letech přemítal, jestli už nemá kariérní vrchol za sebou.

Bratranci, kteří vyzráli na Čechy. Jeden je z Francie, druhý z Monaka, oba slaví úspěch

A teď je najednou 28. tenistou světa, přičemž v Šanghaji porazil Medveděva, Alexandera Zvereva, Félixe Augera-Aliassimea či Jiřího Lehečku.

Ještě působivější tažení má za sebou Vacherot. V čínském velkoměstě se původně ani nevešel do kvalifikace, dostal se do ní až po odhlášení soupeřů. A v přímém boji o postup do hlavní soutěže byl dva míče od porážky a konce v turnaji.

Celkem v Šanghaji vyhrál devět zápasů, šest z nich otáčel ze stavu 0:1. „Výzvy byly zkrátka všude,“ konstatoval.

V semifinále ve dvou setech zdolal grandslamového rekordmana Djokoviče, o kolo dříve vyřadil světovou jedenáctku Holgera Runeho. Ve třetím kole mu skrečoval Tomáš Macháč.

BRATRANCI NA PÓDIU. Vlevo je vítěz turnaje v Šanghaji Valentin Vacherot, vpravo poražený Arthur Rinderknech.

Díky titulu si vydělal zmíněných 23,5 milionu korun, v dosavadní kariéře, v níž vyhrál na okruhu ATP jediné utkání, si na odměnách přišel na necelých 12,5 milionu. Své životní prize money tak za jediný turnaj téměř ztrojnásobil.

A také si užil pořádný skok světovým žebříčkem – z čísla 204 vyletěl v pondělí na 40. místo. „Před turnajem jsem si dával za cíl, že se chci do konce sezony dostat do první stovky. Věděl jsem, že to bude těžké, že na to budu muset vyhrát pár challengerů.“

Nakonec mu stačilo ovládnout jediný podnik, který je ale nesrovnatelně kvalitnější a prestižnější.

Stal se nejhůře postaveným šampionem turnaje kategorie Masters od její zavedení v roce 1990. Pochopitelně šlo o jeho první trofej na okruhu ATP.

Valentin Vacherot ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.
Arthur Rinderknech v osmifinále turnaje v Šanghaji.

Životního výsledku dosáhl ve 26 letech, kdy už nepatří mezi nadějné mladíky, kteří kariéru teprve začínají. O to větší senzaci tento 193 centimetrů vysoký vousáč, kterého dlouho srážela zranění, předvedl.

Je otázkou, jestli se mu podaří ve špičce udržet, až následující měsíce ukáží, jestli nešlo jen o ojedinělý záblesk.

Minimálně má jisté, že se teď s bratrancem budou potkávat na stejných turnajích. A jistě budou mít na co vzpomínat.

